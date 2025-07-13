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São 10 horas. Jornal das 10, edição da Nadine Soares. A começar com José Luís Carneiro: aconselha o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump.

O secretário-geral do PS aconselha o governo a reunir-se o mais rapidamente possível com os representantes dos setores que estima que venham a ser muito afetados pelas tarifas impostas pela Casa Branca. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que pra 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região do têxtil, do vestuário, do calçado.

Declarações do líder do PS na apresentação de candidatura do candidato socialista à autarquia da Lousada. José Luís Carneiro lembrou que há vários meses se ouve falar, por parte dos Estados Unidos, da possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter já um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos econômicos.

Ainda na política, com a Iniciativa Liberal, aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo Coimbra, Sintra e Gaia. O acordo em Lisboa continua por fechar.

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha a Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias que o partido concorre em coligação, encontram-se, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro, entre outras. Apesar de várias alianças aprovadas do lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para a capital. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusava Moedas de não ter feito um trabalho excepcional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de existir uma frente de esquerda.

Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias.

A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado hoje nos jornais JN e Público, que dava conta dessas mesmas casas que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o Partido Socialista, de inventarem falar neste assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias. Elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco Esquerdo à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas Coimbra, a mudar mesmo também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados.

Agora são 10h04. A presidente da Câmara de Matosinhos diz que são necessárias penalizações para evitar situações como as descargas residuais da Lactogal no Rio Onda.

Em causa, estas descargas de resíduos feitas pela empresa, que levou à interdição de praias de Angeiras do Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. Em entrevista à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidenta da Câmara, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. Se a empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarca explica ainda que a interdição de praias, devido à contaminação da água, causa danos à imagem de sustentabilidade do conselho e tem um impacto negativo nos negócios.

E a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado sobre este episódio e defende que é necessária uma fiscalização rigorosa e procedimentos legais exigentes.

Os resultados preliminares de uma análise da APA confirmam que a alteração significativa da qualidade da água do Rio Onda está associada às descargas da empresa Lactogal. Em comunicado, a empresa lamentou a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente o problema. A Lactogal aponta para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Em comunicado, a APA vem contrariar a empresa quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no Rio Onda e defende que é necessário uma fiscalização rigorosa.

Jornal das 10:00. Agora também no desporto, o Sporting e Arsenal cada vez mais próximos de um acordo para a transferência de Viktor Gyökeres.

Na rede social X, Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências de mercado, diz que as negociações avançaram nas últimas horas. A imprensa desportiva escreve também que o empresário do avançado sueco terá abdicado da comissão de 10%. Assim, o Sporting pode conseguir vencer este braço de ferro e ficar com a quantia que desejava. O Arsenal pode pagar 63 milhões de euros, mais 10 milhões em objetivos, para então conseguir ficar com Viktor Gyökeres. O avançado sueco está assim mais próximo de sair do Sporting para o Arsenal.

Ainda no desporto, no ténis, Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz e conquista o torneio de Wimbledon.

O tenista italiano, líder do ranking mundial, conquistou Wimbledon pela primeira vez após derrotar o espanhol Carlos Alcaraz. Apesar de ter perdido o primeiro set por 6x4, acabou por vencer os três restantes pelo mesmo parcial. Os dois tenistas voltaram a encontrar-se depois da final de Roland-Garros, que terminou com uma reviravolta do espanhol Alcaraz. Agora Sinner vence Wimbledon e junta este título aos dois Open da Austrália e dos Estados Unidos.

E no futebol, uma tarde de homenagens a Diogo Jota e também a André Silva.

O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época, duelo com o Preston North End, que os Reds venceram por 3x1. O resultado pouco importou nesta tarde. Nas bancadas e no relvado houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o interno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva.

"Nunca caminharás sozinho", "You Will Never Walk Alone". O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cachecóis e tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados, e os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico "Diogo Jota" no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo, para sempre o lead from Portugal."

O jornalista Miguel Cordeiro, com as homenagens a Diogo Jota e o irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota.

Entretanto, para fechar, tempo extra de cinco minutos. Final do Mundial com a equipa do Chelsea. Vai ser campeã, porque ganha nesta altura 3x0, num jogo onde o nosso João Neves vai para a rua, vê o cartão vermelho e portanto, é um jogo que está prestes a terminar. O Chelsea vai ser campeão mundial de clubes. Nadine Soares, de volta às 10:30.

Até já.

Até já.