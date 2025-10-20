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Edição das 09:00 nesta segunda-feira. Laura Figueiredo. A começar na política com António José Seguro, que está grato pelo apoio do PS à candidatura a Belém. Ainda assim, sublinha que é suprapartidária.

O agradecimento público dado esta noite em entrevista à Sic Notícias, um dia depois do Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado.

Eu me sinto muito honrado pelo apoio do Partido Socialista. Por várias razões. Já reparou, Clara, o Partido Socialista em 50 anos deu o apoio a quatro personalidades: Mário Soares, Jorge Sampaio, Manuel Alegre e agora a mim. Eu tenho que ficar grato, porque o Partido Socialista é um partido construtor da nossa democracia e distingue muito este apoio.

Ou seja, esse seu regresso não é, de maneira nenhuma, um ajuste de contas com o partido.

Sabe que eu saí quando podia dividir e regresso agora para unir. O meu foco é Portugal.

Apesar de agradecer o apoio do Partido Socialista, António José Seguro sublinha que a candidatura à Presidência da República é suprapartidária.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhhos, temos diretores de campanha distritais, concelhhos, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro esta noite em entrevista à Sic Notícias. Entretanto, Augusto Santos Silva mantém o que disse anteriormente sobre o candidato presidencial António José Seguro, mesmo depois do apoio formal aprovado pelo PS à candidatura. À margem das jornadas parlamentares do PS, em Penafiel, diz que Seguro não cumpre os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS e por um vasto campo de forças democráticas.

Entretanto, o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que a maior maldade do PS ao governo é abstenção no Orçamento do Estado.

Porque dessa forma impede o governo de continuar a rapar o fundo do Tajo bem recheado deixado pelos governos socialistas. É a expressão utilizada por Augusto Santos Silva nas jornadas parlamentares do PS, para onde diz que o presidente da Assembleia da República, o atual governo, está a esbanjar o dinheiro guardado por antigos executivos socialistas para satisfazer interesses conjunturais de alguns funcionários públicos.

Usando o excedente orçamental que recebeu, procurou conquistar esses segmentos. Por isso, aliás, é que eu pessoalmente acho que a maior maldade que o grupo parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a ser uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do Tajo, que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva acusa o governo de ser especialista em degradar os serviços públicos.

Mudando agora de tema, Laura Figueiredo, Carlos Moedas diz que o acidente do elevador da Glória foi derivado a causas técnicas e não políticas.

A reação do presidente da Câmara de Lisboa surge na sequência do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, que aponta falhas à Carris, à manutenção e à supervisão. Numa curta declaração escrita enviada à agência Lusa, Carlos Moedas diz que, ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, o relatório reafirma que a infeliz tragédia do elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas.

Quanto à Carris, discorda em parte do relatório preliminar do acidente no elevador da Glória. O relatório revela que o cabo não estava certificado para o transporte de pessoas.

Esta primeira versão do relatório aponta várias falhas à Carris. Já vamos ouvir a reação da transportadora. Começamos com o que revela o documento assinado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Uma das conclusões é essa: o cabo não respeitava as especificações da empresa responsável pelo elevador da Glória, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive é que nem sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com espessuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas à Carris e dá um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos em termos de cabos que eles se propunham fornecer. E, no entanto, foi escolhida uma delas, por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

Ana Suspiro com algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no elevador da Glória.

Agora são 09:06. Entretanto, há também a Carris que, de facto, diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção, mas afasta o diretor também dessa área.

O diretor de manutenção do módulo elétrico foi demitido. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registadas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registo. Em comunicado, a Carris diz que o conselho de administração desconhecia toda a factualidade descrita, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela direção de manutenção do módulo elétrico, nem pelo gestor do contrato. Numa nota enviada ao Observador, também cita a parte do relatório preliminar, onde se pode ler que a informação ainda é incompleta. O relatório final pode ficar pronto só em setembro do próximo ano. Este acidente no elevador da Glória provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. O relatório preliminar recomenda que os ascensores em Lisboa se mantenham parados até ser feita uma reavaliação por uma entidade externa especializada.

Quanto ao antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, José Manuel Anes está internado depois de ter sido esfaqueado em casa.

Foi levado para o Hospital de São José, está livre de perigo. O Observador apurava que as autoridades estavam à procura da filha, que foi entretanto detida pela Polícia Judiciária. O caso está a ser investigado como uma tentativa de homicídio. Já de acordo com o comunicado da PSP, o alerta foi dado ao início da tarde, devido ao histórico de violência doméstica. Um carro-patrulha deslocou-se de imediato à residência, onde se deparou com um homem de 81 anos no chão ensanguentado. O Observador sabe que a Polícia Judiciária está a investigar publicações nas redes sociais, alegadamente feitas pela filha de José Manuel Anes, em que ela luta uma tentativa de homicídio.

Agora 09:08. Laura Figueiredo, tempo então para fechar o jornal, ainda a tempo também de ouvir toda a informação de âmbito local.

Em Lisboa, foi colocado um cartaz a agradecer a Donald Trump pela liderança na paz em Israel. Um cartaz que foi afixado na Rotunda do Relógio com uma mensagem de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, acompanhado da identificação da Associação Lusa Portugueses por Israel, que também partilhou a iniciativa nas redes sociais. Para já, a Câmara Municipal de Lisboa ainda não se pronunciou sobre o cartaz. Vila do Conde quer candidatar as rendas de Bilros a patrimônio da UNESCO. A Associação para a Defesa do Artesanato e Patrimônio de Vila do Conde diz que assegura o financiamento para a inscrição do artesanato tradicional da região no inventário nacional do patrimônio cultural e material, uma etapa necessária para qualquer candidatura portuguesa à UNESCO. Ourém abriu candidaturas para bolsas de estudo para estudantes universitários do Conselho. O município aprovou recentemente a atribuição de 10 bolsas de estudo a estudantes universitários para o ano letivo 2025/2026, no montante global de €3.500. O período de candidaturas está já aberto e até ao dia 25 de novembro. Em Rio Maior, a Seleção Nacional Feminina sub 23 de futsal fez o primeiro treino da história. A mais recente equipe nacional vai defrontar a Bélgica em dois jogos de preparação, agendados para terça e quarta-feira no Pavilhão do Centro dos Estágios de Rio Maior. A Biblioteca de Santa Maria da Feira foi a que emprestou mais livros no ano passado, de acordo com o estudo feito pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que avaliou o desempenho de mais de 400 bibliotecas. A Santa Maria da Feira foi destacada pela organização. A Biblioteca de Santa Maria da Feira emprestou cerca de 130 mil itens, desde livros a CDs de música. Em Almada, assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade na próxima sexta-feira, dia 24 de outubro. As comemorações, que acontecem todos os anos, vão contar com várias atividades de desporto, cinema e teatro. O evento é promovido pela Câmara Municipal de Almada e pela Equipa para a Igualdade na vida local, pretendendo promover a igualdade e contribuir para uma sociedade solidária, livre e justa para todos.

Ponto final no Jornal das Nove. Informação de volta daqui a pouco, às 09:30, com a Laura Figueiredo. Então até já.

Até já.

A seguir, o Diário da Decisão Benfica.