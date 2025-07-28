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Máxima. Atualizamos as notícias na Rádio Observador, edição das 10 com a Laura Figueiredo. E Laura, começamos com um incêndio em Ponte da Barca. A aldeia de Ermida está ameaçada pelas chamas, o que obrigou a confinar a população numa igreja.

O fogo deflagrou já no sábado passado. Neste momento, a aldeia de Ermida é a que está a causar mais preocupação às autoridades. O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, confirma que o incêndio nesta aldeia enfrenta agora um momento bastante complicado.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações. E aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento pro outro, com a alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. Eu acabo de chegar há 10 minutos de lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN Portugal. Nesta altura são quase 400 os operacionais no terreno, apoiados também por 130 viaturas.

Falamos também do incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. O autarca receia que já possam ter ardido habitações.

O fogo deflagrou numa zona de mato perto das 17h, aproximou-se da aldeia de João Pires, também da aldeia do Bispo, tem agora outra frente que avança pra localidade de Bemposta. À Agência Lusa, António Bates, presidente do município, explica que a prioridade é dominar esta frente. O autarca teme que, pelos estrondos que se ouviram do rebentamento de botijas de gás, algumas casas possam ter ardido, embora não tenha confirmação. A esta hora estão mais de 300 operacionais no combate às chamas.

E Laura, um incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, tem, neste momento, quatro frentes ativas.

No terreno, estão mais de 370 operacionais. À Rádio Observador, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, diz que as chamas lavram nesta altura com muita intensidade.

Tenho três ocorrências. Uma em Alvarenga, com uma frente ativa a descer pro rio. Tenho outra ocorrência em Canelas, com uma frente ativa e meios em combate. E tenho mais duas frentes ativas com meios em combate, em Canelas. É isso.

E estão a arder com muita intensidade essas frentes?

Estão a arder com muita intensidade.

Existem casas em risco?

Não há casas, agora é só mato e eucaliptos, mais nada.

E os meios de combate que estão envolvidos nesta altura?

Tenho aqui operacionais, tenho 374 homens e 124 viaturas, e durante o dia andaram aqui oito meios aéreos.

O comandante explica ainda quais são as expectativas de combate para as próximas horas.

As expectativas é ver se isso acalma um pouquinho, vamos ver o que é que podemos fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Pra amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga-

Já sabe que logo amanhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, aqui a fazer um ponto de situação à Rádio Observador.

Mudamos de tema. Luís Marques Mendes aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios para as empresas, isto na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a mil milhões. Ora, Luís Marques Mendes considera que o acordo não é bom, mas é o possível. E neste ponto, diz o candidato presidencial, que é preciso resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações, ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender pros Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Luís Marques Mendes, à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, ainda vem muito a tempo.

Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe, diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump.

Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia europeia, é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência em toda a linha da União Europeia, aquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. E portanto, temos vindo a assistir a uma situação em que, a nível da União Europeia, se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. E aqui estamos perante um pseudoacordo, que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia.

Quem também critica o acordo comercial alcançado com os Estados Unidos é João Leão, antigo ministro das Finanças.

Convidado do Explicador da Rádio Observador, João Leão diz que há um perdedor evidente: a União Europeia.

É um acordo que está longe de ser o ideal. Resta saber se é o acordo possível nesta fase. E a Europa, não tendo procurado outros aliados para fortalecê-lo nesta luta que tem para manter os mercados mais abertos e evitar o protecionismo, entrou nesta situação com alguma fragilidade, e este acordo está longe de ser o ideal.

Nesta entrevista, o antigo ministro das Finanças do PS falou ainda sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. João Leão coloca as cores políticas de lado e diz que Álvaro Santos Pereira tem o perfil adequado para assumir a função.

Tenho uma opinião muito positiva do Álvaro Santos Pereira. Ele é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e de abertura. Ao mesmo tempo, tem um currículo muito positivo. Tem o perfil adequado para poder assumir o posto como governador do Banco de Portugal.

João Leão, antigo ministro das Finanças do governo de António Costa, foi convidado do Explicador da Rádio Observador.

E o Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e a aplicação do novo regime aos trabalhadores a recibos verdes.

À Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves alerta que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, continua ainda por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando. E o certo é que, até agora, essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, é que o que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores.

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção que entrou em vigor em agosto e setembro e questiona também o timing político destas alterações.

Falamos ainda de autárquicas, Laura. O candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas.

A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas aconteceu esta tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não é um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que marcou presença na apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas à Câmara de Lisboa. O líder do Chega diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro. Uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinha ainda a importância do resultado do partido no distrito de Lisboa nas próximas autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão consolidados.

Na altura em que passam 10 minutos das 10, precisamente, Laura, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

A nova aplicação móvel e o novo portal do SNS24 estão a registar problemas. Lançados no dia do oitavo aniversário do SNS24, a 23 de julho, e com investimento superior a 1,5 milhões de euros, a aplicação está a dar erro quando os utentes tentam entrar com as credenciais. "Serviço temporariamente indisponível" é a mensagem que alguns utentes recebem quando tentam entrar, enquanto outros relatam que a aplicação fica intermitente e não avança. A Lusa tentou obter esclarecimentos junto dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas até o momento ainda não obteve resposta. Na atualidade internacional, o presidente ucraniano agradece a posição clara e a determinação expressa de Donald Trump ao ameaçar reduzir o prazo de 50 dias para aplicar sanções à Rússia. Para Volodymyr Zelensky, esta decisão surgiu na hora certa e quando muita coisa pode mudar através da força para uma paz real. Na rede social X, o líder ucraniano agradece a Donald Trump por este estar focado em salvar vidas e acabar com a guerra. Ainda no desporto, Luís Fares é o jogador que segue Vítor Dióqueres no Sporting. O clube paga 22 milhões de euros ao Almería pelo avançado colombiano de 27 anos. E 27 milhões é até onde o negócio pode chegar, mediante bónus por objetivos. Um contrato até 2030. A cláusula de rescisão de Luís Fares é de 80 milhões.

É o ponto final no Jornal das 10. Teve a edição da Laura Figueiredo.