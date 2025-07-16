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Agora 10h. Jornal das 10, com a edição da jornalista Laura Figueiredo. O Presidente da República vai ainda avaliar se promulga ou não a nova Lei de Estrangeiros.

À margem de uma comemoração na Diocese de Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa explicou aos jornalistas que não assistiu ao debate desta tarde na Assembleia da República e que, por isso, não conhece a versão final aprovada hoje. Ainda assim, o chefe de Estado assegura que vai fazer uma avaliação rigorosa da proposta.

A lei foi votada hoje. Eu não assisti ao debate, não conheço a versão votada, que teve alterações, ao que parece, no final. Há de chegar às minhas mãos e se encontrar que há um equilíbrio geral e não há nenhum ponto pormenor que me impressione politicamente de forma negativa, eu assino, promulgo. Se entender que tenho dúvidas nalguns aspectos quanto ao seu conteúdo, devolvo à Assembleia e peço: "Vejam lá isto. É mesmo para ser assim ou pode conhecer-se outra fórmula?"

Caso encontre algum ponto na lei que não respeite a Constituição, Marcelo Rebelo de Sousa admite encaminhá-la para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado garante ainda estar disponível para receber todos os partidos da direita à esquerda. Já sobre as demolições de habitações precárias no bairro do Talude Militar, em Loures, o Presidente da República diz que os portugueses respeitam a autonomia do poder local. Ainda assim, considera que é preciso que sejam apresentados números claros quanto ao sucedido.

Falamos agora das autárquicas, Laura. Carlos Moedas considera que os lisboetas têm de escolher entre uma visão moderada ou radical.

Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o Governo para a cidade de Lisboa. O PSD vai avançar em Lisboa coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas também piscou o olho aos socialistas. António José Soares.

Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e a Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade, mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio. Vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir! Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António, 2400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas, que se vai traduzir em 2000 novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

O jornalista António José Soares com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O acordo de coligação entre PSD, CDS e a Iniciativa Liberal para as autárquicas vai ser formalizado na próxima semana.

A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar, em Loures.

A abertura do inquérito surge depois da autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Loures por abuso de poder nas operações de demolição de casas precárias. A autarquia socialista iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas, uma operação interrompida, entretanto, por uma providência cautelar. O advogado Miguel Matias admite que não encontra sentido no inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre o processo de demolição. Em declarações à Rádio Observador, Miguel Matias diz acreditar que os moradores foram notificados atempadamente sobre as demolições e sublinha o papel da autarquia de Loures, que está a encontrar alternativas habitacionais para os lesados.

Sinceramente, não percebo porque as demolições efetuadas, perdoe-me a palavra, às barracas, foram notificadas certamente dentro do devido tempo. E eu sei que a Câmara de Loures está a providenciar para arranjar colocação às pessoas que ficaram desalojadas das suas habitações. Eu percebo que há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado entre aquilo que é Um direito condigno a ter um teto e o dever da Câmara Municipal de Loures de agir de acordo com a lei.

Miguel Matias diz ainda que deveriam ter sido esclarecidas pela Procuradoria-Geral da República as possíveis acusações que a autarquia de Loures poderá vir a enfrentar. Ainda assim, o advogado acredita que em causa podem estar crimes como o abuso de poder, que pode levar à perda de cargos autárquicos políticos, mas também a nível operacional.

Laura, vamos olhar agora para a saúde. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde promete que este verão a situação das urgências vai ser melhor do que no ano passado.

Entrevistado na RTP, Álvaro Almeida garante que o problema das urgências pediátricas, por exemplo, já está resolvido. Embora admita que não pode solucionar todos os problemas, o diretor-executivo do SNS assegura que vai ser um verão melhor do que o do ano passado.

Não posso garantir que os problemas estão todos resolvidos. Agora, que a situação será menos má do que no ano passado, será melhor do que o ano passado, sim, podemos garantir. Temos todos os mecanismos para conseguir que isso aconteça.

Relativamente ao médico dermatologista que ganhou €400 mil em cirurgias adicionais, Álvaro Almeida considera que a situação não é normal, mas diz que não está surpreendido.

De facto, não parece normal. Ganhar €400 mil num ano, não sendo normal, não é necessariamente surpreendente. Provavelmente, terá ocorrido alguma irregularidade. Para começar, há uma irregularidade que não devia ter acontecido, que é ser o próprio médico que marca as cirurgias, faz a cirurgia e codifica a cirurgia. A mesma pessoa fazer as três coisas não é suposto, não é assim que deve funcionar.

Álvaro Santos de Almeida diz que vai mudar a gestão do atual sistema integrado da gestão de inscritos para cirurgia, para um sistema novo, mas diz que a mudança já estava a ser feita antes do conhecimento destes casos.

O incêndio de Sabrosa, em Vila Real, já obrigou à retirada de habitantes de duas aldeias, Laura.

A autarca de Sabrosa explica que os moradores das pequenas aldeias de Delegada e Vale das Gatas vão ser retirados por precaução e levados para o pavilhão multiusos para passar a noite. Helena Lapa explica que nestas aldeias vivem entre cerca de 50 a 60 pessoas, sobretudo idosos. O comandante dos Bombeiros de Sabrosa explica que o incêndio está muito disperso e que o combate é difícil por causa das projeções e também do vento intenso. De acordo com a Proteção Civil, no local estão quase 370 operacionais a combater o incêndio, apoiados por mais de 110 meios terrestres.

10 horas, nove minutos, Laura Figueiredo, que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

O secretário de Estado norte-americano anunciou um acordo para parar já hoje à noite os bombardeamentos de Israel contra a Síria. Marco Rubio diz que os Estados Unidos entraram em contato com todas as partes envolvidas depois dos últimos bombardeamentos israelitas desta quarta-feira em Damasco. A Síria acusou Israel de ser responsável por uma perigosa escalada e também pelas consequências das hostilidades. No desporto, Luís Ferreira é o novo treinador de futebol da Seleção Nacional do sub-21. O ex-técnico do Vitória de Guimarães assume o cargo que estava ocupado há 15 anos por Rui Jorge. A substituição foi oficializada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Aos 39 anos, o novo selecionador nacional sub-21 tem pela frente desafios como a conquista do Campeonato Europeu da categoria em 2027. Luís Ferreira vai também procurar garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2028.

É o ponto final no Jornal das 10, teve edição da jornalista Laura Figueiredo.