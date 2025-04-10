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E vamos às notícias na Rádio Observador. Temos o Jornal das 10 com a Laura Figueiredo. Laura, no primeiro debate desta noite entre PS e Iniciativa Liberal, Pedro Nuno Santos ataca as contas apresentadas pela IL no programa eleitoral. Já Rui Rocha considera que as propostas socialistas para a economia não vão ter efeitos positivos para o país. No entanto, vamos falar deste debate mais à frente. Antes, uma notícia de última hora, Laura. Em Nova York, caiu um helicóptero no rio Hudson e há pelo menos cinco mortos.

Um helicóptero caiu no rio Hudson, na região sul da ilha de Manhattan, na tarde desta quinta-feira. Em declarações à ABC News, as autoridades norte-americanas afirmam que pelo menos cinco pessoas morreram. De acordo com o canal de televisão, no helicóptero estavam seis turistas espanhóis, mais o piloto, portanto, dois adultos e três crianças. Os bombeiros de Nova York receberam o alerta pouco depois das 15h, hora local, 20h em Lisboa. As equipes de resgate ainda estão a tentar localizar as restantes vítimas.

Agora, sim, no primeiro debate desta noite entre PS e Iniciativa Liberal, Pedro Nuno Santos ataca as contas apresentadas pela IL no programa eleitoral. Já Rui Rocha considera que as propostas socialistas para a economia não vão ter efeitos positivos para o país.

No frente a frente entre os líderes do PS e da Iniciativa Liberal, Pedro Nuno Santos não poupa nas críticas à proposta dos liberais de baixar os impostos e diz mesmo que as contas não batem certo.

O Rui Rocha, que apresenta uma despesa de perto de € 6.500 milhões, aposta que vai poupar € 3 bilhões em eficiência administrativa e não consegue explicar aqui onde é que corta, porque ainda agora o ouvimos dizer que corta quase todos os impostos e vai aumentar mais a despesa na saúde e na educação. E este modelo não fecha. E, portanto, um político que se apresenta nos outdoors com a palavra confiança, mas que depois apresenta um cenário orçamental que é uma absoluta irresponsabilidade, irrealista, sem qualquer adesão à realidade que nós vivemos. Não bate certo.

Líder socialista Pedro Nuno Santos a mostrar desconfiança em relação às políticas liberais para a economia, num debate em que aproveitou para deixar farpas a Luís Montenegro ao dizer que o necessário é que exista gente séria na política portuguesa. Ora Rui Rocha, que criticou o passado de Pedro Nuno Santos enquanto ministro, a considerar que o trabalho desenvolvido pelo socialista em matéria de habitação e na gestão da pasta da TAP foi negativo. Foi também incisivo Rui Rocha nas críticas às propostas do PS para o crescimento da economia portuguesa.

E a prioridade de Pedro Nuno Santos é por via do consumo, que não vai gerar crescimento econômico. A nossa prioridade são as famílias, para que as famílias possam decidir onde é que gastam. Não é onde Pedro Nuno Santos diz, é onde as famílias querem, e fazer crescer a economia atraindo investimento estrangeiro e fazendo crescer as empresas portuguesas. Nós fazemos crescer o bolo. O bolo de Pedro Nuno Santos é sempre o mesmo, é pequeno.

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, que fez hoje a estreia nos debates televisivos para as legislativas.

E André Ventura considera que as medidas anunciadas hoje pelo governo para responder às tarifas aduaneiras impostas pelos Estados Unidos chegaram tarde demais.

A resposta do presidente do Chega depois do primeiro-ministro ter anunciado hoje um pacote de € 10 bilhões para as empresas, para combater o impacto das tarifas norte-americanas. Ora, André Ventura diz que o governo já vem tarde.

Era evidente a qualquer pessoa do mundo que tivesse um bocadinho de cabeça que se a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil, a América do Sul impõem taxas sobre os nossos produtos, só havia uma solução: era proteger a nossa indústria e os nossos produtos. Agimos tarde demais. Provavelmente vamos pagar um preço por isso. E agora estamos a ouvir, quase de joelhos, os dirigentes europeus. Ainda bem que há um período de 90 dias de pausa. Por amor de Deus, este é o bloco mais rico do mundo. Este é o maior bloco empresarial do mundo. É onde o maior PIB do mundo existe. Nós não estamos de joelhos perante ninguém. Só estamos, porque temos este tipo de governos fantoche em toda a União Europeia. E Luís Montenegro não é diferente desses governos.

Antes de percorrer algumas ruas no Barreiro, em clima de pré-campanha eleitoral, André Ventura reiterou aos jornalistas que as medidas do governo, além de tardias, são insuficientes.

E Laura, o Presidente da República diz que Luís Montenegro quis marcar pontos com as medidas anunciadas hoje.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o pacote de € 10 bilhões de apoio às empresas pode beneficiar a AD nas próximas eleições. O chefe de Estado acredita que Luís Montenegro está a aproveitar para ganhar vantagem. Marcelo Rebelo de Sousa elogia ainda assim a ação do governo em consonância com a União Europeia. Fala mesmo numa ação prudente e cuidadosa para lidar com a imprevisibilidade de Donald Trump. Quanto às previsões do Conselho de Finanças Públicas, que considera que Portugal vai voltar ao déficit já no próximo ano, o chefe de Estado não fica surpreendido com a previsão que ainda não contempla as novas medidas do governo.

E CDU propõe o aumento de 15% nos salários em geral e a subida do salário mínimo para os € 1 mil já em julho.

São duas das medidas que constam no compromisso eleitoral que foi apresentado esta tarde em Lisboa. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que estas propostas devem avançar já, porque é agora que fazem falta.

As contas de hoje, a vida de hoje, não se pagam nem se governam com promessas de um dia mais à frente, daqui a uns anos, os salários virem a aumentar. E é respondendo a esta exigência e à realidade que propomos o aumento do salário mínimo já em 1 de julho deste ano, 2025, para os € 1 mil e o aumento geral dos salários em 15%, com o mínimo de € 150 para cada trabalhador.

Quanto ao anúncio feito hoje no final do Conselho de Ministros de um pacote de € 10 bilhões para combater as tarifas norte-americanas, Paulo Raimundo diz que se tratou de mais uma ação de propaganda do governo

Nós assistimos não foi bem a um Conselho de Ministros. Assistimos, diria, quase à versão Bolhão 2. Porque aquilo a que assistimos, em particular a intervenção do senhor Primeiro-Ministro, foi uma autêntica ação de propaganda. No fundo, foi isto, uma grande ação de propaganda, que foi para lá, inclusive, da apreciação da situação em concreto. Até se atreveu a fazer campanha eleitoral. Eu estava a pensar quando é que acabava o comício do PSD e vinha às conclusões do Conselho de Ministros.

As declarações do secretário-geral do PCP esta tarde, em Lisboa, na apresentação do compromisso eleitoral da CDU.

Também a Iniciativa Liberal e o LIVRE divulgaram hoje os respectivos programas eleitorais.

À direita, o partido de Rui Rocha quer avançar com várias privatizações: a TAP, a Caixa Geral de Depósitos, a RTP e a CP. Os liberais querem ainda vender 25% do capital público no Novo Banco. Rui Rocha quer, com estas medidas, reduzir a despesa pública e colocar empresas privadas a gerir estes serviços. À esquerda, o LIVRE quer resolver o problema do acesso à habitação com o investimento de mil milhões de euros anuais em habitação pública e propõe ainda que o salário mínimo nacional atinja os 1250 € em 2029.

Na atualidade internacional, Donald Trump admite a hipótese de prolongar a suspensão das tarifas.

O presidente norte-americano admite o prolongamento da atual suspensão de 90 dias, mas diz que primeiro é preciso ver o que acontece. Antes de admitir essa possibilidade, Trump fala no regresso das tarifas caso não consiga alcançar os acordos pretendidos durante o período de suspensão. Também hoje, Donald Trump disse estar confiante de que os Estados Unidos e a China vão chegar a um acordo. O presidente norte-americano esteve reunido com a restante administração e deu esse sinal, apesar de as tarifas contra Pequim já estarem no patamar dos 145%, incluindo os 20% que a administração já tinha imposto por causa do medicamento fentanil.

Desta hora, Laura, vamos a outros temas que marcam a atualidade.

A polícia israelita prendeu mais de 20 pessoas que protestavam contra os ataques na Faixa de Gaza. As detenções aconteceram em Haifa, no norte de Israel. De acordo com o porta-voz das forças de segurança, citado pela imprensa internacional, os protestantes não terão atendido aos pedidos das autoridades para dispersar. Levavam cartazes e cantavam contra as ações de Israel na guerra em Gaza. O Brasil retomou hoje a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A medida estava suspensa desde 2019, por decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, os cidadãos desses três países terão que emitir o documento na internet e pagar uma taxa de cerca de 72 €. A companhia Olga Roriz assinala os 30 anos com a reposição de "A Hora em que não sabíamos nada uns dos outros". O espetáculo, criado a partir da obra do escritor austríaco Peter Handke, vai ser apresentado sexta-feira e sábado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A companhia, criada em 1995, está atualmente instalada no Palácio Pancas Palha, cedido pela Câmara Municipal de Lisboa.

Notícia de fecho do Jornal da Zés.