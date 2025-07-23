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Agora. Boa noite e boa viagem com a Rádio Observador, jornal das 10 com edição da jornalista Laura Figueiredo. Começamos pelas eleições presidenciais. A mais recente sondagem dá a vitória a Henrique Gouveia e Melo na primeira, mas também na segunda volta. Laura.

Numa altura em que falta meio ano para a ida às urnas, um estudo da Aximage para a TVI apresenta o almirante com 26% das intenções de voto. A seguir, surge Marques Mendes com 19% e depois António José Seguro, com 14% das intenções de voto. Já numa segunda volta, de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos: 41% contra 36%, se for contra o antigo presidente do PSD, e 42% contra 36%, a disputar a segunda volta com o ex-secretário-geral socialista. O estudo indica ainda que António José Seguro está à frente de Luís Marques Mendes, se a segunda volta for entre os dois. A sondagem foi feita entre 11 e 21 de julho, com uma amostra de 100 respostas efetivas. O intervalo de confiança é de 95%, para uma margem de erro de mais ou menos 3,1%.

Também esta quarta-feira, Rui Moreira reitera que só em setembro vai decidir se avança com uma candidatura à Presidência da República.

O autarca do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa, na Embaixada de França, em Lisboa. No final da cerimónia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se. O mês de agosto, diz, que é para banhos, uma decisão final, só em setembro.

Principalmente nesta casa, que é a casa da França, não poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

Declarações de Rui Moreira, a destacar a importância de preservar os valores da Europa e também as relações seculares entre França e Portugal. André Ventura saúda uma eventual candidatura de Rui Moreira à presidência, só não diz se pretende manifestar apoio ou não ao atual autarca do Porto na corrida a Belém.

Moreira vai ser candidato presidencial ou não. Não é por isso que eu estou aqui. Certamente que o partido nas próximas semanas terá uma posição sobre isso. Eu não vou alimentar uma situação que não conheço e que não sei.

Um eventual apoio.

Eu não sei se o Rui Moreira é candidato ou não, não faço a menor ideia.

André Ventura, na apresentação da candidatura do Chega à Câmara do Porto, o partido leva às autárquicas pela cidade invicta Miguel Corte-Real.

Em Lisboa, Carlos Moedas diz que encabeça uma coligação de moderados, em oposição a uma candidatura do radicalismo do contra.

Na sessão de assinatura de acordo de coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS, o autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda que reúne PS, Livre, Bloco e PAN. Carlos Moedas afirma que a candidatura liderada por Alexandre Leitão representa o radicalismo de esquerda e afirma que o Partido Socialista é dono daquilo que não foi feito. Já quanto à coligação formalizada hoje, Moedas afirma que a candidatura não é contra ninguém e que os lisboetas têm uma grande decisão a fazer.

É por isso que estamos aqui para assinar um acordo, para formalmente assinar um acordo. No dia 12 de outubro, os lisboetas têm uma escolha a fazer, uma escolha muito importante. É uma escolha entre uma moderação assertiva que faz e um radicalismo do contra. É isso que os lisboetas têm à frente e essa escolha vai muito para lá dos partidos.

O deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, também discursou e diz esperar que a próxima legislatura prime pela exigência. Afirma também que a cultura não pode ser uma coutada da esquerda.

Exigência na relação com o cidadão. Lisboa tem que ser o farol nacional da eficiência mais simples, mais rápida, mais transparente. Exigência na gestão, nas contas, no espaço público, do lixo ao passeio, da calçada ao candelabro. Exigência na cultura, porque a cultura não é uma coutada da esquerda e porque uma cidade é para ser fruída.

Já pelo CDS, Telmo Correia afirma que a candidatura de Alexandre Leitão é uma versão renovada da geringonça.

Quem deixou esta situação apresenta-se agora a eleições. E atenção, porque o nosso adversário principal, o adversário principal daqueles que serão candidatos em Lisboa, não é sequer este PS de nova roupagem, aparentemente mais sensato e moderado. É o antigo, o anterior, o da geringonça na sua pior versão. É um PS unido à extrema esquerda mais radical.

Já o social-democrata Hugo Soares realçou que Carlos Moedas tem obra para apresentar e acrescenta que o candidato conseguiu baixar os impostos aos lisboetas.

É caso para dizer, minhas queridas e meus queridos amigos, que na comparação com o anterior executivo, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez muito mais. A única coisa que o caso foi menos, foi mesmo cobrar impostos, porque diminuiu os impostos que Lisboa hoje cobra sobre os lisboetas.

O acordo de coligação define que PSD fica como primeiro e o terceiro lugar na lista para a Assembleia Municipal de Lisboa. A Iniciativa Liberal fica com o segundo posto e o CDS aparece em quarto.

Ainda na política, o PS defende que o governo deve escolher o governador do Banco de Portugal sem manobras de distração, como a auditoria da Inspeção Geral de Finanças.

O vice-presidente parlamentar do PS diz que considerou este pedido muito irônico. António Mendonça Mendes sublinha que este pode vir a ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

Na perspectiva do deputado socialista e também antigo secretário de Estado, é muito irônico que seja o atual ministro das Finanças a chamar a Inspeção-Geral das Finanças para fazer uma auditoria a uma operação do Banco de Portugal.

10 horas, sete minutos. Laura, olhamos agora para outras notícias que marcam a atualidade a esta hora.

Mais de 100 bombeiros combatem a esta hora um incêndio em Vilar de Perdizes, em Montalegre, no distrito de Vila Real. O fogo começou em Espanha, na localidade de San Milán, e durante a tarde, por volta das 17h30, entrou em território português. De acordo com a SIC Notícias, o incêndio tem várias frentes ativas. O vento e os acessos difíceis estão a dificultar o combate. Antes do anoitecer, no local estavam também 12 meios aéreos. Atualidade internacional. A Rússia propõe um cessar-fogo temporário até 48 horas, numa conferência de imprensa de rescaldo das negociações de paz que decorrem na Turquia. O líder da delegação russa revela também que ficou acordada uma troca de 1200 prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Moscovo ofereceu-se também para entregar mais de 3 mil corpos de militares ucranianos mortos. A Cruz Vermelha seria a entidade responsável pelo processo. A Ucrânia ainda não aceitou esta proposta. E o enviado especial dos Estados Unidos para o Medio Oriente está neste momento a caminho da Europa para discutir a proposta de cessar-fogo do Medio Oriente. Um anúncio feito pela Casa Branca, que avança também que Steve Witkoff vai reunir-se com os líderes do Medio Oriente para discutir propostas. De acordo com Washington, os objetivos da Casa Branca são claros: querem que o cessar-fogo aconteça o mais rapidamente possível e também a libertação dos reféns.

Jornal das 10, edição da Laura Figueiredo.