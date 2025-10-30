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Muito boa noite, é o Jornal das 9, edição da Laura Figueiredo e a começar com o Ministério da Saúde. Admite que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente, no entanto, garante que isso não corresponde a menos assistência aos utentes.

Um comunicado emitido um dia depois do jornal Público ter noticiado que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa em 2026, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. Numa nota enviada às redações sobre a proposta de orçamento do Estado para a área da saúde, o ministério sublinha que está em causa uma otimização dos recursos existentes. A tutela adianta que está previsto um aumento no número de consultas médicas e no número de cirurgias. No caso da lista dos utentes inscritos para cirurgia, o ministério diz que tem a previsão de melhoria na percentagem de inscritos dentro dos tempos máximos de resposta garantidos.

Em um comunicado emitido ao mesmo tempo que Marcelo Rebelo de Sousa fazia um diagnóstico do setor da saúde, o Presidente da República sugere um acordo político sobre o papel do SNS.

O Presidente da República considera que há decisões casuísticas na gestão do SNS. O chefe de Estado participou no encerramento de uma conferência sobre os 50 anos do serviço médico na periferia, no Instituto Universitário de Lisboa e numa referência implícita ao plano de emergência apresentado pela ministra Ana Paula Martins no ano passado. O chefe de Estado refere que as últimas gestões do Serviço Nacional de Saúde estão a ficar marcadas como casuísticas e por soluções a curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um remendo a fazer acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ainda que seja feito um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se o governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O Presidente da República criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa conclui que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde.

José Luís Carneiro considera que as palavras do Presidente da República tornam mais evidente que o governo falhou na política da saúde.

À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição. José Luís Carneiro conclui que o governo falhou e mostrou incapacidade de responder às necessidades da saúde.

O senhor Presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso.

Ainda na política, o presidente do CHEGA considera que extinguir o partido seria extinguir a própria democracia. Em reação de André Ventura às queixas apresentadas na Justiça contra o partido.

Queixas-crime apresentadas pelo movimento SOS Racismo, por discriminação, incitamento ao ódio e à violência, e também pelo advogado António Garcia Pereira, que exige a extinção do partido. Ora André Ventura afirma que estas queixas servem para silenciar o CHEGA e deixam aviso.

Se há um conjunto de pessoas que acha que se vence em democracia calando os outros, silenciando os outros e ilegalizando partidos, não é a democracia da União Soviética que nós queremos, nem a da Coreia do Norte, nem a da Venezuela de onde estas pessoas vêm. Há quem não concorde conosco? Ganhem nas urnas, ganhem a convencer as pessoas, ganhem no voto, não ganhem com prisões, não ganhem com silenciamento, não ganhem com cancelamento.

Declarações de André Ventura esta tarde numa conferência de imprensa na Assembleia da República. As queixas-crime surgiram na sequência da instalação de cartazes com referências ao Bangladesh e a ciganos. O movimento SOS Racismo apresentou queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Já o advogado António Garcia Pereira dirigiu-a diretamente ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, diz estranhar a falta de iniciativa do Ministério Público, apesar das provas sobre o caráter racista do CHEGA serem claras.

E agora, Laura, falamos também da corrida a Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou Enrico Veemel.

Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite. Um assunto que para Marques Mendes não é uma questão Miguel Viterbo.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato em definitivo não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente

Quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira que, apoiando Marques Mendes, atirou-se sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios, de candidatos dispostos a usar a presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República tem de ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Vitor Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e também Sebastião Bugalho.

Muito boa noite, agora nove e 10 e para fechar, Laura Figueiredo. Tempo também para atualizar toda a informação de âmbito local.

A circulação do elétrico de Sintra vai estar suspensa no dia 3 de novembro para trabalhos de manutenção. O emblemático elétrico que liga a vila de Sintra à Praia das Maçãs vai estar encerrado devido a trabalhos de corte de vegetação nas áreas adjacentes à linha. As inundações da última terça-feira causaram prejuízos a uma associação de teatro comunitário em Rio Maior. A Associação Teatro Beleza, que se dedica ao teatro comunitário, alega ter sofrido prejuízos de milhares de euros provocados por inundações na sede, que todos os anos resultam na destruição de cenários e figurinos. De acordo com o presidente da associação, o problema foi já comunicado aos proprietários do imóvel e à Câmara Municipal de Rio Maior. A associação diz que o problema é recorrente desde 2021. O Metrobús Matosinhos-Maia já está em obras e promete melhorias na mobilidade. As obras do novo corredor de bus rapid transit, conhecido como Metrobús, arrancaram oficialmente esta quarta-feira. O sistema vai ligar o Mercado Municipal de Matosinhos à Estação Verdes, em Moreira da Maia, ao longo de um percurso de cerca de 10 km, com passagem pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro e pelo Mar Shopping. O Estádio Municipal de Arouca está com trabalhos de manutenção. De acordo com a Câmara Municipal, o estádio está a receber uma empreitada de correção de anomalias. A obra tem um orçamento de cerca de €600 mil, com prazo de execução de cinco meses. Os trabalhos não vão impedir a utilização do recinto para jogos do Arouca. Em Pombal, Rui Reininho é um dos protagonistas das cinco residências artísticas que a Casa Varela promove e recebe. Entre 17 e 30 de novembro, o vocalista do GNR participa na segunda edição do projeto A Quarta Parede, com Leonardo Pinto, de 17 anos, natural de Pombal e mentor da banda Dispages. O evento foi criado para proporcionar o encontro entre artistas nacionais consolidados e artistas do distrito de Leiria. A Festa da Gastronomia vai estar de regresso ao Seixal. O evento começa a 3 de novembro, estende-se até 14 de dezembro. A festa integra um concurso gastronômico em que participam vários restaurantes do concelho, com ementas especialmente elaboradas. Existem ainda workshops de culinária, show cooking e o tradicional concurso de doçaria, que completa um programa que convida à descoberta de sabores tradicionais e contemporâneos.

Laura Figueiredo no Jornal das Nove. De volta quando for 21h30. A seguir, Miguel Cordeiro na Decisão Benfica.