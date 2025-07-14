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36. Jornal das 10, na Rádio Observador, tem edição da Laura Figueiredo. Luís Marques Mendes promete fazer da defesa da estabilidade um dos pilares do exercício da Presidência da República.

O candidato a Belém marca esta hora presença num jantar nas jornadas parlamentares da AD, em Évora. Reconhece que se for eleito, não vai governar, mas vai exercer uma magistratura de influência para incutir ousadia e ambição ao país. E apesar de admitir que o cenário da governabilidade é mais seguro do que era na última legislatura, Luís Marques Mendes avisa que a estabilidade tem de estar no topo das prioridades de um chefe de Estado.

Não é por acaso que a Constituição fala num governo de quatro anos, num mandato de legislatura. É porque justamente a estabilidade é importante, porque é a capacidade de poder planear, programar, executar e apresentar resultados. Isto aplica-se a qualquer governo, à esquerda ou à direita. É um princípio constitucional. E é nesse plano que vos digo que uma vez eleito presidente da República, terei como uma das prioridades fundamentais da minha intervenção, a defesa da estabilidade. Sobretudo em três dimensões: fazer os possíveis para evitar moções de censura, fazer os possíveis para evitar moções de confiança e ajudar os partidos a negociarem orçamentos de Estado.

Três prioridades defendidas por Luís Marques Mendes, que neste discurso em Évora abordou também o tema da imigração. Considera que era uma questão de tempo até as regras começarem a apertar.

Depois de anos de imigração descontrolada, era inevitável a necessidade de tomar medidas, como várias que foram tomadas. E com alguma coragem, mesmo medidas como a questão do fim da manifestação de interesse. Porque, de facto, houve um descontrole total durante anos. Isso tinha consequências, havia que tomar decisões. Agora, não falo, portanto, do plano da ação, mas falo aqui também do plano do discurso, o que em democracia é muito importante.

Marques Mendes defende, por isso, um discurso mais tolerante e que olhe para a imigração também como oportunidade para a política portuguesa. São declarações do candidato à Presidência da República num jantar em Évora, a fechar o primeiro dia das jornadas parlamentares da AD.

Luís Montenegro reconhece que chegar aos 5% do PIB em defesa não é um percurso absolutamente linear.

À margem do debate, a nova defesa realizada pela Sic Notícias, o primeiro-ministro diz que o objetivo é ambicioso, mais pela execução material do que financeira, e por isso sublinha Luís Montenegro, que não se trata de um processo direto.

Incertezas quanto ao futuro, todos temos. Então pergunta a mim: acha um percurso absolutamente linear chegar a 5% entre três e meio, de forma direta, mais um e meio de forma indireta? Claro que não acho. Por isso é que nós fizemos tudo, em primeiro lugar, para aumentar mais cinco anos os anos que eram necessários para atingir o objetivo e, em segundo lugar, para termos um passo intercalar de reavaliação da estratégia.

O primeiro-ministro sublinha que o investimento que está a ser feito é o possível e explica que os investimentos se traduzem em condições de desenvolvimento do país, não apenas na área da defesa. Luís Montenegro explicita ainda que o PS é um aliado essencial para a implementação de uma estratégia de defesa a longo prazo. Destaca o cruzamento entre a política externa em matérias de segurança nacional, em que os dois partidos sempre estiveram alinhados.

O Partido Socialista é um partido essencial quando nós queremos firmar uma estratégia de longo prazo, como é o caso desta, à volta do investimento na área da defesa. Além do mais, estamos num domínio onde se cruza a nossa política externa e também a nossa política de segurança e defesa. Duas áreas que são fundamentais no nosso Estado, no nosso Estado de Direito, na nossa política mais fulcral do ponto de vista da afirmação da nossa soberania, onde tradicionalmente estivemos sempre alinhados e onde a nossa intenção é que isso continue a acontecer.

O primeiro-ministro defende ainda que a estratégia nacional para o setor da defesa será tão mais credível quanto maior apoio político tiver.

E Laura, há mais um nome na corrida a Belém. António Filipe oficializou hoje a candidatura à Presidência da República e com críticas ao investimento na defesa.

O candidato apoiado pelo PCP classifica como uma loucura o investimento de 5% do PIB em defesa definido pela NATO.

O presidente da República não deve admitir é que o dinheiro que faz falta para investir no Serviço Nacional de Saúde, nas creches, na escola pública, nos salários das carreiras públicas, nas reformas e pensões, na cultura ou em infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento do país, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências. Não se pode admitir que este dinheiro, que tanta falta faz, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências de Donald Trump, que os países europeus da NATO gastem a loucura de 5% do seu Produto Interno Bruto em armas e equipamentos militares.

Na voz do operário em Lisboa, António Filipe apontou ainda o dedo às políticas de direita na área da imigração. O candidato apoiado pelo PCP desde que não se pode aceitar que se normalizem expressões de ódio contra os imigrantes que trabalham em Portugal e defende uma imigração regulada.

Num quadro em que a imigração assume um papel cada vez mais relevante, incontornável na sociedade e na economia nacional, o país precisa de uma imigração regulada. É preciso reforçar os meios de combate às organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de seres humanos e é preciso encontrar mecanismos credíveis de regularização e de entrada e permanência de imigrantes em Portugal para trabalharem em condições legais e em igualdade de deveres e direitos com os trabalhadores nacionais, como aliás, determina a Constituição. O que não pode haver é uma política de imigração em que os estrangeiros ricos tenham direitos sem deveres e os estrangeiros pobres tenham deveres sem direitos.

António Filipe criticou ainda a crise na habitação e o estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde. O ex-deputado comunista garante ainda que esta candidatura é para levar até ao fim.

Laura, destaque agora para a saúde. O diretor clínico do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz nada saber sobre a sua substituição e afirma que vai continuar em funções.

Rui Tato Marinho diz desconhecer a saída e afirma que foi maltratado várias vezes pelo Conselho de Administração. Declarações depois do hospital ter anunciado, na semana passada, o início do procedimento de substituição do diretor clínico, alegadamente devido ao caso das cirurgias adicionais no serviço de dermatologia. Agora, num esclarecimento enviado ao Observador, Rui Tato Marinho garante que não foi notificado de qualquer ato ou decisão a esse respeito. O diretor clínico do Santa Maria afasta ainda quaisquer responsabilidades no caso dos avultados pagamentos a médicos por cirurgias extra.

A Liga dos Bombeiros Portugueses está disponível para reforçar o dispositivo de emergência pré-hospitalar.

Um anúncio feito pelo presidente da instituição depois de ter estado hoje reunido com a ministra da Saúde, no encontro onde também estiveram presentes os representantes da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, do Instituto Nacional de Emergência Médica e também da Cruz Vermelha Portuguesa. António Nunes explica que já tinha sido acordado com o INEM que a Liga dos Bombeiros ia disponibilizar 38 ambulâncias, agora com o encerramento de várias urgências, sobretudo na península de Setúbal. A instituição quis reavaliar a situação para, se houver necessidade, aumentar o número de ambulâncias disponíveis. Citado pela Lusa, António Nunes acrescenta que a Liga dos Bombeiros Portugueses vai reunir-se com o INEM ainda esta semana para afinar outros aspetos da resposta de emergência.

Laura Figueiredo, são agora 10h08, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

Um autocarro da Flixbus, aparentemente destravado, colidiu com um estabelecimento comercial na Gare do Oriente, em Lisboa. É o que se vê num vídeo partilhado nas redes sociais. O acidente aconteceu pouco antes das 20h. De acordo com as testemunhas, nem o condutor, nem os passageiros estavam no interior do veículo. Em dezembro do ano passado, houve um acidente idêntico exatamente no mesmo sítio, mas dessa vez com um autocarro da Rede Expressos. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelenskyy diz estar grato a Donald Trump pela prontidão em ajudar a proteger a Ucrânia. É o que afirma o presidente ucraniano na rede social X, depois de uma chamada telefónica com Trump. Zelenskyy insiste que a guerra continua por causa da Rússia e pelo desejo de Putin de arrastar. O presidente ucraniano adianta ainda que a Ucrânia está a preparar grandes acordos de defesa com os Estados Unidos e que acordou com Donald Trump falar com mais frequência por telefone para coordenar os passos no futuro. No desporto, Jorge Jesus junta-se a Cristiano Ronaldo. É o novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O anúncio oficial partiu do clube. Jorge Jesus troca assim o Al-Hilal pelo Al-Nassr. O treinador assinou um contrato válido por uma temporada. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o clube deseja as maiores felicidades ao técnico nesta segunda aventura no futebol saudita.

Jornal das 10, com edição da Laura Figueiredo.