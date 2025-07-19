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São 10h. Edição das 10 com Miguel Gato, com a Mariana Leitão, é a nova presidente da Iniciativa Liberal, cola à AD e ao PS e diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa.

Mariana Leitão foi eleita com 73% dos votos esta noite. A reunião magna dos liberais aconteceu em Alcobaça. Por lá, ainda está o jornalista do Observador, João Gama. E João, Mariana Leitão pediu unidade ao partido e carregou nas críticas ao PSD de Luís Montenegro.

Procurou, Miguel, afirmar-se como a verdadeira alternativa política ao governo da Aliança Democrática. Aliás, durante todo o dia, e está escrito na moção que foi hoje a votos, Mariana Leitão aposta numa radicalização da mensagem para conseguir demarcar-se da AD, do governo do Luís Montenegro. Importa recordar que durante a liderança de Rui Rocha, foi criticada por membros da Iniciativa Liberal, uma excessiva colagem ao governo da AD. Mas ainda assim, o primeiro recado de Mariana Leitão neste discurso de encerramento, que acabou há menos de uma hora, foi, de facto, para dentro.

O primeiro-ministro apresentou um conjunto de medidas que parecem tiradas diretamente do caderno de encargos do PS. Subsídios, cheques disso e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa. São péssimos sinais de um governo que apenas há um ano dizia que era para mudar. Há um ano não tinha maioria, este ano reforçou-a e, no entanto, parece que nada mudou. O estado da nação é isto: um país exausto de pagar tanto e receber tão pouco e um governo que se comporta como se governasse há 10 anos.

As críticas de Mariana Leitão ao governo de Luís Montenegro a questionar o primeiro-ministro se quer ser António Costa ou Luís Montenegro. Logo a seguir, foi uma tónica recorrente deste discurso de Mariana Leitão, vários avisos para o que poderia implicar a não tomada de decisões e a não reforma do Estado no aumento dos extremismos. Mariana Leitão deixou recados para dentro. Diz que o partido que sai de Alcobaça é um partido mais unido.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado, estão na máquina que eterniza a estagnação, na cultura do conformismo, no autoritarismo tímido que infantiliza os cidadãos e em todos os que vivem da dependência alheia e temem a liberdade.

E se as soluções propostas pela Iniciativa Liberal são parecidas, é porque são mesmo. Mariana Leitão elenca o Estado como o principal adversário e a solução para a saúde, para a habitação e também para a lei laboral é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual.

Precisamos de um Estado que simplifique, desburocratize e liberte tempo e dinheiro para quem cria valor. Trabalhadores, empreendedores, empresas, cidadãos. Sem essa reforma, nenhuma outra reforma terá sucesso. E é por isso que a flexibilização do mercado de trabalho só fará sentido e terá impacto se o Estado deixar de ser o maior obstáculo à liberdade económica. Hoje, em Portugal, contratar é um risco, despedir é um pesadelo, crescer é uma dor de cabeça. As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada. Um mercado de trabalho livre, verdadeiramente livre, não significa menos oportunidades, mas sim muito mais oportunidades.

É o radicalismo de Mariana Leitão, aqui previsto na reforma da lei laboral, uma das principais bandeiras que marcou este discurso de encerramento, que não teve uma única palavra a ser dirigida a João Cotrim Figueiredo, que admitiu hoje ponderar uma candidatura presidencial. Disso Mariana Leitão não falou. Fica, Miguel Gato, este esfriar de relações com o governo da Aliança Democrática.

A reportagem em direto do João Gama, que juntamente com o João Costa Campos, acompanharam os dois a décima convenção da Iniciativa Liberal em Alcobaça, um encontro marcado também pelo antigo líder João Cotrim de Figueiredo, como o João Gama fez aqui menção, que anunciou estar a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

E nesta convenção marcaram presença delegações dos vários partidos. Apesar do convite ter sido estendido a todos com assento parlamentar, apenas PSD, Chega, Livre e CDS estiveram, Miguel, presentes.

E começamos pela reação do governo. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, deixou os parabéns à nova presidente do partido, Mariana Leitão, e estendeu a mão à nova liderança da Iniciativa Liberal.

Espero, face, aliás, ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. E, portanto, nós contamos também no governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso, que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

Também o Chega esteve representado pelo deputado Rui Paulo Sousa. Apesar de ter deixado os parabéns à nova presidente da IL, o deputado do Chega fez questão de responder à crítica hoje deixada por Mariana Leitão ao Chega, que acusou o Chega de ser um partido socialista de esquerda.

Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, quero dar, obviamente, os parabéns à nova presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, mas quero deixar bem claro que eu estou aqui em representação do Partido Chega e não do Partido Socialista, porque

Da parte do CDS, esteve Telmo Correia, vice-presidente do partido. Saúda a nova direção, diz que a IL e o CDS fazem, em certas matérias, um caminho comum.

Felicitá-los é a primeira palavra que eu queria deixar, até porque quando se vai à casa de alguém, vai-se normalmente para felicitar quem foi eleito e desejar sinceramente à nova liderança da Iniciativa Liberal que encontre a sua estabilidade, que a Iniciativa Liberal possa ter estabilidade daqui para frente, sublinhando que a Iniciativa Liberal tem preocupações também que são as nossas, designadamente preocupações de liberdade, num país que tem muito socialismo.

Telmo Correia, do CDS. O Livre também marcou presença nesta 10ª convenção da Iniciativa Liberal, mas não falou aos jornalistas.

Mudando agora de tema, os trabalhadores do INEM criticam o governo por falta de verbas para pagar aos bombeiros.

A Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica alertou hoje que o instituto não pode ser uma arma de arremesso político por causa deste problema. Em comunicado, os trabalhadores dizem que os bombeiros estão a aguardar o pagamento que lhes é devido, sem que o governo tenha dado ainda qualquer resposta. Esta reação da Comissão de Trabalhadores do INEM surge na sequência de uma tomada de posição anunciada hoje também pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em protesto contra os atrasos dos pagamentos por parte do Ministério da Saúde pela utilização de ambulâncias.

Agora são 10h08 e a empresa responsável por assegurar o transporte aéreo de emergências em Portugal culpa o governo e o INEM pelos atrasos no concurso para a compra destes helicópteros.

E diz também que se os prazos tivessem sido cumpridos, todos os meios estariam no terreno no dia 1 de julho. Em causa está um artigo publicado hoje no Observador pelo presidente desta empresa, a Gulfmed. Simon Camilleri diz que todo o processo decorreu de forma atropelada, revela atrasos de dois meses neste lançamento do concurso público internacional para a compra de helicópteros, que deveria ter sido lançado em setembro de 2024 e que apenas foi efetuado em novembro do mesmo ano. A falta de meios aéreos do INEM tem sido colmatada por equipamentos da Força Aérea Portuguesa.

Agora, Miguel, também a atualidade internacional. Volodymyr Zelensky propõe uma nova ronda de negociações com a Rússia já na próxima semana para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Na mensagem diária transmitida ao país, o presidente ucraniano diz que a proposta foi feita pelo secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia. Zelensky esclarece que nesta ronda negocial, que agora propõe, quer negociar diretamente com Vladimir Putin. De acordo com Zelensky, as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão suspensas há um mês. Pelo menos sete pessoas morreram e 28 ficaram feridas na Ucrânia em ataques russos efetuados nas últimas 24 horas.

Edição das 10. E para fechar, falta atualizar toda a informação de âmbito local.

Começamos em Oeiras. O trânsito vai estar cortado a partir do acesso ao estacionamento da Estação Agronómica entre os dias 21 de julho e 29 de agosto. Vão ser feitas intervenções na rede de abastecimento de água, que implicam o corte deste troço de trânsito. Vão ser feitos desvios na Rua do Aqueduto para assegurar a circulação. Em Matosinhos, devem começar nos próximos dias as obras da nova linha de Metrobús entre Matosinhos e o aeroporto. A empreitada foi adjudicada no início deste mês, no valor de quase € 23 milhões e o projeto vai ser executado ao longo de 14 meses. A nova linha passa a contar com 11 estações e é financiada pelo Fundo para a Transição Justa. O Barreiro vai receber o primeiro hotel do município. A nova unidade vai ser construída na Quinta das Canas. O projeto conta com um investimento privado de € 20 milhões. Ovar recebe este fim de semana mais uma edição do Cruzeiro da Ria, uma das provas de vela mais antigas da Península Ibérica. A competição vai decorrer durante dois dias, no sábado e no domingo. Em Santarém, está a decorrer a Festa da Marioneta, com apresentações em várias freguesias. Hoje o espetáculo acontece na freguesia de Alcanede, às 18h, com a apresentação do espetáculo "Um Botão na Minha Cabeça". Núria Fernandes, bailarina de Leiria, foi contratada pela Companhia Júnior da Ópera de Paris. Com 18 anos, foi uma das nove bailarinas selecionadas após as audições que decorreram em França neste mês de julho, e envolveram centenas de candidatos. A bailarina fica agora na companhia por um período de dois anos.

Ponto final na edição das 10, com Miguel Gato de volta daqui a pouco, às 10h30. A seguir vou lhe dizer que, se calhar, pelo menos para quem vive em Lisboa, praia amanhã é para esquecer. Então até já.

Até já.