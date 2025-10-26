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Podes. Muito bem, vamos então para o jornal e para já começar no desporto. Rui Costa e João Noronha Lopes serão os dois candidatos que se irão defrontar na segunda volta das eleições presidenciais do Benfica.

Rui Costa alcançou, na primeira volta, 42,13% dos votos. Em segundo ficou João Noronha Lopes, com 30,26, e assegura que não vai desistir do Benfica e que pretende manter-se na corrida à presidência. João Noronha Lopes deu os parabéns a Rui Costa, mas sublinha que 60% dos benfiquistas não querem o projeto atual do clube.

Não, acho que a segunda volta com dois candidatos é uma eleição nova. E mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é isso que os sócios do Benfica querem ver discutidos. Este não era o resultado que eu esperava, como eu já lhe disse, mas mais uma vez, há quase 60% dos sócios que desejam que se tome outro rumo e, portanto, o meu trabalho vai ser um trabalho incansável. É de ir de encontro a esses sócios, explicar ainda melhor as minhas ideias, explicar ainda melhor o meu projeto.

João Noronha Lopes a afirmar que 60% dos sócios do Benfica quiseram mudar o futuro do clube. Já Rui Costa faz outras contas.

60%, não são 60%, são 58% dos votantes não acreditam na minha eleição, mas é uma conta gira de fazer, porque se há 58 que não acreditam em mim, há 70 que não acreditam do outro lado.

As contas de Rui Costa, o atual presidente dos encarnados, afirma que o resultado o deixa orgulhoso, mas lamenta que o processo eleitoral tenha de se estender por mais duas semanas. Martim Mayer também já reagiu. Para já, ainda não diz quem é que vai apoiar na segunda volta.

Primeiro, também tenho que fazer o meu próprio balanço com a minha equipa e com as pessoas que estiveram mais próximo de mim. Entendo, obviamente, que vamos para uma segunda volta. Enquanto candidato nesta primeira volta, isso será um tema importante, mas eu diria que não é para hoje.

Recordamos então que nas contas finais, Rui Costa e Noronha Lopes ficaram em primeiro e segundo lugar. Vão se defrontar na segunda volta marcada para 8 de novembro. Luís Filipe Vieira ficou em terceiro, João Diogo Monteiras em quarto. Martim Mayer alcançou 2,10%. Cristóvão Carvalho ficou em último, foi o último dos seis, com menos de 1% dos votos.

Ainda no futebol e é o Sporting que acabou de vencer esta noite o Tondela por 3 x 0.

Um jogo da nona jornada do campeonato, que decorreu em casa do Tondela. Os gols dos Leões foram marcados por Suárez, Pedro Gonçalves e Pinda. Com este resultado, o Sporting está provisoriamente na liderança do campeonato, juntamente com o Futebol Clube do Porto, que joga amanhã com o Moreirense. O encontro em Moreira de Cónegos está marcado para às 20h15. Vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

Agora na política, com André Ventura. Hoje voltou a defender a necessidade de três Salazares para reerguer Portugal.

Foi num comício no Funchal. O candidato presidencial e líder do Chega afastou-se dos valores de Abril, dizendo que são precisos três Salazares, porque o país vive numa bandalheira completa e mergulhado em corrupção. Ventura apontou ainda o dedo a três dos seus adversários na corrida a Belém: Gouveia e Melo, Marques Mendes e António José Seguro.

No dia 18 de janeiro não vão estar em causa quatro nomes. Vão estar em causa três projetos de venda do país, de cedência do país, de ajoelhar aos outros e um outro projeto que é de nunca nos ajoelharmos, de defender a nossa dignidade e de andarmos de cabeça erguida pelo mundo inteiro.

André Ventura garantiu ainda ser o candidato de Portugal, e não de Abril, prometendo unir o país e recuperar a dignidade nacional.

Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser o presidente da República.

O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. À margem de uma visita à Feira de Santa Eira, em Tomar, no Distrito de Santarém, Marques Mendes classificou como lamentáveis as declarações de Ventura, que disse que Portugal precisava de três Salazares. Afirmou ainda que André Ventura não respeita nada nem ninguém e que só quer criar ruído, confusão e provocação. Concluiu ainda Marques Mendes que o seu adversário na corrida a Belém representa o contrário daquilo que os portugueses esperam de um presidente da República.

Quanto a Paulo Raimundo, promete firme combate ao Orçamento do Estado para 2026.

O secretário-geral do PCP afirmou que o documento é feito ao serviço dos grupos económicos e das ordens de Bruxelas. Num comício em Cabeção, no Conselho de Mora, o líder comunista apontou o dedo aos partidos da direita e ao PS.

PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e também o Partido Socialista, aquilo que revelam em torno da discussão deste Orçamento é estarem-se a barrimbar e nas tintas pro país, estarem-se nas tintas pra vida da maioria, estarem-se nas tintas pra tudo, menos para aquilo que é garantir os interesses dos grandes grupos económicos. O país não tem recursos ilimitados, mas se a vida da maioria é cada vez mais limitada pelas dificuldades, é porque os recursos limitados que o país tem estão a ser completamente desviados para aqueles que acham que nunca há limites pra concentração do seu poder e dos seus lucros.

As acusações do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

Quanto ao Bloco de Esquerda, também vai votar contra o Orçamento do Estado para 2026.

Em conferência de imprensa, a ainda coordenadora do Partido Nacional afirmou que se trata de um documento que castiga as pessoas e beneficia a banca. Mariana Mortágua acusou também o PS de permitir a aprovação de um documento muito pouco transparente e explica o sentido de voto do Bloco.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista com uma abstenção violenta. Porque é um orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca e porque é um orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco, o Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

Acusações do Bloco de Esquerda numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. O Orçamento do Estado começa a ser discutido amanhã no Parlamento. A votação na generalidade está marcada para terça-feira.

Agora no plano internacional, o primeiro-ministro israelita garante que Tel Aviv controla a própria política de segurança e rejeita as acusações de pressão dos Estados Unidos.

Benjamin Netanyahu relembra que Israel é um Estado independente e considera ridícula a ideia de que Washington interfere na tomada de decisões. Netanyahu vai mais longe e reforça que Israel se defende por conta própria e continua a controlar o próprio destino. São declarações que surgem depois da imprensa norte-americana ter noticiado que o primeiro-ministro israelita teria pedido permissão aos Estados Unidos para quebrar o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Agora 09:07. António, para fechar, falta toda a informação de âmbito local.

Começamos por Lisboa. Três ativistas do Climáximo sentaram-se hoje no final da meia maratona da EDP, em protesto contra a utilização de combustíveis fósseis. Acusam a empresa de greenwashing, de estar a patrocinar eventos desportivos. Não houve detenções, mas um dos jovens foi identificado pela polícia. No Porto, a Corrida do Dragão reuniu centenas de pessoas. A prova foi composta por uma corrida de 10 km e também por uma caminhada. A iniciativa organizada pela GSX Portugal em parceria com o Futebol Clube do Porto contou ainda com o apoio da Câmara Municipal. No Barreiro, a água vai estar cortada na zona envolvente da Santinha, Alto Seixalinho, na próxima segunda-feira. Os constrangimentos começam às 14h e terminam por volta das 18h. A interrupção do abastecimento de água vai afetar a Rua Bartolomeu Dias, a Rua Voz do Operário e também a Rua Doutor Pacheco Nobre. Estão abertas as candidaturas para o programa de bolsas de estudo para o ensino superior no município de Porto de Mós. De acordo com a autarquia, podem candidatar-se os estudantes que vivem no concelho há mais de três anos, que tenham um bom aproveitamento escolar e que venham de agregados familiares com comprovada carência económica. As candidaturas decorrem até dia 31 de outubro. Começou hoje a 21ª edição dos Festivais de Outono. O evento organizado pela Universidade de Aveiro decorre até dia 28, tem como tema Juventude e Tecnologia e conta com vários concertos de artistas nacionais e internacionais. Terminamos em Leiria, onde a Igreja Matriz de Amor, com cerca de 400 anos, vai ser agora restaurada. O projeto conta com o apoio de um consórcio de 30 empresas, em que cada uma contribui com 1.500 €. O orçamento do restauro são mais de 200 mil €, abrange os trabalhos de conservação e restauro dos soalhos, balaústres, instalação elétrica e também da estrutura da nave principal.

Notícias volta com António José Soares, daqui a pouco, quando forem 09h30. Até já.

Até já, Nuno.