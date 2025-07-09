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Vamos atualizar a informação . Jornal das 10 com Laura Figueiredo na Rádio Observador. Laura, a Ministra da Saúde diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências fechadas, mas admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação, especialmente na Península de Setúbal.

Esta noite, em entrevista à SIC Notícias, Ana Paula Martins foi confrontada com o atual estado da saúde. A ministra realça que durante o último ano foram conseguidos vários progressos na área da obstetrícia, mas perante o fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Martins diz que não está tudo resolvido, pede tempo para estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente, a Península de Setúbal, que como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entramos. Mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Horta, que é muito conhecido, e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Horta, pelo menos, em 11 dias, com abertura total.

Onze dias é o tempo mínimo de abertura total do Hospital Garcia de Horta. Além deste, o Hospital do Barreiro e do Setúbal vão estar abertos de forma rotativa. Ana Paula Martins reconhece ainda a falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e destaca a falta de atratividade como uma das principais causas. Questionada também sobre a intenção do PSD e CDS de retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra esclarece que a lei como está, precisa de aperfeiçoamento e que o principal objetivo dos atos médicos é salvar mães e crianças, mas sem ignorar as denúncias feitas.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente, a Península de Setúbal, que, como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entrámos. Mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Horta, que é muito conhecido, e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Horta, pelo menos, em 11 dias, com abertura total.

Ana Paula Martins, que insiste na rejeição de que o PSD tem a intenção de descredibilizar denúncias, lembra que sendo uma proposta, precisa ser discutida.

E o Presidente da República quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos.

Marcelo Rebelo de Sousa considera fundamental conhecer as ideias da ministra Ana Paula Martins para o setor.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança. E, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, no final da cerimônia de entrega dos Prêmios Gulbenkian para a Humanidade 2025. O chefe de Estado recusa comentar o encerramento das urgências obstétricas na Península de Setúbal. Diz que prefere esperar para ouvir o que tem a dizer Ana Paula Martins. Questionado ainda sobre se não foi mais exigente com outros ministros da Saúde no passado, Marcelo Rebelo de Sousa diz que manteve até um apoio público a anteriores titulares da pasta e aponta como exemplo Adalberto Campos Fernandes.

E Laura, foi demitido o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, na sequência da auditoria ao caso das cirurgias extra que deram a ganhar cerca de €700 mil em 22 dias de trabalho fora de turno ao dermatologista Miguel Alpalhão.

Uma notícia avançada pela CNN Portugal e confirmada ao Observador pelo próprio diretor clínico demitido. A exoneração foi pedida na semana passada por Carlos Martins, o presidente do Conselho de Administração. Ana Isabel Gouveia Lopes, a atual diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, foi convidada para o lugar, uma médica que esteve envolvida no caso das gêmeas luso-brasileiras. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já deu luz verde à demissão de Rui Tato Marinho e à nomeação de Ana Isabel Gouveia Lopes.

Ainda na saúde, afinal, já não vão encerrar as três urgências de obstetrícia e ginecologia na Península de Setúbal.

Nem em simultâneo, nem no fim de semana. É o que confirmam as unidades hospitalares do Barreiro, Almada e Setúbal ao Observador. Se ao início do dia se previa no portal do SNS o encerramento destes serviços a partir das 20h e sem aberturas previstas, a situação mudou. Ao Observador, a ULS de Setúbal garante que a urgência vai assegurar o atendimento desta noite como serviço de referência acessível através do código e do INEM. No caso do Hospital Garcia de Horta, em Almada, ao Observador, esta ULS confirma o fecho no sábado às 08h30, mas assegura que a urgência de ginecologia e obstetrícia reabrirá na segunda-feira às 08h30.

E Luís Marques Mendes elogia o sinal de abertura e equilíbrio do governo ao aceitar adiar para setembro a votação final da Lei da Nacionalidade e até lá abrir um período de audições.

Depois de ontem ter chamado a atenção para possíveis inconstitucionalidades na Lei da Nacionalidade, hoje o candidato presidencial mostrou-se satisfeito com a decisão do Executivo. Marques Mendes diz que assim há mais tempo para uma legislação com conta, peso e medida. Nova unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP e as mudanças à Lei de Estrangeiros também vão ser adiadas.

No desporto, Martim Mayer afirma que a sua candidatura à presidência do Benfica é livre de interesses instalados no clube.

Ao final da tarde, o empresário de 51 anos apresentou oficialmente a candidatura, dentro do Teatro Capitólio, às eleições presidenciais do Benfica. Mayer critica os jogos de bastidores que estão presentes no Benfica e acrescenta que quer defender o legado do avô e antigo presidente das Águias, Borges Coutinho.

Estou aqui convosco porque quero liderar uma candidatura independente, livre dos interesses instalados. Todos aqueles que gravitam à volta do nosso clube não podem, dos que dele se aproveitaram e ainda se aproveitam em benefício próprio, ou têm essa intenção disfarçada do seu propósito e que se dizem de enorme benfiquismo. Isto não pode ser, porque nós temos o Benfica no sangue. Este é o meu legado.

O candidato à presidência do Benfica deixou ainda críticas à gestão do futebol de Rui Costa. Martim Mayer afirma que as últimas presidências encarnadas não têm sabido fazer planeamentos de época e critica a falta de cultura de vitória.

O Benfica comprou em jogadores € 900 milhões e vendeu € 1800 milhões, dos quais 800 milhões vieram da sua formação. Ou seja, sem a formação, no global, e ao contrário do que se faz crer os sócios, nem perdeu, nem ganhou. Portanto, nem vitórias, nem mais-valias. Estes factos são suficientes para demonstrar a falta de estratégia, a falta de competência e a preocupante falta de vitórias.

Além de Martim Mayer, também o empresário João Noronha Lopes e os advogados João Diogo Mantegas e Cristóvão Carvalho já anunciaram oficialmente a candidatura à presidência do Benfica.

Ficam oito minutos para lá das 10 da noite, Laura. Que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O Hamas diz ter concordado com a libertação de 10 reféns, uma posição assumida em comunicado numa altura em que continuam as negociações sobre um cessar-fogo com Israel. A imprensa internacional avança que ainda há pontos que continuam a ser debatidos, como a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza ou retirada das Forças de Defesa de Israel do enclave. O presidente ucraniano esteve a reunir-se com o enviado especial norte-americano. Na rede social X, Volodymyr Zelensky diz que foi discutido o fornecimento de armas e o reforço da defesa aérea ucraniana, isto numa altura em que os ataques russos têm aumentado. As sanções contra Moscovo também foram um dos temas discutidos neste encontro. Zelensky afirma que são necessárias restrições mais severas à energia russa, especialmente sanções secundárias contra compradores de petróleo.

Laura Figueiredo, com o Jornal das 10.