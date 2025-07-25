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Agora são 10h em ponto. Voltando a ter notícias, noite de sexta-feira com a edição, como habitualmente nesta noite, de António José Soares. E a começar, António, exatamente com Mário Centeno. Diz que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal.

Esta noite, em entrevista à RTP3, o governador do Banco de Portugal, agora em fim de mandato, fala numa decisão do Executivo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo. Foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

Declarações de Mário Centeno, que diz ainda que não está desiludido por não ter sido reconduzido no cargo de governador do Banco de Portugal, função na qual vai ser sucedido por Álvaro Santos Pereira, a quem desejou felicidades. Já sobre a polêmica em relação à nova sede do Banco de Portugal, Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças.

O CHEGA diz estar em contacto com o PSD para dar uma resposta célere a um eventual chumbo do Tribunal Constitucional à Lei de Estrangeiros.

Uma posição assumida pelo presidente do partido em Sintra, na sessão da apresentação dos candidatos autárquicos. André Ventura garante que as conversas estão a ser feitas entre bancadas parlamentares e não com o governo. O partido quer uma resposta rápida a possíveis alterações ao regime jurídico de entrada e permanência de estrangeiros no nosso país.

Eu dei instruções ao grupo parlamentar para estar preparado e pronto para que logo na reabertura da sessão, possamos responder às alterações se houver necessidade de alterações. Estou também a fazer os contactos com o PSD, com o grupo parlamentar do PSD, para garantirmos que mal haja uma resposta, teremos em conjunto a capacidade de rapidamente reformular o que tiver que ser reformulado.

Já sobre o anteprojeto anunciado pelo governo para uma reforma profunda na lei laboral, o líder do Chega assume estar disponível para um consenso alargado à direita. André Ventura diz que não coloca em causa o direito à greve, defende que a lei precisa de equilíbrio e levanta a hipótese dos contribuintes serem ressarcidos em alguns casos.

Nós gostaríamos de, antes de se mexer na lei, criar um consenso o mais alargado possível sobre os tópicos e os pontos em que é preciso mexer na lei. Um: todos estamos de acordo que os serviços públicos, como os transportes, não podem parar discricionariamente e as pessoas ficarem sem transportes. Acho que isto é consensual. Então vamos já preparar alguma coisa sobre isto. Dois: é consensual que os consumidores têm direito de ser ressarcidos quando isso acontece. A pessoa tem o passe, seja da Carris, seja da CP, quando chega lá e não há esse serviço, a pessoa tem que ser recompensada disso, não pode simplesmente ficar sem serviço. Ao mesmo tempo, há direitos que não podem deixar de ser atendidos.

Declarações aos jornalistas de André Ventura nesta tarde em Sintra.

E sobre as mudanças à lei laboral, falou também hoje Eduardo Pacheco.

O antigo deputado do PSD acredita que o governo não vai pôr em causa o direito à greve, mas alerta para abusos permitidos pela legislação.

Há abusos que são permitidos pela atual legislação e, portanto, é normal que o governo a queira repetir. Ninguém quer pôr em causa o direito à greve, é um direito constitucional, e nós somos uma democracia, repito, um Estado de direito e, portanto, temos que respeitar a Constituição, mas há uma liberdade e há a outra. Quer dizer, quando o Metropolitano interrompe a sua atividade normal para plenários nas horas de ponta, o objetivo é claramente perturbar o serviço aos cidadãos.

Duarte Pacheco, em declarações ao Explicador da Rádio Observador. Noutro Explicador, também aqui na Rádio Observador, Miguel Cabrita, deputado do PS, foi também questionado sobre esta matéria. Considera que as alterações à lei da greve são manobras desequilibradas para esconder a incapacidade do governo, que acusa de má gestão.

Parece-nos que esta mexida na lei da greve, que não estava, aliás, no programa eleitoral, foi um assunto trazido para a campanha eleitoral pelo primeiro-ministro na sequência das consequências desastrosas da má gestão que o governo fez em greves em setores críticos. No INEM, com consequências trágicas que conhecemos, com mortes associadas, quando o governo não acautelou sequer o processo de definição de serviços mínimos e na CP, quando houve também uma gestão muito deficiente dos serviços mínimos que foram decretados. Esta mexida é mais um exemplo, aliás, de propostas que vêm, no fundo, esconder a incompetência e a incapacidade do governo na gestão de alguns casos concretos, mais do que qualquer outra coisa.

Uma proposta que o deputado socialista Miguel Cabrita não considera urgente.

Edição das 10, mudando agora também de tema. António, dominado o incêndio que deflagrou hoje ao início da tarde em Aveleda, no Parque Natural de Montezinho, é no concelho de Bragança.

A informação foi confirmada pelo comandante de emergência e proteção civil do Comando Sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso. O dispositivo vai manter-se no terreno para o rescaldo e vigilância do incêndio.

O incêndio neste momento está dominado. Passamos agora à fase de dominado. Nas próximas horas vamos manter o dispositivo e vamos, naturalmente, fazer o rescaldo e vigilância durante toda a noite para evitar novas reativações.

Neste momento estão mais de 150 operacionais No terreno, apoiados por mais de 50 veículos. O alerta para este incêndio no Parque Natural de Montezinho foi dado por volta do meio-dia. O fogo teve duas frentes ativas, mas não ameaçou habitações. Durante esta tarde, um outro incêndio, que tinha sido dado como dominado em Arcos de Valdevês, em Viana do Castelo, reacendeu. A esta hora estão mais de 100 operacionais no terreno, apoiados por 40 veículos.

Agora no desporto, o Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos. Foi no Jamor, a casa emprestada, onde o Sporting ganhou então ao Villarreal, 1 x 0.

Golo marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Gyökeres, que está já em Londres para assinar com o Arsenal. Os Leões despedem-se assim da pré-temporada com um trunfo e a conquista do troféu em honra dos Cinco Violinos. Foi a 10ª vez que o Sporting conquistou a prova.

Agora 10h07. E para fechar outras notícias, António, vou marcando a atualidade.

Na Faixa de Gaza, uma em cada três pessoas passa vários dias sem comer. É o que denuncia o Programa Alimentar Mundial, que alerta que a desnutrição no enclave está a aumentar de forma acentuada. Sublinha ainda a agência da ONU que 90 mil mulheres e crianças estão a necessitar urgentemente de tratamento médico. E antes de fecharmos, Nuno, diz-me uma coisa, já tens planos para este fim de semana?

Tenho, sim, senhor. A partir das 18h00.

Pois, vamos cá estar os dois. Mas olha, para quem não tem que trabalhar este fim de semana, fica uma sugestão com um toque diferente: o Mercado Medieval de Óbidos, que começou dia 27, vai terminar já este domingo.

Ora, que é um grande plano. Já lá fui e sobretudo aquela ginjinha de Óbidos é qualquer coisa.

A ginjinha. Pode ser medieval ou não, mas é sempre boa.

A ginjinha é.

E Óbidos fica muito engraçado com várias pessoas vestidas com os trajes da época.

É muito giro.

Os jogos e as comidas medievais também não são nada más.

Não, não são. Come-se bem. É verdade.

É verdade.

E é necessário reservar com alguma antecedência, não?

Sim, convém comprar bilhete online, porque é um evento que tem muita procura e para não ficar em filas ou para não bater com o nariz na porta.

Na porta do castelo.

Na porta do castelo.

É que é lá dentro do castelo.

Fica a sugestão para se comprar um bilhete online.

Muito bem, fica então aqui a dica para este fim de semana. Vá até Óbidos, leve a miudagem. Acho que é um grande, não é?

É um grande passeio para fazer com os miúdos, é verdade.

É sim, senhora. É o último dia do Mercado Medieval, a não perder então em Óbidos. Em relação a António José Soares, de volta daqui a pouco, às 10h30. Até já.

Até já.

Até já.