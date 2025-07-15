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São 10 horas. Jornal das 10, com edição da jornalista Laura Figueiredo. Vários ex-governantes e deputados do Partido Socialista estão indignados com a demolição de habitações no bairro do Talude Militar, em Loures, e por isso avançam com uma carta aberta.

Nomes como João Costa, Isabel Moreira ou António Mendonça Mendes assinaram hoje uma carta aberta onde manifestam indignação com as recentes decisões de autarcas do PS. A autarquia socialista de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro, com o título "Sobre a demolição de princípios e de barracas". A carta aberta de militantes e simpatizantes do PS manifesta indignação e preocupação com a demolição do teto de dezenas de famílias. Socialistas explicam que não foi previamente acautelada a proteção dos moradores.

E Laura, também o secretário-geral do PS pede humanismo e sensibilidade social na resolução dos casos de habitações precárias no bairro do Talude Militar, em Loures.

José Luís Carneiro diz compreender as dificuldades das autarquias que se deparam com construções precárias, mas pede soluções equilibradas que garantam a dignidade aos mais frágeis e vulneráveis. Para o líder socialista, o governo e os ministérios da Segurança Social e da Habitação têm o dever de não fechar os olhos às dificuldades que os autarcas das áreas metropolitanas enfrentam.

Olhamos agora para a saúde. É um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipas do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada.

Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando Fonseca, que já tinha as equipas muito desfalcadas, vê agora agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Amadora-Sintra vai, desta forma, transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que o novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, e o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador. A presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte no reforço de recursos humanos. Caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes.

Ainda na saúde, o PSD nega que o governo esteja a protelar a decisão sobre a concentração das urgências hospitalares com medo dos resultados nas eleições autárquicas.

A decisão tem sido adiada, apesar de o executivo já ter desde junho uma proposta de um grupo de peritos que defende essa opção. Entrevistado no Explicador, o deputado Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, assegura que as eleições autárquicas não justificam o adiamento de soluções para a crise na saúde.

O problema não é as eleições autárquicas. O problema é que os médicos e as várias direções dos vários hospitais se entendam, no sentido que os médicos possam fazer serviço de urgência num hospital diferente do seu, durante um determinado período.

Também no Explicador desta tarde, o deputado do Chega, Rui Cristina, admite que a solução pode passar pela concentração das urgências.

À porta do pico, que é em agosto, vêm anunciar mais uma solução milagrosa: a concentração de urgências. Mas por que só agora, quando o problema está quase a atingir o seu pico, é que surgem estas conversas bem-pensantes?

Seria esse o caminho, Rui Cristina, concentrar as urgências?

Poderá ser esse o caminho.

Apesar de também concordar com a concentração de urgências, a socialista Maria Antónia de Almeida Santos acusa o governo de causar estragos nos processos de resolução de problemas.

Não é só nas urgências, foi no socorro, foi na emergência médica. Desde logo, o que se passou há poucos dias com o INEM. Quem não assume responsabilidades e que tem que as assumir agora é, por exemplo, o senhor primeiro-ministro, que neste caso tem tido um silêncio ensurdecedor.

Maria Antónia de Almeida Santos, Miguel Guimarães e Rui Cristina, membros da Comissão Parlamentar de Saúde, ouvidos no Explicador sobre o plano de verão para o Serviço Nacional de Saúde.

O Ministério da Educação alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso no envio das classificações dos exames nacionais do nono ano para as escolas.

As notas deviam ter chegado hoje. Sem esta informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar as classificações finais, uma vez que os exames nacionais de português e matemática pesam 30% na nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional de Exames assegura, num e-mail enviado aos diretores das escolas, que vão ser enviados amanhã os resultados dos exames. À Rádio Observador, o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas diz acreditar que as pautas possam mesmo sair amanhã. Filinto Lima sublinha que a situação é incomum.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações, portanto, das provas finais. Algo se terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores daquilo que de facto leviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

O presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas espera que o Ministério da Educação esclareça a situação.

Carlos Moedas considera que há um antes e depois de Manuela Eanes na vida de muitas mulheres portuguesas.

Declarações do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimónia de entrega da Medalha de Honra da Cidade à antiga primeira-dama. No evento que decorreu esta tarde nos Passos do Conselho, Carlos Moedas lembrou a forma como Manuela Eanes era vista nos primeiros anos da democracia.

Mas lembro-me, sobretudo neste dia, da forma como a minha mãe olhava para si, a admiração que tinha por si. Ela e as mulheres da sua geração em Beja, que era uma cidade ainda bastante fechada, que naquela altura tinha ainda muito de cinzento do antigo regime. E em si, essa geração da minha mãe viu o símbolo de algo novo, de uma sociedade mais aberta, mais moderna, de uma sociedade onde a mulher não estava reservada a um papel fixo e pré-definido. Houve para elas, essas mulheres, um antes e depois de Manuela Eanes em Portugal.

Manuela Eanes foi hoje homenageada em reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em prol das causas sociais, especialmente na defesa dos direitos das crianças.

José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o Procurador-Geral da República.

Em causa a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com um objetivo: proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates faz um balanço positivo. O antigo Primeiro-Ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

Durante um dia inteiro, eu desfiz todos os aspectos que dizem respeito à acusação do TGD e das casas da functionalismo. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates, que passou o dia a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias.

10h09 minutos, Laura Figueiredo, que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

O PSD e o PS discordam quanto ao risco de guetização com a construção de uma mesquita na Mouraria, em Lisboa. A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu hoje recomendar à Câmara a construção de uma mesquita no eixo Martim Moniz/Alameda, depois de ter contacto com as comunidades muçulmanas. Ora, o PSD considera que a construção de uma mesquita na Mouraria contribui para a guetização. Já os socialistas defendem que o projeto, que está previsto desde 2012, tem como objetivo combater a estigmatização de zonas marginalizadas. Em Múrcia, no sul de Espanha, grupos de extrema-direita têm atacado imigrantes. Usam como pretexto a agressão a um idoso por três marroquinos. Esta é a quarta noite de protestos na Torre Pacheco, em Múrcia, desta vez contra jornalistas da RTVE. A equipa estava a fazer um direto quando foi insultada, perseguida e agredida. A polícia teve de intervir para proteger os jornalistas espanhóis. Entretanto, foram convocadas manifestações para as próximas três noites. O primeiro-ministro israelita diz que Israel não tem interesse em expandir o conflito com a Síria. Benjamin Netanyahu garante que as forças do país não vão invadir a Síria, nem aumentar o conflito com o país. De acordo com a imprensa internacional, o primeiro-ministro explica que o futuro depende do que o regime de Damasco fará ou não. Asegura ainda Netanyahu que o país quer o alargamento do círculo da paz, mas que trabalhará para garantir a segurança.

Notícia de fecho no Jornal das 10, teve edição da jornalista Laura Figueiredo.