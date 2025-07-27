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10 horas. Jornal das 10, edição de António José Soares. A começar com o presidente da República. Garantiu hoje que ainda não leu a Lei da Nacionalidade e alerta para as dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão, no distrito de Portalegre. Questionado pelos jornalistas sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei dos Estrangeiros, o presidente da República deu esta explicação.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional. E aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Os esclarecimentos do Presidente da República sobre a Lei dos Estrangeiros enviada ao Tribunal Constitucional. Já sobre a Lei da Nacionalidade, Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda não leu.

Ainda não li a Lei da Nacionalidade. Em princípio, como sabe, ela vai ser votada em setembro e, portanto, seguirei o mesmo sistema, que é depois de votada e chegada a Belém, eu naturalmente examino se há algum problema de constitucionalidade ou se há algum problema político e, se for caso disso, acho, senão promulgarei.

Já em relação aos serviços de saúde encerrados este fim de semana, o Presidente da República também não quis comentar, apenas sublinha que acompanha o que se passa em relação a essa matéria.

O secretário-geral do PS critica a aprovação das alterações à Lei de Estrangeiros no Parlamento. José Luís Carneiro fala num atropelo democrático.

Isto depois do Primeiro-Ministro ter dito ontem que acredita que o diploma vai ser aprovado pelo Tribunal Constitucional. José Luís Carneiro afirma que é preciso respeitar a separação de poderes e destaca que o PS alertou para os problemas da alteração da lei, que vieram depois a ser sinalizados pelo presidente da República.

Nós chamamos a atenção para problemas graves de que padecia a lei e, sobretudo, mais do que os problemas de que padecia a lei, o atropelo democrático que foi cometido na Assembleia da República, quando, sem ouvirem as instituições que administram a Justiça, decidiram legislar. Avisamos, não nos ouviram. Afinal, agora o senhor presidente da República teve um entendimento que é equivalente ao entendimento que nós tivemos. Agora encontra-se para apreciação o Tribunal Constitucional. Vamos aguardar.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em Montalegre, num registo captado pela RTP3.

Agora 10h03. E o secretário-geral do PCP diz que o PS está com ciúmes da proximidade entre AD, Iniciativa Liberal e Chega.

Críticas de Paulo Raimundo num discurso depois da apresentação dos candidatos autárquicos da CDU a Cascais. O líder do PCP considera que o Governo está a usar o Chega como abre-latas para abrir caminho a uma política antipopular e aponta o dedo ao partido de José Luís Carneiro por não fazer frente a este casamento.

Temos um Partido Socialista que se apresenta como um verdadeiro ciumento do casamento entre o PSD, o CDS, Iniciativa Liberal e o Chega. Ora, nós não precisamos que o PS tenha ciúmes deste casamento que está em curso. O que nós precisávamos era que o PS se decidisse opor-se, combater e fazer frente a esta política. Isso é que era necessário, isso é que se impunha, mas não é isso que está a acontecer. O PS quer ser a noiva. O PS quer ser a noiva desta política e não é isso que interessa, não é isso que serve o nosso povo.

Declarações de Paulo Raimundo em Cascais, onde deixou ainda um apelo à mobilização contra as reformas laborais aprovadas esta semana em Conselho de Ministro.

Mudando agora de tema. Chamas aproximaram-se de habitações no incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo.

Segundo informações dadas pela Proteção Civil esta noite ao Observador, as casas na linha de fogo já estão protegidas por meios. De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, este incêndio que começou a lavrar desde ontem no Parque de Peneda Gerês, está a ser combatido nesta altura por 259 operacionais, apoiados por 82 viaturas. Durante o dia, chegaram a estar também envolvidos neste incêndio, no combate a estas chamas, oito meios aéreos.

Pelo menos três pessoas morreram na sequência do descarrilamento de um comboio regional na Alemanha, perto da fronteira com a França.

O acidente aconteceu no sudeste do país, perto da cidade de Biberach. Segundo o jornal Bild, estavam 100 pessoas a bordo deste comboio. O número de feridos não foi ainda confirmado oficialmente, mas a imprensa regional aponta para que sejam mais de 30, três deles em estado grave.

Vamos agora também para a atualidade de âmbito internacional. Os Estados Unidos e União Europeia chegaram a acordo comercial para tarifas de 15% sobre produtos europeus.

A decisão foi anunciada depois da reunião deste domingo entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade de 30%, que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor a partir de 1 de agosto. A presidente da Comissão Europeia diz que o acordo é abrangente. Já Donald Trump explica que não inclui os produtos farmacêuticos, nem o aço e o alumínio, que vão continuar sujeitos a tarifas de 50%. Já a indústria automóvel está incluída no entendimento. De acordo com o jornal Politico, a União Europeia concordou em fazer compras no valor de US$ 750 mil milhões em energia nos Estados Unidos e em investir US$ 600 mil milhões, mais do que tinha planeado no país. No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos.

"Acho que ambos queremos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo nos vai aproximar. É uma parceria, em certo sentido, é um ponto muito importante."

Quanto a Ursula von der Leyen, fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações internacionais entre Estados Unidos e União Europeia. Já na opinião do historiador Bruno Cardoso Reis, trata-se de um mau acordo para a Europa.

É objetivamente um mau acordo. A Europa fica a pagar tarifas muito mais altas do que os Estados Unidos, compromete-se com uma série de compras de investimentos nos Estados Unidos sem nenhuma contrapartida. É tudo menos o tal acordo recíproco que Donald Trump tanto fala. Só é explicável porque os líderes europeus, aparentemente, acham que a Europa não é capaz de mais ou eles não são capazes.

Bruno Cardoso Reis considera ainda que esta taxa de 15%, acordada entre Estados Unidos e União Europeia, não vai fazer subir a inflação na Europa.

Esse parece ser outro argumento que é usado, que é: "Não podemos retaliar, não podemos avançar com tarifas contra os Estados Unidos como forma de pressionar e ganhar peso, poder negocial, porque isso vai trazer inflação para os países europeus". Por essa via, realmente não vai haver inflação. Como nós vamos manter, aparentemente, as tarifas que já existiam com os Estados Unidos, não vai haver mais inflação na Europa, a não ser que seja importada dos produtos americanos.

A opinião do historiador Bruno Cardoso Reis sobre o acordo comercial Estados Unidos-União Europeia, que estabeleceu a aplicação de taxas alfandegárias de 15% aos produtos europeus.

Vamos agora também para o desporto e no futebol, o Futebol Clube do Porto venceu a equipa neerlandesa do Twente 2x1 no regresso ao Estádio do Dragão.

Foi o primeiro teste da pré-época aberto ao público. O resultado foi então de 2x1. Foi a primeira vez que os adeptos puderam ver em ação vários dos novos reforços, assim como o próprio técnico italiano Francesco Farioli, em estreia ao comando do clube azul e branco. Nuno, diz-me uma coisa, alguma vez nos teus sonhos te imaginaste a treinar para ser oficial da Frota Estelar, tipo "Star Trek"?

Agora vou dar aquela resposta parva. Eu treinaria, obviamente que sim, naquela nave super futurista e podia puxar as orelhas ao Dr. Spock.

Tinhas que dizer uma gracinha.

É icônico o Spock.

Fica a saber que foi apresentado este fim de semana o primeiro trailer da nova série que aí vem, que é o "Star Trek: Starfleet Academy".

Como é que é?

"Star Trek: Starfleet Academy".

Fantástico.

Desta vez vai se passar no século 32.

Que maravilha. A primeira série, se bem me recordo, foi na década de 60.

Meados dos anos 60 que estreou a primeira série. Eu me lembro de ver isso quando era miúdo, não quer dizer que eu tenha nascido nos anos 60. Também não nasci muito depois.

Olha, diz-me uma coisa. Portanto, século 32. Isso é mesmo ficção científica. Se bem que agora nós olhamos para trás e aquilo é tudo muito já ultrapassado, para aquilo que já se vê. Portanto, no século 32, se calhar vai ser mais um. Olha, é só apenas com viagens espaciais?

Não, há mais, além das naves, há lições de ciência, há rivalidades, amizades, romances, tudo aquilo que faz do "Star Trek" uma das séries que têm tido mais fãs por este mundo fora.

E há data de estreia ou não?

É no início de 2026, não é preciso comprar já as pipocas. Podes aguardar. Só que aconteceu uma coisa engraçada, é que o entusiasmo com o trailer desta nova série foi tanto que a série já foi renovada para mais outra temporada, ainda antes mesmo de estrear esta.

Portanto, vamos ter outra vez aquela luta contra a academia. Era a federação?

Era a academia e a Federação dos Planetas.

Exatamente. Fui muito feliz.

Foste muito feliz em qual? Na academia ou na federação?

A ver o "Star Trek", aquilo era fun. E era isso e o "2001", não era?

Havia a "Odisseia no Espaço", o "2001" e também o "Espaço 1999".

Também era muito bom.

Podíamos ficar aqui a noite toda a lembrar de memórias.

A falar de espaço e de memórias. Olha, são agora 10h11, de volta daqui a pouco, aqui o António Alves. 10h30, até já.

Até já, Nuno.