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Edição das 10 com Laura Figueiredo. A começar com o Ministro das Infraestruturas, diz que valorizar os 50,1% do Estado na TAP com um parceiro credível é uma prioridade.

Em entrevista à RTP esta noite, Miguel Pinto Luz explica que o governo não optou por uma alienação de mais de 50% da TAP, porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9%, maximizamos a oportunidade dos 50,1%. Ou seja, nós alienamos 49,9%, encontramos um parceiro internacional credível que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação de 50,1%. E, portanto, maximizamos, desse ponto de vista, o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores que aparecem nesta primeira fase possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma alienação de maioria de capital, mais apetecível para os potenciais compradores, o ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o Executivo vai ser criterioso na venda, pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar. Ainda que possa, esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com o parceiro de indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro das Infraestruturas garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP.

Um ano é o prazo que o governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização de 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos.

No briefing do Conselho de Ministros, Miguel Pinto Luz traçou cinco objetivos para este negócio: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa e ainda preservar o valor político da TAP. A privatização vai ser feita em quatro etapas, mas o governo deixa em aberto a possibilidade de reverter o negócio, caso as propostas não vão ao encontro das expectativas. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos no prazo de 15 dias. Este é um decreto lei que não tem de passar pelo Parlamento, mas espera o parecer do Presidente da República.

E no mesmo dia em que o governo anunciou a privatização de 49,9% da TAP, sabe-se agora que a empresa vai renovar a frota automóvel com arrendamento de cerca de 40 novos veículos para administradores e também diretores.

É uma notícia avançada pela CNN. Esta é uma medida tomada cerca de três anos depois da última renovação da frota e numa altura em que Pedro Nuno Santos era ainda ministro das Infraestruturas e tutelava, portanto, a TAP. Desta vez, a renovação foi feita com o conhecimento prévio do governo. A luz verde foi dada pelo atual ministro, Miguel Pinto Luz. Em declarações à CNN, a TAP explica que a decisão se justifica pelo fato de já não ser possível estender os contratos das viaturas anteriores, que já tinham sete anos. Contas feitas, a TAP vai gastar cerca de um milhão e meio de euros com aluguer de novas viaturas por quatro anos. Além destes automóveis, foi também renovada uma frota operacional de veículos de manutenção e de engenharia.

Agora são 10h03 e, Laura, os partidos exigem mais explicações sobre a venda da parte da TAP. O CHEGA já pediu um debate de urgência e considera que só assim é possível clarificar o plano do governo.

No Explicador desta tarde, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecida a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos. E nós achamos que o próprio Parlamento deve ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do primeiro-ministro e refere que o partido vai manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o primeiro-ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusou o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são, de fato, determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás, que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Já pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial

Recuperar até ao limite do possível que a negociação permita os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal ouvidos esta tarde no Explicador da Rádio Observador. O Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência sobre a venda da TAP.

Entretanto, também Luís Marques Mendes comentou o tema.

O candidato à Presidência da República preferia que fosse privatizada uma percentagem maior da TAP, no entanto, apoia a estratégia do Executivo de Luís Montenegro.

É uma decisão que já se estava à espera e que é uma decisão necessária e que é urgente. Claro que seria mais positivo, do meu ponto de vista, uma maioria do capital a ser privatizada. Mas atenção, esta é a solução possível. E, portanto, não critico, pelo contrário. E por que é a solução possível? Porque esta decisão tem que ser tomada em consenso.

Marques Mendes pede ainda total transparência no processo.

Transparência é uma palavra-chave. Num processo de venda de capital da TAP, numa companhia com esta importância, numa operação que é sensível e delicada, todo o cuidado é pouco para garantir transparência, para que não haja uma suspeita.

O candidato Abelão Luís Marques Mendes, durante uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, onde discutiu o estado atual dos bombeiros voluntários em Portugal com o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes.

E se as eleições autárquicas fossem hoje, Laura, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto.

Pelo menos é o que revela a nova sondagem do Iskret para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do Partido Socialista em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicaram a intenção de voto. O PS passou de 8 para 36% e o PSD de 17 para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, que reúne 9%. Os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco de Esquerda vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal, com 3% e 2% das intenções de voto. Mais longe ainda fica o Livre, com apenas 1%. No que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitiu que no dia 12 de outubro não tenciona votar.

Agora são 10h08. E para fechar, Laura, outras notícias vão marcando para já a atualidade.

O PSD e o CDS conseguiram aprovar na especialidade e com o apoio do Chega, uma proposta de alteração ao diploma do IRS do governo. Os partidos querem garantir que em 2026 haja uma redução adicional do imposto. A proposta já tinha sido apresentada a 8 de julho, mas foi hoje votada na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O PS e a Iniciativa Liberal abstiveram-se, já o Livre votou contra. A proposta do PSD e CDS salvaguarda que em sede de Orçamento do Estado para 2026, o governo propõe reduzir adicionalmente em 0,3 pontos percentuais as taxas marginais do segundo ao quinto escalão. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sublinha a necessidade da Europa trabalhar em conjunto para reforçar as fronteiras externas. Um apelo deixado hoje no debate sobre as prioridades da presidência da Dinamarca, do Conselho da União Europeia, numa intervenção na sessão plenária na Assembleia da República. Paulo Rangel sublinhou que os espaços de Schengen estão cada vez mais limitados, o que preocupa o ministro. Continuam as buscas pelas cerca de 160 pessoas desaparecidas na sequência das cheias no Texas, nos Estados Unidos. As inundações provocaram pelo menos 120 mortes. As autoridades de Kerrville, o epicentro da tragédia, asseguram que o foco continua a ser o resgate de civis.

Ponto final na edição das 10h. Laura Figueiredo, de volta quando forem 10h30. Até já.

Até já.