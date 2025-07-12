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São 10 horas. O Jornal das 10, edição da Nadine Soares. E a Polícia Judiciária, para começar, deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexus no Aeroporto de Lisboa.

Uma informação apurada pelo Observador. A Polícia Judiciária deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexus, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. O que o Observador apurou, trata-se de David Gonçalves, funcionário do Banco de Portugal, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada do Aeroporto de Lisboa. O suspeito ficou detido e deverá ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na segunda-feira. A Operação Nexus investiga suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR, um esquema que pode ler com mais detalhe no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho.

Marques Mendes mostra-se a favor da privatização da TAP, mas pede transparência.

O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com a total transparência para que não exista qualquer suspeita. Marques Mendes considera ainda que a decisão de privatizar a TAP foi a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja no final nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Luís Marques Mendes à margem de uma visita a Mafra. Questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde, o candidato presidencial defende que é necessário soluções e não mais demissões.

E Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo.

O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Montenegro de privatizar a companhia aérea em 49,9% não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor Primeiro-Ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que poderia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Depois, se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do Presidente da República em São Tomé e Príncipe nas comemorações dos 50 anos de independência do país.

Agora são 10h03. Entretanto, ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump e revela estar surpreendido com o timing do anúncio.

Uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O Presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa de visita a São Tomé e Príncipe. Neste encontro esteve também Paulo Rangel, que reforça a mesma posição. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal está a aguardar e sem excluir nenhuma opção para fazer face às tarifas de Donald Trump.

E com Marques Mendes, que aconselha o governo a optar por exportações para a América Latina, em vez dos Estados Unidos.

O candidato presidencial não esconde a preocupação com os possíveis impactos na economia após o anúncio de tarifas de 30% para a Europa por parte de Donald Trump. Marques Mendes aconselha o Executivo de Montenegro a explorar o Mercosul.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas de visita a Mafra. Para o candidato a Belém, a procura de mercados alternativos deve acontecer quanto mais cedo, melhor.

Ainda na política, com Mariana Mortágua, defende uma posição forte da União Europeia perante as tarifas norte-americanas apresentadas pelo presidente Donald Trump.

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirma que a União Europeia tem poder para travar os gigantes norte-americanos no espaço europeu. Mariana Mortágua relembra que Donald Trump tem ameaçado a Europa com várias tarifas e que os Estados-membros reagem com submissão às políticas norte-americanas.

Há muito tempo que Trump vem ameaçando esta política tarifária, que na verdade vai afetar muito a indústria europeia e vai afetar muito a indústria portuguesa. E aquilo que temos assistido, em vez de uma posição firme por parte da União Europeia e até do governo português, é uma tentativa de subserviência como forma de aplacar os instintos competitivos de Donald Trump.

Declarações de Mariana Mortágua em Viseu. A coordenadora do Bloco de Esquerda critica ainda a aposta na economia militarizada como uma forma de fazer frente à política industrial de Donald Trump.

E agora, Nadine, com José Luís Carneiro, que acusa o Governo de instrumentalizar as leis da nacionalidade e dos estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o Governo de evitar falar de assuntos importantes para a vida dos portugueses, como por exemplo, os problemas no SNS e a habitação. José Luís Carneiro acredita que o tema da imigração e nacionalidade, trazido para a agenda política pelo Governo, não passa de uma manobra de distração.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país, e do meu ponto de vista, muitas dessas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições. Mas esperamos que o Governo repondere até ao debate do Estado da Nação.

Declarações de José Luís Carneiro, à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues.

Agora 10h07, também desporto, com o selecionador nacional da equipe feminina de futebol, que diz que o momento é para refletir sobre a exibição no Campeonato Europeu.

Francisco Neto destaca que as maiores dificuldades da equipe foram a nível defensivo e diz que agora é tempo de pensar nos erros e preparar o apuramento para o Mundial.

A reflexão um bocadinho sobre aquilo que têm sido os nossos erros defensivos, é algo que temos que melhorar. Temos sofrido alguns gols com alguns erros que na mais alta competição não podem acontecer. São essas as reflexões desportivas que nós temos que ter ao longo dos próximos tempos, porque vem aí já um grande desafio, que é o apuramento para o Campeonato do Mundo, onde nós queremos estar mais uma vez.

Declarações do selecionador nacional no Aeroporto Humberto Delgado, na chegada da seleção de futebol feminino. As navegadoras foram eliminadas depois de um jogo contra a Bélgica.

Ainda no desporto, Viktor Gyökeres sob a alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação.

É o que confirma à luz o presidente do clube, Frederico Varandas, o avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Frederico Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com o fecho do mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valor sobre uma possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto à equipe principal do Sporting em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob a alçada disciplinar. E Nuno, gostas de Buraka Som Sistema?

É o momento alto da noite. Adoro. Posso?

Podes.

Então vai. Vou soltar aqui o som. Deixa cá ver.

Espera um momento, você vai sentir sabor. Espera.

Nadine, espera.

Não quero ouvir mais um bocadinho. Isto é muito bom.

E quando, de repente, um jornal se torna numa discoteca.

E tenho uma notícia para te dar, por isso é que estamos a ouvir esta música. A banda está de volta para o ano e vai atuar no Nos Alive, que já tem datas anunciadas. O evento está de volta para o próximo ano, nos dias 9, 10 e 11 de julho, e conta com o regresso desta banda.

Exatamente daqui a um ano, então. Não é?

Sim.

O último concerto aconteceu em 2016, portanto, já lá vai muito tempo.

Atuaram pela última vez em público nos Jardins de Belém, concerto que fechou uma digressão internacional de uma década dos Buraka Som Sistema. Ainda não se sabe a data em que vão atuar para o ano no Nos Alive. Com esta confirmação de que o festival está de volta e com esta confirmação dos Buraka Som Sistema a fazerem parte do cartaz, já sabemos que estão de volta, para já.

E é uma grande notícia para quem gosta, na realidade, de Buraka Som Sistema. Não editavam desde 2011, portanto, 2016 foi exatamente quando partiram para o último concerto. Eu creio que até vi o concerto, foi ao pé da Torre Belém.

Exatamente, nos Jardins de Belém.

Foi. E é uma grande banda ao vivo. E ganharam uma série de prêmios também na altura, europeus. Foi considerada, na realidade, uma das melhores bandas do género, com o Branco. Era o Branco e a--

A Blaya?

A Blaya, que tem um grande vozeirão.

E para os fãs Buraka Som Sistema, é estarem atentos à próxima edição do Nos Alive.

Vamos ouvir mais um bocadinho. Depois, Nadine, de volta às 10h05.

Até já.

Edição das 10h ao som de Buraka Som Sistema.