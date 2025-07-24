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Dos cidadãos. São agora 10 horas. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com António José Soares. Mariana Vieira da Silva defende que o PS apenas deve conversar com o governo depois de ver o orçamento.

São declarações da antiga ministra do Executivo de António Costa no programa "Vixi Suave", da Rádio Observador. A vice-presidente da bancada do PS avisa o Executivo que não pode excluir o PS de todas as discussões sobre políticas públicas. Mariana Vieira da Silva também criticou a revisão dos conteúdos da cadeira de Cidadania. A socialista compara o Ministério da Educação a uma personagem de Herman José e afirma que parte da matéria lecionada sobre educação sexual não consegue ser dada em outras disciplinas.

Dizer que, naquele documento, o Ministério da Educação fez uma folhinha, que julgo que circulou pelos jornalistas, onde explicava que estava lá a educação sexual e depois dizia em que frases, e eram sempre frases sobre bem-estar, evitar comportamentos de risco. Parecia quase aquele folclore do Herman José.

Foi ao Ctrl+F.

E apagou. Parecia aquela personagem do Herman José, do "Diário de um Remédios". Apagou todas as palavras que podiam ser vagamente associadas ou criticadas pelos setores mais, eu nem digo pelos mais conservadores, porque os setores mais conservadores estavam pacificados com a educação sexual na escola. São mesmo os setores mais radicais e não os setores mais conservadores a quem o governo tentou agradar.

Nesta entrevista, a vice-presidente da bancada do PS criticou também a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal.

E a entrevista de Mariana Vieira da Silva ao "Vixi Suave", da Rádio Observador, já pode ser ouvida na íntegra no site e nas plataformas habituais de podcast. Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional e não poupa nas críticas ao governo e ao Chega.

Para o presidente da República, trata-se de um diploma feito à pressa, sem audições constitucionais, sejam elas obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. O chefe de Estado lembra que há várias instituições jurídicas que têm que ser ouvidas nesta matéria e ataca conceitos da lei proposta pelo governo que violam o princípio constitucional da segurança jurídica. Uma das maiores preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa vai para a questão do reagrupamento familiar.

E entretanto, António, vários partidos com assento parlamentar já reagiram à tomada de posição do Presidente da República.

É verdade, João, e vamos começar pelo líder do Chega. André Ventura admite que Marcelo Rebelo de Sousa tenha dúvidas, mas diz, no entanto, que se trata de uma má decisão.

Acho que: um, é um erro que vai atrasar, em muito, este processo legislativo. Corremos o risco de isto se tornar semelhante a outros processos legislativos que nunca entraram em vigor ou que ficaram pelo meio por outros motivos de regulamentação, de envio para o Constitucional, etc. Nós não podemos parar nesta matéria, estamos a parar e isto é uma paragem. Porém, se o Presidente da República, de facto, tem dúvidas de natureza constitucional sobre os estrangeiros, elas têm que ser clarificadas.

Opinião diferente tem o PS. Pedro Delgado Alves concorda que é urgente um posicionamento do Tribunal Constitucional para um diploma que diz: "Ultrapassou os limites".

Esperamos que o pedido foi feito com urgência, que também o Tribunal Constitucional ofereça uma decisão dentro do prazo que é esperado, para que este processo possa ser colocado nos eixos, de onde nunca devia ter saído, com o cumprimento das regras regimentais e constitucionais e no quadro de um processo para o qual o Partido Socialista, desde o início denota que está disponível para colaborar.

Pelo livro, o deputado Paulo Muacho saúda a posição do Presidente da República e critica o governo por fazer alianças com o Chega.

Este pedido de fiscalização dá também um alerta ao governo e a esta maioria que se formou na Assembleia da República entre a AD e o Chega, que tem sido uma maioria extremamente arrogante a lidar com os processos legislativos e com os processos democráticos na aprovação de legislação, nomeadamente em matéria de imigração, para a própria Lei da Nacionalidade.

Na mesma linha, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, acusou o governo de ignorar as instituições que se deviam ter pronunciado antes da aprovação da lei.

A verdade é que as reservas são mais do que muitas. Não se quis ouvir as entidades, as associações. Não se quis ouvir, inclusivamente, aquelas entidades que são de audição obrigatória. O próprio presidente da República também sinaliza esse mesmo aspeto e, portanto, consideramos que esta é a decisão que se impunha perante o conteúdo deste diploma.

Reações dos partidos na Assembleia da República. Já o líder parlamentar do CDS-PP disse aguardar com serenidade a apreciação do Tribunal Constitucional a este decreto, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do país. Foram declarações à margem do jantar de aniversário do partido em Sintra. Interrogado sobre alguns reparos feitos pelo chefe de Estado, nomeadamente quanto à forma como o processo legislativo decorreu, Paulo Núncio disse respeitar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, mas diz que não concorda.

A Ministra do Trabalho e da Segurança Social diz que as propostas de alteração às leis laborais visam proteger os direitos dos trabalhadores e dos cidadãos.

Foi a entrevista esta noite à SIC Notícias. Maria do Rosário Palma Ramalho clarificou algumas das medidas apresentadas hoje, depois do Conselho de Ministros. Sobre a possibilidade de compra de férias, a ministra diz que representa um avanço nos direitos dos trabalhadores e que, apesar de funcionar de igual forma, é diferente dos pedidos de licença sem vencimento.

Basicamente, é a mesma lógica. O que acontece é que nós configuramos isto como um direito dos trabalhadores, e o trabalhador não tem direito a uma licença sem vencimento, tem que acordar com o empregador.

Mas aqui também tem que acordar.

Não, aqui é conferir um direito ao trabalhador de aumentar os seus dias ou antecipando um bocadinho ou prolongar. Ou é antecipação

Mas não tem que ter o acordo do patrão ou da entidade empregadora?

Não, ele só tem que comunicar e o empregador apenas no caso de necessidade imperiosa da empresa é que se pode opor.

Nesses dias de férias não há retribuição, mas continuam a contar para o tempo efetivo de serviço. Ainda assim, a ministra admite que a discussão da proposta pode resultar numa alteração da medida que passe a implicar o aumento dos dias de férias.

E António, a Associação Nacional de Restaurantes vê como uma provocação a sugestão de subida do IVA da restauração para 23%.

O aumento deste imposto é uma recomendação da unidade criada para avaliar os benefícios fiscais, que considera que a taxa de 13% em vigor beneficia quem ganha mais. Em entrevista à Rádio Observador, Daniel Serra, o presidente da PROVAR, a Associação Nacional de Restaurantes, diz que está espantado com esta medida, que considera ser catastrófica.

Subir o IVA nesse momento para 23% é uma medida de uma enorme irresponsabilidade. Seria catastrófico. E acho absolutamente inusitado, senão uma provocação, esta questão que nos estão neste momento a colocar. Estão a apontar aqui para uma subida. Acho isso uma provocação ao setor. Quando o setor neste momento precisa precisamente do contrário, o setor está a viver uma tempestade perfeita e está a passar os piores momentos de sempre.

Daniel Serra, presidente da PROVAR, diz que a restauração precisa de uma redução do IVA para 6% e alerta para os perigos de uma eventual subida da taxa para 23. Diz que se trata de um erro brutal, que vai causar um impacto negativo não só na restauração, mas também no turismo.

Passam agora oito minutos das 10:00. António, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Os Estados Unidos interromperam as negociações para um cessar-fogo em Gaza. O anúncio foi feito pelo enviado especial norte-americano. Steve Witkoff disse hoje que a última resposta do Hamas mostra uma falta de desejo de alcançar uma trégua e adiantou também que estão agora a ser consideradas opções alternativas para trazer os reféns para casa e tentar criar um ambiente mais estável para o povo de Gaza. O Irão reafirmou o direito inabalável de enriquecer urânio, uma posição assumida antes de uma reunião com enviados de três países europeus, que está marcada para sexta-feira em Istambul, para discutir o programa nuclear de Teerão. João, como é que costumas vir aqui para a rádio?

De carro, geralmente.

Fazes muito mal. Sabias que para diminuir o risco de doenças crônicas é preciso caminhar 7.000 passos por dia?

Nunca tinha ouvido, mas sempre ouvi que para sermos pessoas saudáveis, no mínimo devíamos dar 10.000.

Eu essa dos 10.000 tenho ideia que é para perder peso, não sei porquê.

Mas se calhar estou a cumprir. Porque eu, às vezes, quando ando na rua, tenho sempre este objetivo de cumprir os 10.000 passos. Se calhar só preciso 7.000. Andava a fazer de mais.

Há um estudo que foi publicado agora, de investigadores que tiveram a recolher dados de mais de 160.000 adultos e dizem mesmo que o ideal são os 7.000.

Andei a fazer a mais, pronto.

É assim que as doenças cardiovasculares ficam reduzidas.

Andei a fazer a mais. Se calhar não era preciso fazer tanto ou então compensa por outros dias.

Era isso que eu te ia dizer. Se calhar o excesso agora pode pesar noutra altura.

Era bom se fosse assim, mas não é.

Ok.

Fica por aqui o Jornal das 10. A edição é do António José Soares, que está de regresso às 10:30. Até já.

Até já, João.