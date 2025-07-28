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Rádio Observador. Jornal das 9, com edição da Laura Figueiredo. E Laura, começamos com o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. O autarca receia que já possam ter ardido habitações.

O fogo deflagrou numa zona de mato, perto das 17h. Aproximou-se, entretanto, da aldeia de João Pires e também da aldeia do Bispo, e tem agora uma outra frente que avança para a localidade de Bem-Posta. À Agência Lusa, António Bates, presidente do município, explica que agora a prioridade é dominar esta frente antes do anoitecer. O autarca teme que, pelos estrondos que se ouviram do rebentamento de botijas de gás, algumas casas possam mesmo já ter ardido, embora não tenha confirmação. A estas horas estão seis meios aéreos a sobrevoar Penamacor. Há mais de 300 operacionais no combate às chamas.

Falamos ainda do incêndio em Ponte da Barca. A aldeia de Ermida está ameaçada pelas chamas, o que obrigou a confinar a população numa igreja.

O fogo deflagrou já no sábado passado e chegou já perto de habitações. Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirma que o incêndio na aldeia de Ermida enfrenta agora um momento bastante complicado.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações. E aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento para o outro, com a alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN Portugal. Nesta altura, são cerca de 400 operacionais no terreno, em Ponte da Barca. Estão também a ser apoiados por um meio aéreo e 130 viaturas.

E Laura, no incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, há neste momento seis frentes ativas.

No terreno estão mais de 170 operacionais e um meio aéreo. Os passadiços do Paiva foram já encerrados. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca pede calma à população e garante que as autoridades estão a fazer o possível para controlar o fogo na região ao longo das próximas horas. José Gonçalves assume que vai ser uma noite complicada, mas assegura que tudo vai ser feito para que as casas fiquem protegidas.

Mudamos de tema. Já falamos agora de Luís Marques Mendes, que aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios para as empresas, na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se também a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas, num valor superior a mil milhões. Ora, o candidato presidencial considera que o acordo não é bom, mas é o possível. E aqui chegados, diz Marques Mendes, que é preciso resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações. Ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos. Então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Marques Mendes, à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Questionado também sobre se o governo já deveria ter atuado sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, ainda vem muito a tempo.

Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe, que diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump.

Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia europeia é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência em toda a linha da União Europeia àquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. E, portanto, temos vindo a assistir a uma situação em que a nível da União Europeia se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. E aqui estamos perante um pseudoacordo, que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia.

Nestas declarações, António Filipe falou ainda de outro tema, Laura. Considera que o Presidente da República deve influenciar os governos na resposta à crise da habitação.

Apesar de admitir que o chefe de Estado não tem poder executivo, o candidato do PCP à presidência defende que, perante a grave crise de acesso à habitação, Marcelo Rebelo de Sousa deve exercer influência na resolução de problemas.

O Presidente da República não se pode substituir aos governos. Não é o Presidente da República que legisla, não é o Presidente da República que adota medidas, mas o Presidente da República tem uma magistratura de influência que pode e deve ser usada junto dos governos, para além dos poderes que tem em matéria do processo legislativo, na medida em que tem direito de veto político, de iniciativas, sendo certo que, nesta matéria, uma maioria parlamentar pode ultrapassar o veto presidencial. Perante um problema tão grave como o do acesso à habitação, eu creio que é dever do Presidente da República, perante políticas que não resolvem esse problema, alertar para esse facto.

António Filipe lembra que se não houver vontade política, o problema da habitação não se resolve e acrescenta que o mercado não vai só por si dar resposta e defende, por isso, mais políticas públicas.

Destaque ainda neste jornal das 9:00 para as autárquicas, transformar Lisboa na primeira metrópole inteligente da Europa. Esta é uma das promessas do candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa.

A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas aconteceu esta tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato do Chega diz que quer aplicar inteligência artificial à gestão urbana de Lisboa.

Prometemos uma revolução tecnológica. Vamos transformar Lisboa na primeira metrópole inteligente da Europa, com inteligência artificial aplicada à gestão urbana. Processos de licenciamento com prazos máximos de seis meses e prazo médio de três meses. Rastreabilidade e transparência em todas as decisões administrativas. Gestão de tráfego em tempo real com sensores e algoritmos. Não queremos ciclovias ideológicas desenhadas sem nexus ou em conversas com unicórnios.

Bruno Mascarenhas defende ainda que Lisboa é dos portugueses e não um campo de experiências multiculturais. E no mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

9h07, Laura, atualizamos agora as notícias de âmbito local.

O Barreiro vai disponibilizar mais de 480 casas de renda acessível até o ano de 2027 e num investimento privado de 85 milhões de euros. Esta obra integra-se no programa de subarrendamento municipal, lançado pela autarquia. As rendas vão variar entre os € 500 e os € 875. Em Santarém, dois feridos, um deles graves, num despiste de mota na A13, em Benevente. A autoestrada foi cortada nos dois sentidos para permitir a aterragem do helicóptero que transportou o ferido grave pro Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Já o ferido ligeiro, foi transportado pro Hospital de Vila Franca de Xira. No local do acidente, adianta a Proteção Civil, estiveram 11 veículos e 28 operacionais, apoiados também pela GNR. Em Oliveira de Azeméis, a Polícia Judiciária deteve dois homens suspeitos de sequestrar e roubar um idoso de 80 anos, em três ocasiões distintas, no espaço de 10 dias. Em comunicado, a PJ adianta que os crimes incluem sequestro, roubo agravado e também furto qualificado. Na última tentativa, os suspeitos foram apanhados em flagrante, estavam a tentar extorquir bens avaliados em dezenas de milhares de euros. Dois homens foram detidos em Sintra e também em Oeiras, por violência doméstica. A PSP adianta que as detenções aconteceram devido a ameaças e agressões sobre as antigas companheiras. O suspeito de Gualva Cassé foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento e proibição de contactar com a vítima. Já o homem detido em Oeiras ficou proibido de contactar também a vítima com recurso a meios de vigilância eletrónica. Em Matosinhos, o Festival Animares está de volta em agosto, com música, DJs e atividades ao ar livre no Jardim do Senhor do Patrão. Esta iniciativa decorre aos fins de semana e entre 2 e 17 de agosto, inclui concertos às 19h, como Bombazine, Cabeças de Gado. Criado em 2020, este evento é já uma marca do verão na cidade. Em Pombal, um projeto-piloto junta crianças e idosos para combater o isolamento social numa praça no centro da cidade. É uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, no âmbito da rede europeia Breaking Isolation. A ideia poderá ser replicada noutros bairros do concelho.

E fica por aqui o Jornal das Nove, teve edição da Laura Figueiredo. Até já, Laura.

Até já.