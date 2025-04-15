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Começa agora o Jornal das 10 com a edição da Laura Figueiredo.

Começamos com o primeiro debate da noite entre PS e Chega. Pedro Nuno Santos afirma que o Chega tem um programa irrealista. Já André Ventura acusa o secretário-geral socialista de irresponsabilidade e incapacidade para governar o país. No debate entre os líderes do PS e Chega, os temas de economia, impostos e imigração estiveram em destaque. No que diz respeito às tarifas aplicadas por Donald Trump, Pedro Nuno Santos acusa Ventura de não saber nada sobre economia. O líder do PS acredita que as medidas do Chega iriam prejudicar a vida econômica do país.

O André Ventura não compreende o básico sobre a economia portuguesa. É que os setores que aqui acabou por citar são setores que não vivem nem nunca viveriam da economia portuguesa. O setor têxtil, vestuário, o setor de calçado, o setor da cortiça são setores fortemente exportadores. E essa corrida protecionista que André Ventura defende iria prejudicar e ter um dano tremendo na economia nacional.

As palavras de Pedro Nuno Santos no debate esta noite na TVI. Já André Ventura afirma que o líder do PS não é capaz de gerir um país.

É uma questão que eu gostava de deixar as pessoas em casa. Como é que alguém que geriu a habitação e nos deixou com a habitação mais difícil de acesso na OCDE, são números que eu tenho aqui, Portugal é o país onde é mais difícil aceder a casa, como é que este homem que está aqui à minha frente, geriu tão mal a habitação e vai gerir bem agora o país inteiro?

André Ventura, no debate que terminou esta noite com os líderes partidários, pegados sobre corrupção. Pedro Nuno Santos refere que o líder do Chega não tem autoridade moral para falar sobre o tema. Já o líder do Chega diz que o socialista demonstra falta de ética, uma vez que coloca o antigo secretário de Estado, Hugo Mendes, que esteve envolvido na indenização da TAP, nas listas do PS. E na análise, o jornalista de política do Observador considera que André Ventura foi o adversário útil que Pedro Nuno Santos precisava e destaca que Pedro Nuno Santos foi mais ponderado durante o frente a frente. São declarações de Rui Pedro Antunes.

Entre os dois, via-se um André Ventura muito irritadiço, quase um líder de um partido de protesto. E do outro lado, um líder de um partido que quer, de facto, governar. Depois houve uma coisa, que foi o debate que começou com a questão das tarifas nos Estados Unidos. Os empresários, naturalmente portugueses, estão preocupados com aquilo que tem sido a postura imprevisível de Donald Trump. Ora, quem é que é um grande defensor de Donald Trump, que inclusivamente esteve em Washington na tomada de posse? André Ventura. E, portanto, também aí foi um bocadinho difícil para André Ventura, um bocadinho um embaraço nesta questão e neste momento em particular, colar-se a Donald Trump.

Análise de Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, ao debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos.

Mariana Mortágua considera que o primeiro-ministro fez alterações ao IRS a pensar nas eleições.

Em declarações no Porto, a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que com esta medida, Luís Montenegro quer maximizar tanto quanto possível as devoluções de IRS em 2024, porque esperava que houvesse eleições.

Luís Montenegro fez alterações ao IRS, antecipando e preparando umas eleições que poderiam ter acontecido no ano passado. E, portanto, fez as alterações ao IRS para maximizar, tanto quanto possível, as devoluções de IRS em 2024, sabendo que isso depois tem uma consequência em 2025. Esperava que houvesse eleições em 2024, tomou essa decisão, não esperava que elas fossem em 2025.

Mariana Mortágua, em declarações no Porto, a criticar as alterações nas tabelas do IRS. A coordenadora do Bloco de Esquerda alertou mesmo para o que considera ser um tipo de truque, diz que com uma diminuição da retenção na fonte, não quer dizer uma diminuição do imposto.

Nos Açores, Luís Montenegro acusou os partidos da oposição de usarem os reembolsos do IRS como arma política.

O líder do PS falou sobre as críticas às alterações nas tabelas de retenção do IRS. Há contribuintes que vão receber menos na altura da devolução do imposto e outros vão mesmo ter de pagar. Para Luís Montenegro, as críticas dos outros partidos são uma prova do sucesso do atual governo.

Há um ano atrás, tínhamos um plano de diminuição dos nossos impostos que muitos acharam que era irrealista. E os que acharam que era irrealista são aqueles que agora dizem que nós não cumprimos, quando nós cumprimos. Qualquer crítica que se queira fazer sobre este caminho não passa de mero jogo político ou partidário de quem diz umas atoardas pro ar que não têm fundamento. É, talvez, o reconhecimento do sucesso da trajetória do governo.

Luís Montenegro participou esta tarde numa arruada nos Açores ao lado de José Manuel Bolieiro. O presidente da Câmara Municipal do Porto garante que não voltará a desempenhar nenhum cargo político executivo.

O anúncio foi feito esta noite no Porto, no lançamento do livro de Rui Moreira intitulado "Ponto Final". O autarca aponta que não sabe o que lhe reserva o futuro, mas garante que a decisão está tomada.

É impensável, para já, porque já não tenho idade para isso. A idade também conta. Eu vou fazer 69 anos. A idade da reforma, reparem bem. Isto é uma pontaria, portanto, não. Não quer dizer que não continue a ter uma intervenção cívica. Nós todos fazemos política, não sei se vocês reparam nas pequenas coisas que fazemos. Até as pessoas que cá vieram assistir a este livro, fizeram-no. Agora, um cargo executivo desta natureza política, não. Isso não. Está feito.

Declarações de Rui Moreira, que diz que é importante trazer mais transparência à política e continuar o trabalho de combate ao centralismo. Também no lançamento do livro estiveram José Pedro Aguiar Branco, Paulo Portas, André Vilas Boas e Pedro Duarte. Aos jornalistas, o ministro dos Assuntos Parlamentares e também candidato à Câmara do Porto, enaltece o legado de Rui Moreira. Ainda assim, sublinha que quer marcar a diferença.

Eu assumo esta candidatura como sendo uma candidatura própria, em nome próprio, não há qualquer dúvida, mas pra mim vai ser muito importante não deitar fora aquilo que foi feito no passado. Vai ser um novo ciclo aproveitando tudo que de bom está a ser feito. E, portanto, vamos dar continuidade, com certeza, a muita coisa, mas vamos dar um impulso diferente, porque os tempos são outros e acho que é isso que a cidade também precisa.

Declarações de Pedro Duarte, candidato à presidência da Câmara do Porto, que indica Rui Moreira como fonte de inspiração.

Marcelo Rebelo de Sousa deixa um alerta aos Estados Unidos. Considera que é um erro histórico qualquer tentativa de enfraquecimento da NATO.

O Presidente da República aponta dois indicadores que podem ferir a Aliança Atlântica: a falta de uma missão definida e o papel do que diz ser um aliado fundamental.

Considero um erro histórico enfraquecer a NATO como aconteceu entre 2016 e 2020, desde logo, pela não definição do adversário principal e depois a seguir, por querelas secundárias que minimizaram e foram esbatendo o seu protagonismo internacional. E só espero que a tentação que hoje vivemos se não venha a concretizar o enfraquecimento da NATO pelo papel de um aliado fundamental.

Durante um discurso num evento que decorreu na sede da Academia Militar em Lisboa, o chefe de Estado aproveitou ainda para destacar a relevância das Forças Armadas portuguesas num momento de incerteza internacional.

Laura, que outras notícias estão a marcar a atualidade e merecem destaque neste jornal?

A tempestade Martin provocou estragos no valor de 3,8 milhões de euros em Lisboa, um número avançado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, que se refere à passagem desta depressão entre 19 e 22 de março. Sem adiantar detalhes sobre a avaliação dos prejuízos provocados pela tempestade, o autarca refere apenas que houve muitos estragos em parques verdes e infraestruturas do município, incluindo escolas e cemitérios. Vários sindicatos representativos dos trabalhadores da CP convocaram hoje uma greve para 07 e 08 de maio. Na nota divulgada pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, as estruturas sindicais explicam que a paralisação foi convocada contra a imposição de aumentos salariais que não repõem o poder de compra e também pela negociação coletiva de aumentos salariais dignos. Os trabalhadores pretendem ainda a implementação do acordo da reestruturação das tabelas salariais nos termos em que foi negociado e acordado. Donald Trump ameaça retirar importantes benefícios fiscais a Harvard, um dia depois de a universidade ter recusado satisfazer as exigências da Casa Branca. Tal como outras universidades norte-americanas, Harvard foi palco de protestos estudantis contra a guerra de Israel na Faixa de Gaza. O presidente norte-americano tem acusado a universidade e outras instituições de permitirem que o antissemitismo se desenvolva nos campus. Ao contrário da Universidade da Colômbia, em Nova York, Harvard recusou-se a cumprir.

E ficamos por aqui neste jornal. Já sabe que as notícias estão disponíveis no site do Observador, em observador.pt. O Jornal das 10 teve a edição da Laura Figueiredo.