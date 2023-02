Bloco de Esquerda vai pedir a audição do Ministro da Saúde no Parlamento sobre alegadas falhas no SNS para garantir a IVG

Bloco de Esquerda vai pedir audição urgente do ministro da Saúde no Parlamento sobre a falta de resposta do SNS na garantia da interrupção voluntária da gravidez. Ainda, o discurso de Mário Nogueira.