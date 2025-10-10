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Iniciamos as notícias. Jornal das 10, com edição do José Rafael Lopes e começamos com as autárquicas. Em Lisboa, no fecho da campanha, Carlos Moedas apela ao voto dos silenciosos.

O atual presidente e recandidato acredita que os eleitores que não participam nas campanhas, nem se manifestam, vão dar a vitória no segundo mandato. Como tal, Carlos Moedas mostra-se confiante neste discurso, no final da descida do Chiado.

Todos os dias sentimos durante esta campanha aqueles que muitas vezes no silêncio não dizem, mas dizem-nos a nós que querem ir pra frente, não querem voltar pra trás. Foi isso que nós sentimos hoje na rua, ontem, anteontem, todos os dias, e o que eu senti sempre dos lisboetas. Por isso vamos pra frente, vamos juntos!

Carlos Moedas, num discurso improvisado no final da descida do Chiado, a meio desta ação de campanha, o candidato do PSD, CDS e da Iniciativa Liberal ainda se irritou com as perguntas sobre o Vador da Glória. Carlos Moedas acusa o PS de ter apenas um tema na campanha autárquica.

É assim, eu fiz tudo. Eu acho que isso é uma politização, é uma vergonha e é uma barbaridade estar a politizar uma tragédia. O Partido Socialista não tem medidas e quer politizar uma tragédia. Olhe, eu acho que estamos aqui, obviamente, no finis tudo, mas é tão triste ver essa politização, ver um PS que só quis um tema de campanha, politizar uma tragédia, eu acho que é vergonhoso.

Carlos Moedas numa arruada em que contou apenas com o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, e o ex-deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.

Ainda sobre Lisboa, no encerramento da campanha do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua mostra certezas sobre uma vitória de Alexandra Leitão.

A líder do Bloco de Esquerda, que está coligada com o PS na corrida à Câmara de Lisboa, diz que Carlos Moedas vai ser derrotado no domingo. É uma convicção, como diz Mariana Mortágua, que surge depois de Luís Montenegro ter pedido maioria absoluta para o atual autarca de Lisboa. Na Amadora, Mariana Mortágua prevê um cenário bem diferente e explica o porquê da confiança em Alexandra Leitão.

Tenho a profunda convicção que Carlos Moedas vai perder a Câmara Municipal de Lisboa e que Alexandra Leitão vai ganhar e esta coligação vai ganhar a Câmara Municipal de Lisboa. E vou vos dizer por quê. Porque acho que, por um lado, Carlos Moedas deixou Lisboa numa situação desastrosa, foi incapaz de responder pelo seu mandato e foi incapaz de apresentar uma ideia política pra Lisboa durante toda a campanha. E, pelo contrário, a coligação que o Bloco de Esquerda integra e que é encabeçada por Alexandra Leitão mostrou que tem um projeto pra cidade. E é um projeto para todos.

Mariana Mortágua, ao ataque contra Carlos Moedas, diz que o atual autarca deixou Lisboa num estado lastimoso. É o que diz a coordenadora do Bloco de Esquerda.

E José, escutamos ainda José Luís Carneiro.

No encerramento de campanha, o líder do PS acusa o primeiro-ministro de ter cometido um crime e de violar o dever de isenção e de imparcialidade. Em causa, o pedido de Luís Montenegro aos portugueses para votarem nos candidatos mais alinhados com o governo. Ora, perante esse cenário, José Luís Carneiro responde assim:

E por que estão a formar a sua opinião é que é incompreensível a declaração que fez hoje o primeiro-ministro. Um primeiro-ministro que não deixa de ter responsabilidades especiais enquanto titular do órgão político. O primeiro-ministro veio dizer aos portugueses que procuraria dar um tratamento diferente aos autarcas que estivessem alinhados com o governo. Significa então que se os autarcas forem eleitos pelo Partido Socialista, vão ter um tratamento de discriminação, de desigualdade, imparcialidade? Ora, isto significa, caras e caros, que isto é muito sério, caras e caros camaradas.

José Luís Carneiro num comício em Valongo, na reta final da campanha. Esta é uma ideia que o secretário-geral do Partido Socialista já tinha defendido numa outra ação de campanha em Gaia.

E neste último dia de campanha, a presidente da Iniciativa Liberal diz que não tem qualquer arrependimento da forma como decorreu a campanha autárquica da Iniciativa Liberal.

Mariana Leitão fechou a campanha em Matosinhos, faz balanço positivo da ação do partido nesta campanha. Em declarações aos jornalistas, a líder liberal sublinha que a mensagem do partido foi bem apresentada aos portugueses. Mariana Leitão assegura ainda que não se arrepende de não ter feito mais coligações com o PSD.

Nenhum arrependimento. Temos toda a confiança em todas as candidaturas que apresentamos e, portanto, agora é, no fundo, dizer aos portugueses, cada vez conhecem melhor as nossas ideias, cada vez percebem melhor a forma como elas podem impactar positivamente as suas vidas e, por isso, é dizer-lhes que no dia 12, já no próximo domingo, que votem na Iniciativa Liberal pra que essas ideias se transformem em ações concretas no dia a dia, em todos os municípios onde concorremos e, portanto, estou muito confiante que a força das nossas ideias vai ser definitiva e que as pessoas cada vez mais vão votar na Iniciativa Liberal.

Mariana Leitão, no fecho da campanha liberal em Matosinhos. Aqui um registo da RTP, a líder da Iniciativa Liberal e afirma que vai fazer uma leitura política dos resultados de domingo.

Em França, o presidente Emmanuel Macron reconduziu o primeiro-ministro cessante Sébastien Lecornu para o cargo de primeiro-ministro de França.

É uma decisão vista como chocante após vários dias de especulação sobre quem seria a escolha de Emmanuel Macron. O anúncio foi feito esta noite após o presidente francês ter estado reunido com os representantes dos principais partidos políticos em França. Sébastien Lecornu é o sexto primeiro-ministro do presidente francês em dois anos. Ele, que se tinha demitido no início da semana, poucas horas depois de ter anunciado o novo governo francês. Uma decisão que também colocou pressão sobre Emmanuel Macron. Ora, Sébastien Lecornu foi agora reconduzido. O próximo desafio vai ser agora a aprovação do orçamento do Estado francês para o próximo ano.

Em Gaza, mais de 200 mil pessoas regressaram hoje ao norte da região.

Informação dada pela Defesa Civil do enclave palestiniano acontece no dia da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Horas antes deste regresso, as forças israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos no território. Fontes do enclave consultadas pela agência de notícias EFE dizem que a grande maioria dos bombardeamentos na Faixa de Gaza aconteceu antes do meio-dia no enclave, hora a que teve início o acordo de cessar-fogo. Neste entendimento, o Hamas tem agora 72 horas para entregar os 48 reféns que ainda mantém em cativeiro.

José, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

A começar no Barreiro. Dois homens foram detidos por tentativa de homicídio, tráfico de droga e posse de arma proibida. Em comunicado, a PJ diz que estes dois homens, de 17 e de 33 anos, foram detidos no decurso de uma operação policial. Um dos suspeitos ficou em prisão preventiva, outro foi libertado com termo de identidade e residência. Em Aveiro, a Câmara Municipal deu início ao processo de restauro da escultura de João Afonso de Aveiro, localizada na Praça do Rossio. Anúncio feito hoje pela autarquia. A intervenção prevê a reprodução de uma peça que desapareceu na sequência de um ato de vandalismo. No Porto, cerca de 170 estudantes de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar vão realizar rastreios gratuitos à população local. A iniciativa Medicina na Baixa vai decorrer de 21 a 23 de outubro nos espaços Polo Zero e Trinity Porto. Durante três dias, os estudantes vão fazer avaliações do risco de doenças cardiovasculares. Em Lisboa, arranca hoje a segunda edição de encontros de jornalismo MediaCon, no Goethe-Institut em Lisboa. A programação contou com debates, conversas e masterclasses e ainda uma feira de meios de comunicação. Continua amanhã com o tema "O jornalismo que queremos". Em Lisboa, o Banco das Artes Galeria vai receber a exposição "Um Olhar Itinerante" a partir do dia 17 deste mês. A mostra destaca obras de arte contemporânea da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A exposição tem entrada gratuita, pode ser visitada até dia 5 de abril. Em Santarém, já arrancou o European Rocket Challenge no Pavilhão Desportivo Municipal de Constança. Hoje estiveram reunidos cerca de 700 estudantes na cerimónia de abertura. É a sexta edição da prova, que vai decorrer até o dia 15 deste mês.

Notícia de fecho do Jornal das 10.