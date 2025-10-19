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São 9 horas. É o Jornal das Nove, edição do Vasco Maldonado Correia, a começar na atualidade internacional com as Forças de Defesa de Israel que anunciam a retoma do cessar-fogo em Gaza, depois de uma série de ataques ao longo do dia.

Ataques de parte a parte. Tel Aviv avisa, no entanto, que vai responder a qualquer violação da trégua sempre que for necessário, e explica que foi isso mesmo que aconteceu hoje, depois de ataques do Hamas. Em comunicado, o exército israelita garante que o cessar-fogo está novamente em vigor, sendo que hoje dois soldados israelitas morreram, três ficaram feridos, depois de um ataque do Hamas em Rafah. Já as autoridades de Gaza, controladas pelo grupo palestiniano, dizem também que esses ataques de Israel provocaram 15 mortos, entre elas duas crianças.

Agora na política nacional, o PS apoia oficialmente António José Seguro na corrida às presidenciais.

O anúncio foi feito depois da reunião da Comissão Nacional do PS, em Penafiel. Aos jornalistas, o presidente do partido, Carlos César, fala de uma decisão unânime.

Não teve qualquer voto contra, houve apenas duas abstenções e todos os restantes membros da Comissão Nacional votaram favoravelmente. Isso quer dizer que o Partido Socialista, para além da confiança e para além do sentido de responsabilidade que nos outros domínios aqui evidenciou, apresenta também uma ambição. E essa ambição é de que as próximas eleições presidenciais possam concorrer para a salvaguarda do Estado democrático de direito, que não conduza a radicalismos ou a indefinições perigosas. E, nesse enquadramento, e face às candidaturas que foram confirmadas e apresentadas, a opção que pareceu mais ajustada ao Partido Socialista era de apoio ao candidato António José Seguro.

O presidente do PS garante que o único motivo para este apoio tardio é a necessidade de fechar o ciclo das autárquicas, antes de olhar, como agora faz, para a corrida a Belém.

Nós aguardamos, primeiro, que as eleições autárquicas ocorressem, não provocando aqui uma confusão no debate político, e sobretudo aguardamos que o quadro de candidatos que se apresentavam às eleições presidenciais ficasse estabilizado. Estabilizado como ele parece estar, nós fizemos a nossa opção.

Uma questão de ciclos e de estabilidade, é o que defende Carlos César, que com este apoio aprovado, diz também que o partido esgota agora a participação nestas eleições presidenciais. Antes da reunião da Comissão Política, António José Seguro já tinha merecido o elogio de José Luís Carneiro, Maria Rego.

Demorou quatro meses, mas chegou.

Esta proposta tem a nossa assinatura. Ela propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a presidente da República.

José Luís Carneiro fala de um candidato pronto e que conhece os cantos à casa.

Além de ter sido secretário-geral dos Jovens Socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer, da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

Em matéria de Orçamento do Estado, apesar da discórdia.

Este está longe de ser uma proposta de Orçamento do Estado com a qual nós pudéssemos estar de acordo. É mesmo um mau Orçamento do Estado.

Houve um entendimento por um bem maior.

O governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao Orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país.

O porta-voz do partido deixa, ainda assim, o aviso.

O governo não vai utilizar a escusa do voto do Partido Socialista para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses.

No que toca a eleições autárquicas, houve espaço para otimismos.

Sozinhos, ganhamos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhamos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD.

José Luís Carneiro, durante um discurso de pouco mais de meia hora na Comissão Nacional do Partido Socialista.

E foi acompanhado pela jornalista Maria Rego, em Penafiel, este discurso de José Luís Carneiro, que como ouvimos, passou pela proposta de apoio a António José Seguro para as presidenciais, entretanto apoiada, mas também por uma justificação da abstenção do PS em relação à proposta do Orçamento do Estado apresentada pelo governo e também com um balanço das eleições autárquicas do último domingo.

"Gravíssimo". E é assim que António Filipe olha para a proibição do uso da burca em espaços públicos.

O candidato às eleições presidenciais diz que é uma decisão que aumenta a repressão sobre as mulheres, porque pode levar a que sejam mesmo impedidas de sair de casa. Considera que a lei é uma distração em relação àquilo que são os problemas que preocupam, de facto, os portugueses e lembra que o uso da burca é pouco comum em Portugal e que por isso não se trata de uma preocupação social que justifique a aprovação deste tipo de medidas.

Continuando ainda nas presidenciais, com Luís Marques Mendes promete uma campanha pela positiva.

Em Santarém, o candidato apoiado pelo PSD garante que não vai optar por ataques pessoais, vai manter a moderação.

Eu estou nesta campanha igual àquilo que sempre fui. Não vou mudar, não me vou descaracterizar. Vou ser exatamente igual àquilo que era e àquilo que tenciono ser. Não vou guinar à direita ou guinar à esquerda, nem vou responder à maledicência com maledicência. Se disserem mal de mim, não registo. Mas não vou reagir a dizer mal dos outros. O que conta é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não a politiquice.

É o que defende Luís Marques Mendes, diz que o objetivo é elevar o debate, centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses, com destaque, na opinião de Luís Marques Mendes, para a habitação e a saúde.

Agora são nove horas e seis minutos, ainda há tempo para manter este jornal e com futebol e com desporto. Os três grandes já conhecem os adversários da próxima fase da Taça de Portugal.

O Sporting vai defrontar o Marinhense, 60 anos depois do último encontro. O Benfica tem derby marcado com o Atlético, ainda sem saber se esse jogo se poderá realizar na Tapadinha. O Porto vai encontrar o Sintrense do quarto escalão, que esta tarde eliminou o Rio Ave.

Entretanto, foi uma das várias surpresas na terceira eliminatória.

Com várias equipas da Primeira Liga, Nuno, a ser eliminadas por equipas de escalões inferiores. O Moreirense, quinto lugar da Primeira Liga, foi eliminado pelo Fafe, uma derrota por um a zero. Já o Rio Ave também foi eliminado, como dizia, pelo Sintrense, por três a dois e defronta o Porto na próxima fase, sendo que ontem já o Gil Vicente, o Estrela da Amadora e o Alverca também tinham falhado o apuramento frente a equipas de divisões inferiores, ou seja, nesta terceira eliminatória, cinco equipas da Primeira Divisão a ficar de fora.

Final do jornal para já. Mesmo para fechar, falta aqui, Vasco, toda a informação de âmbito local.

Em Famalicão, várias freguesias do Conselho estão a ser afetadas por sucessivas falhas de energia. De acordo com relatos dos habitantes, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes foram mesmo prolongadas com uma duração de tempo a rondar os 50 minutos, uma hora sem energia. A equipa da E-Redes já está a trabalhar para resolver o problema. O Politécnico de Santarém estabeleceu um novo protocolo com o governo para a formação de professores. O Politécnico assina este entendimento com o Ministério da Educação para formar mais 9600 professores até 2030. O governo tem cerca de 27 milhões para dar a instituições que formem mais profissionais do setor. Um jovem foi baleado, deixado à porta do Hospital Amadora-Sintra. O jovem de 19 anos foi baleado na zona do abdominal, foi levado para as urgências num automóvel que abandonou o local logo a seguir. A vítima foi diretamente encaminhada para o bloco operatório e encontra-se neste momento fora de perigo de vida. A PSP identificou dois adeptos por injúrias a um árbitro no jogo de hóquei na Marinha Grande. Aconteceu num encontro entre o Sporting Clube Marinhense e a Associação Desportiva Oliveira do Hospital. De acordo com a polícia, um dos árbitros solicitou a intervenção dos agentes para identificar os envolvidos. Um dos adeptos foi identificado no local, o outro recusou colaborar com as autoridades e foi conduzido para a esquadra da Marinha Grande. No Barreiro, João Baião anuncia a chegada de um novo espetáculo à cidade, a produção Baião de Oxigénio junta o humor, música e dança, surpresas e interação com o público. Chega ao auditório Augusto Cabrita no dia 4 de dezembro, termina no dia 6. Bilhetes estão à venda na Ticketline e nos pontos habituais. Por fim, em Arouca, um homem de 104 anos cumpriu o desejo de aniversário de atravessar a ponte suspensa da vila. Manuel Gonçalves pensava que já não teria a oportunidade de atravessar esta ponte, a 506 de Arouca, suspensa 175 metros acima do rio Paiva. Concretizou esse sonho aos 104 anos e nove meses de idade, em cadeira de rodas e andarilho. Prova de que, Nuno, nunca é tarde para realizar os sonhos.

É verdade. Precisa de muita coragem, aquilo é muito alto.

Nem eu.

Nem eu. Pensava nem eu. Olha, a informação de volta quando forem 22h. A seguir vamos ter então a invenção do amor. Então até já.

Até já.