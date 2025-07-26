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Muito boa noite. Agora 8h54, voltando a ter notícias com António José Soares, a começar com Luís Montenegro. Acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros.

Uma convicção demonstrada depois de o presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso, na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde do Palácio Ratton. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado nas questões relacionadas com esta matéria.

José Luís Carneiro. São linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar do lado dos trabalhadores.

José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada Agenda do Trabalho Digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o partido. O líder socialista falava em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que neste caso é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça, que crie riqueza e que promova a justiça social.

Entretanto, lá por fora, na Escócia, centenas de pessoas protestaram este sábado contra a visita privada de Donald Trump.

O presidente norte-americano chegou ontem ao país. No desembarque, Trump falou-se também sobre a imigração, defendendo que os países europeus se unam para travar a invasão. Trump tem agendada para amanhã uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir um acordo comercial que poderá evitar tarifas elevadas. Já para segunda-feira, está previsto um encontro com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

Vamos agora para desporto e no desporto, fim de novela, António. O Sporting anunciou a venda de Viktor Gyökeres ao Arsenal numa operação de 76 milhões de euros.

Assim é, Nuno. Foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, o clube de Alvalade, informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor de perto de 65 milhões e 800 mil euros, a que acrescem cerca de 10 milhões e 200 mil, em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo de Gyökeres, que vai agora vestir a camisola 14 do Arsenal.

Quanto ao Benfica, venceu e está a vencer a esta hora o Fenerbahçe por 2 x 1.

Do lado dos encarnados, um gol de Akturkoglu e um autogolo de Archie Brown. Kavči marcou do lado do Fenerbahçe. Este jogo marca o fim da pré-época dos encarnados. É o jogo da apresentação aos adeptos na habitual Eusebio Cup. A partida no Estádio da Luz, como disseste, está agora no intervalo e a emissão especial de desporto vai ser retomada já a seguir a esta hora.

Agora, 9h01. António, falta apenas a informação de hábito local.

E começamos pelo Cais do Ginjal, em Almada, que vai reabrir ao público na próxima quinta-feira. Isto depois de terem terminado as demolições, alguns edifícios que estavam em risco. A presidente da autarquia diz que ao longo do percurso pode ser vista uma exposição sobre a história do Cais, um espaço icónico de Almada. O município de Oeiras vai promover duas sessões públicas para apresentar o plano estratégico dos mercados municipais. A primeira está marcada para segunda-feira, às 18h, no Mercado de Oeiras. A segunda apresentação é dia 4 de agosto, também às 18h, no Mercado de Algés. A Câmara de Vila do Conde vai doar um conjunto de terrenos para a ampliação do Complexo Desportivo do Rio Ave. O anúncio foi feito pelo clube. Em causa está uma parcela com 17 mil m² contígua à parte norte do estádio, para onde está projetada a construção de um campo de treinos com relva natural. A penúltima etapa da Volta a Portugal começa em Alcobaça no dia 16 de agosto. Esta etapa tem mais de 170 km que atravessam a região Oeste. Os ciclistas vão passar pelos principais pontos da cidade e terminar na subida de Montejunto. Em Ourém, o Parque da Cidade António Teixeira vai ser alargado. O investimento vai custar quase 2 milhões de euros. O objetivo é criar um espaço mais acessível, inclusivo e sustentável, que promova o bem-estar da população e valorize a zona ribeirinha. O Festival Dunas de São Jacinto arranca dia 22 de agosto, em Aveiro. O evento vai contar com concertos de Gisela João, Ana Bacalhau e David Fonseca. Durante os três dias do festival, vai ser disponibilizado um transporte 100% elétrico de hora a hora entre a Marginal, Frente Ria e a Praia de São Jacinto.

Edição com António José Soares, de volta quando terminar o Benfica-Fenerbahçe. Então até já.

Até já, Nuno.