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Que acontecer. Muito boa noite, agora 9h25. António José Soares. A começar com André Ventura, pede tolerância zero à corrupção nos municípios conquistados pelo Chega.

André Ventura participou hoje na tomada de posse do novo executivo da Câmara de São Vicente, na Madeira, que é agora liderada por José Carlos Gonçalves, um independente apoiado pelo Chega. O líder do partido espera um governo local com proximidade e sem corrupção, por parte dos novos executivos que tomam agora posse nas três câmaras onde o Chega venceu.

Em cada câmara que o Chega vence, e São Vicente é um exemplo disso, e as nossas estruturas sabem disso, nós temos uma grande missão: governar com proximidade, governar sem corrupção, governar com tolerância zero à corrupção e sermos capazes de governar com proximidade da população. Por isso, hoje estou aqui também para assinalar essa marca, para dar o apoio aos nossos autarcas, ao novo presidente da Câmara e dizer que também espero dele essa entrega às nossas causas, à luta contra a corrupção e à governação de proximidade.

André Ventura, em declarações aos jornalistas na Madeira, à margem da tomada de posse de José Carlos Gonçalves. O Chega conquistou a Câmara de São Vicente, recordamos, com perto de 50% dos votos, contra cerca de 39% da coligação PSD-CDS-PP, que liderava o município. Esta foi a primeira câmara municipal conquistada pelo partido nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Mariana Mortágua vai deixar o lugar de deputada e diz que o Bloco de Esquerda ganha em ter outras vozes.

Ainda coordenadora bloquista, anunciou hoje que não será recandidata à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militantes e falou aos jornalistas ao final da tarde, na sede nacional, onde admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda. Por isso, diz que está na altura de dar lugar a outros no partido.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal, como só pode ser. A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

As declarações de Mariana Mortágua aos jornalistas, esta tarde, na sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa, onde adiantou que vai deixar o mandato na Assembleia da República depois do processo orçamental, no final de novembro.

E António, José Manuel Pureza pode avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido.

Foi deputado entre 2009 e 2011 e novamente de 2015 a 2022. Durante esse período, liderou o grupo parlamentar e chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República. Numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza afirmou estar confiante de que o partido vai encontrar uma solução que dê força ao Bloco. Rejeita, no entanto, qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas capazes de coordenar o partido.

Agora, na atualidade internacional, Donald Trump diz que só se vai encontrar com Vladimir Putin quando o presidente russo estiver disposto a fazer um acordo.

São declarações do presidente norte-americano a bordo do Air Force One, onde admitiu sentir-se desapontado com a Rússia, apesar de sempre ter mantido uma boa relação com Putin. Trump acrescentou ainda que esperava que a guerra na Ucrânia estivesse resolvida antes do conflito do Médio Oriente. De caminho da Malásia para a Cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático, o chefe da Casa Branca fez escala no Catar, onde se encontrou com o emir Hamad Al Thani, e destacou o papel daquele país como grande aliado dos Estados Unidos.

Agora 9h28 e está batido o recorde mundial de afluência às urnas em eleições de um clube desportivo.

Este sábado, pelas mesas de voto do Benfica, já passaram cerca de 83 mil sócios. As urnas fecham daqui a pouco, quando forem 10 da noite. Este registo ultrapassa o anterior recorde mundial de 57 mil sócios que votaram nas eleições do Barcelona em 2010, quando Sandro Rosell foi eleito presidente.

E por falar em Benfica, nesta altura, tempo de intervalo, o Benfica vai goleando o Arouca, no Estádio da Luz, por 3 x 0.

Com dois gols de Pavlídis, ambos de pênalti. Já o terceiro foi de Otamendi e surgiu mesmo no final da primeira parte, na sequência de um canto. A partida está agora no intervalo. O relato regressa já a seguir a este jornal. Quanto ao Sporting, joga amanhã em casa do Tondela pro campeonato, encontro marcado para às 18h, também com emissão especial de desporto pra acompanhar aqui na Rádio Observador.

Vamos agora para a cultura com o artista Pedro Vaz, que venceu o Prêmio de Desenho FLAD 2025, no valor de €20 mil.

A distinção foi atribuída na Feira de Arte Contemporânea Drawing Room Lisboa. O galardão reconhece a inovação e o rigor conceptual do trabalho de Vaz, inspirado na tragédia dos incêndios florestais. O júri destacou a capacidade do artista em transformar o desenho num discurso visual e socialmente relevante. A feira, que decorre até domingo na Sociedade Nacional de Belas Artes, reúne 23 galerias e mais de 65 artistas nacionais e internacionais.

São agora exatamente 9h30 Vamos então para a informação de âmbito local.

E começamos em Lisboa, na 25ª edição da Hyundai Meia Maratona, vai condicionar o trânsito este domingo. A zona ribeirinha entre a Avenida 24 de Julho e a Praça do Comércio vai estar encerrada a partir das 08h30. Também a Rua da Prata, a zona do Parque das Nações até à Praça do Comércio, a Avenida da Ribeira das Naus e a Rua do Arsenal vão estar fechadas nesse período. No Barreiro, a água vai estar cortada na zona envolvente da Santinha, Alto do Seixalinho, na próxima segunda-feira. Os constrangimentos começam às 14h e terminam por volta das 18h. A interrupção no abastecimento de água vai afetar a Rua Bartolomeu Dias, a Voz do Operário e a Rua Dr. Pacheco Nobre. A União de Freguesias de Santarém vai recolher alimentos para ajudar o Lar de Santo António do município. A iniciativa realiza-se este domingo à tarde, durante um jogo de futebol frente ao Clube Desportivo de Mafra, a contar para a Liga 3 em futebol. São pedidos bens alimentares e os contributos podem ser deixados à entrada do Campo das Espadeiras, onde vai estar uma carrinha do Lar de Santo António. A Faculdade de Medicina do Porto suspendeu um professor depois de serem conhecidas queixas de alunas que o acusam de importunação nas redes sociais. O diretor desta escola, daquela Universidade do Porto, determinou a suspensão preventiva e imediata do docente em causa. Já o professor acusado garante que nunca assediou ninguém pessoalmente ou através de meios digitais. Aveiro recebe uma nova unidade hoteleira do grupo Hoti Hotels. Trata-se da Golden Ria, na zona do Fonte Nova, no extremo do Canal do Cojo da Ria. A apresentação do projeto está marcada para a próxima quinta-feira nas instalações do Hotel Meliá. Terminamos em Pombal, no distrito de Leiria. Realiza-se amanhã uma caminhada de campanha da luta contra o câncer. Começa às 10h15, na Escola Cultural de Vermoil. A inscrição tem um custo de €2, que revertem para a Liga Portuguesa contra o Cancro, e pode ser feita ao pé do edifício da Junta de Freguesia ou no próprio dia junto da organização.

Jornal Equação de António José Soares. António, notícias mais à frente nesta noite de sábado. Então até já.

Até já, Nuno.

E a seguir vamos até ao Estádio da Luz, mas exatamente cá fora, no pavilhão do Estádio da Luz, onde ainda faltarão 27 minutos para o fecho das urnas.