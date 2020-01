As notícias das 22h. Ricardo Salgado condenado a multa de 4 milhões de euros e impedido de ser banqueiro nos próximos 10 anos

É a primeira condenação definitiva do ex-líder do BES. O Tribunal Constitucional rejeitou o último recurso de Salgado, relacionado com o primeiro dos quatro processos abertos pelo Banco de Portugal.