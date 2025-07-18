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Jornal das 10, com edição da jornalista Laura Figueiredo. E afinal, houve acordo de princípio entre o governo e o Chega para alterar as leis da nacionalidade.

Uma confirmação dada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares no Explicador da Rádio Observador. Ainda assim, apesar de confirmar o entendimento com o Chega, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Ontem, Luís Montenegro garantiu, no debate do Estado da Nação, não saber ao que o líder do Chega se estava a referir. Seja como for, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões, e nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração.

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura.

O Chega pediu uma audiência urgente a Belém com o intuito de sensibilizar o presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros.

André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal e, por isso, pretende explicar ao chefe de Estado o impacto para o país, em termos de segurança, de uma eventual não promulgação.

Nós queremos é sensibilizar o presidente da República, porque esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

O líder do Chega acusa ainda o governo de eleitoralismo rasca por deixar para antes das eleições autárquicas o pagamento do suplemento extraordinário das pensões, em causa o diploma do governo promulgado hoje pelo presidente da República, que prevê a atribuição de um suplemento extraordinário para as pensões até €1.567,50, atribuído em setembro. Ainda assim, apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai inviabilizar a medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, é que nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo: nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de um milhão de pensões abaixo de €500. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar €16 ou €12 por mês as pensões.

André Ventura na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal.

Alexandra Leitão, cabeça de lista da Coligação de Esquerda, candidata à Câmara Municipal de Lisboa, admite que a lista para a Assembleia Municipal pode vir a integrar elementos do movimento Cidadãos por Lisboa, criado em 2017 por Helena Roseta.

A antiga ministra socialista explica que o movimento não integra a coligação pelo fato de não ser um partido, mas o acordo escrito que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN abre a porta a independentes e a este movimento, em particular.

Essa possibilidade está lá. Ainda não estão fechadas as conversações. Não estou a antecipar nada. Estou apenas a dizer que essa nota está lá, como podem verificar, e que as conversações ainda não estão terminadas.

Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação. Teme que as barracas possam regressar em grande número à capital se não for disponibilizada mais habitação pública e, sem querer comentar diretamente o caso do bairro do Talude Militar em Loures, diz que há um princípio que tem de estar sempre presente nestes casos: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei o que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções. E era o que eu faria, de acordo com a lei, nem mais, nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política e no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN na corrida à Câmara de Lisboa.

A Câmara Municipal de Loures esclarece que das 36 pessoas do bairro do Talude Militar que recorreram aos serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajudas.

De acordo com os dados divulgados pela autarquia, das 55 famílias que ocupavam as construções demolidas, 36 procuraram apoio social. Destas, 14 a receber apoio direto da Câmara, outras 14 encontraram alternativa junto de familiares ou amigos. Uma família recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Atualmente, três famílias com cinco menores continuam com apoio de pernoita, enquanto 10 famílias com 21 crianças recebem apoio alimentar. Cinco famílias já conseguiram autonomizar-se no mercado de arrendamento com ajuda municipal. A Câmara mantém, para já, técnicos no terreno, através de unidades móveis e também de instalações de associações locais. Entre hoje e amanhã estão a decorrer ações de limpeza no Talude Militar para remover resíduos e melhorar a segurança do espaço. A autarquia garante que todas as pessoas foram previamente informadas e que o apoio social esteve sempre disponível antes, durante e depois da operação.

E voltamos a falar do Chega, Laura. O partido de André Ventura foi o que mais espalhou desinformação nas últimas eleições legislativas.

É conclusão de um estudo da Universidade da Beira Interior e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Entre abril e maio, o Chega foi responsável por mais de 80% dos conteúdos desinformativos publicados pelos partidos nas redes sociais. Os restantes 19% têm origem no PS, PSD e CDS António José Soares.

O estudo feito pela Universidade da Beira Interior, em parceria com a ERC, analisou mais de 4500 publicações de todos os partidos com assento parlamentar. A desinformação cresceu 160% em relação às europeias do ano passado. O principal palco foram o Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube No total, foram detectados 16 casos ligados diretamente a páginas oficiais de partidos. Nove desses já deram origem a processos de averiguação na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Enquanto o Chega concentrou a maioria dos casos de desinformação, 81%, PS, PSD e CDS juntos somaram 19, com apenas uma ocorrência cada. Destes conteúdos desinformativos analisados, 44% eram fáceis de desmentir, 37,5% tinham manipulação mais subtil e 18,8% eram considerados de alto potencial de desinformar. O formato preferido foram os vídeos, seja com montagens, cortes ou edições de peças. O relatório aponta sondagens falsas como o tipo de desinformação mais comum, 31%. Depois aparecem conteúdos oriundos de órgãos de comunicação social falsos, 25%, e, por fim, vídeos manipulados ou publicações que descredibilizam os mídia, ambos com perto de 19%. Apesar do aumento deste tipo de conteúdos, o coordenador do estudo, João Canavilhas, considera que o nível de desinformação ainda não é alarmante.

O jornalista António José Soares com o resumo de um estudo agora divulgado e que revela que o Chega foi o partido que mais espalhou desinformação nas últimas eleições legislativas.

Dez horas, oito minutos. Laura Figueiredo, que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

Cerca de seis mil militares vão estar este ano envolvidos em operações de vigilância, dissuasão de incêndios rurais e sensibilização das populações, uma medida das Forças Armadas para a época de incêndios florestais. É o que adianta o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, que fala numa tarefa importante, em declarações aos jornalistas no distrito de Santarém. José Nunes da Fonseca destaca ainda o empenho diário de quase 20 patrulhas militares para prevenir incêndios. A Liga dos Bombeiros Portugueses alerta para os problemas de gestão das corporações de bombeiros por causa dos constrangimentos nas urgências. Em declarações à Agência Luz, o presidente da Liga diz que o problema na gestão das urgências não se deve à falta de ambulâncias, mas sim à falta de recursos humanos. António Nunes diz ainda que os tempos de intervenção por cada emergência pré-hospitalar são maiores, o que obriga a ter mais ambulâncias nos corpos de bombeiros para responder a todas as solicitações. Estima-se que este ano já tenham nascido em ambulâncias quase 40 bebés. Na atualidade internacional, Israel e os Estados Unidos insistem que destruíram o programa nuclear iraniano para desenvolver uma bomba atômica em junho. Numa reunião em Washington hoje, o secretário de Defesa dos Estados Unidos felicitou o ministro da Defesa de Israel pela operação militar israelita contra o Irão. O governante norte-americano considera que o ataque mudou a região e o mundo e fala de Israel como um aliado pela capacidade de reconhecer ameaças à segurança. Confirmou ainda que a operação militar que Washington lançou na mesma altura sobre três centros-chave de processamento de urânio iranianos destruiu as instalações atacadas. Nunca é demais lembrar, Maria, que a partir da meia-noite e meia a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 FM na Grande Lisboa.

É verdade, Laura. Temos um novo centro emissor em Loures que vai permitir melhorar a qualidade e o alcance do sinal da nossa rádio.

E o que é preciso fazer? Quem nos costuma ouvir em 93.7 vai ter que ajustar o rádio para 92.8, se tiver um rádio manual. No carro, a princípio, é tudo automático.

É verdade, e já daqui a sensivelmente duas horas e 20 minutos, a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 na Grande Lisboa. E nós contamos consigo desse lado. É o ponto final no Jornal das 10. Teve edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já, Laura.

Até já.