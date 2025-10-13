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Sul do país. Vamos ao jornal das 10 na Rádio Observador com o António César Soares. António Gouveia e Melo está à frente em nova sondagem para as presidenciais. Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura.

Segundo o estudo publicado hoje pela TVI e CNN Portugal, o almirante aparece à frente com 26,9% das intenções de voto. Luís Marques Mendes angaria 20,3%. Já António José Seguro surge com 18,4% das intenções de voto e André Ventura fixa-se pelos 13,9. Isto numa primeira volta. Quanto a uma eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos.

E Luís Marques Mendes separa as autárquicas das presidenciais.

"Até porque cada eleição é diferente", diz o candidato a Belém, apoiado pelo PSD. Ao mesmo tempo, destaca que a noite eleitoral de ontem não deixa espaço para dúvidas. De um lado, a vitória social-democrata, do outro, a derrota do Chega.

Desde 2013 até hoje, foi o Partido Socialista o vencedor. A partir de ontem, o vencedor é o Partido Social-Democrata. Evidentemente que também relativamente a quem perdeu e ficou muito aquém das expectativas, acho que também não existe uma única dúvida.

Luís Marques Mendes a responder assim quando foi questionado sobre o resultado do Chega e sobre o resultado do Partido Social-Democrata.

Em Sintra, a vitória fugiu ao Chega por 17 mil votos. Rita Matias admite que queria mais, mas desvaloriza a derrota eleitoral.

Em Sintra, o Chega ficou atrás do PS e também do PSD, e em todo o país, o partido de André Ventura elegeu menos autarcas que o CDS e a CDU. Ainda assim, a deputada acredita que o termo de comparação devem ser as eleições autárquicas de 2021, e não as legislativas de 2025.

Não fica tão aquém do que se esperava, conforme tem pintado em todas as televisões e todos os comentariados ao longo do dia de hoje. Se o Chega queria mais, claro que sim, mas o termo de comparação tem que ser o termo de comparação autárquico, porque era a isto que nos candidatávamos.

Rita Matias, ouvida esta tarde aqui na Rádio Observador. A deputada do Chega assegura que vai assumir o cargo de vereadora na oposição.

E a Câmara de Lisboa ainda não constituiu o fundo municipal de apoio às vítimas do acidente com o Elevador da Glória.

Uma informação avançada pelo vice-presidente da autarquia, Filipa Anacoreta Correia, diz que neste momento ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente do município de Lisboa falava no final de uma reunião extraordinária para atualizar as informações sobre o acidente. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, também esteve presente, mas não prestou declarações aos jornalistas. Recordamos que o descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no passado dia 3 de setembro. Provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

António, Portugal pode garantir já amanhã o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026.

A Seleção Nacional recebe esta terça-feira a Hungria. Se vencer a partida e se a Arménia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. Recordamos que no sábado Portugal bateu a Irlanda por 1 x 0, com um gol de Rúben Neves, já nos descontos. Esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão, o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer a partida de amanhã contra a seleção húngara.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Vitinha também esteve presente na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Hungria. O jogador português diz que o facto de a seleção poder carimbar o apuramento para o Mundial já amanhã, dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criamos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. E nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer os estágios de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

O Portugal-Hungria está agendado para amanhã, às 19h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Um jogo da quarta jornada, que pode garantir a qualificação lusa para a fase final do Mundial de 2026 de futebol. A partida vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

E um sonho tornado realidade. Cabo Verde garantiu o apuramento para o Mundial de Futebol do próximo ano.

Os Tubarões Azuis bateram hoje a seleção do Eswatini por três bolas a zero. Estão então pela primeira vez num campeonato do mundo. Depois desta vitória, José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou o jogo a partir do Café Óbvio, em Alfornelos, realça que com a qualificação para o Mundial de 2026, vão ser abertas novas oportunidades para o país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a partir do café Óbvio, em Alfornelos, o jogo que garantiu o apuramento de Cabo Verde para a fase final do Mundial de Futebol de 2026. Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país.

António, passam seis minutos das 10 da noite. Vamos a outras notícias em destaque.

A Autoridade para as Condições do Trabalho está a investigar as causas do acidente que vitimou as duas pessoas numa obra em Lisboa, na zona do Campo Grande. As vítimas são dois homens, um deles de origem cabo-verdiana, tinham cerca de 30 anos. Não se sabe se estariam num andaime ou em cima de um edifício em construção, quando uma grua foi contra a estrutura onde estavam. De acordo com o INEM, o alerta foi dado por volta do meio-dia. Nicolas Sarkozy será encarcerado a 21 de outubro na prisão de La Santé, em Paris, uma informação avançada por fontes próximas do processo. O antigo presidente francês de 70 anos foi condenado a cinco anos de prisão, com execução provisória, por conspiração criminosa, no chamado Caso Líbio, que está relacionado com o alegado financiamento da campanha das presidenciais francesas de 2007 pelo regime de Muammar Gaddafi. Volodymyr Zelensky confirmou esta segunda-feira que vai viajar para Washington, nos Estados Unidos, para se encontrar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, no final desta semana. Também o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, escreveu na rede social X: "Rumo a Washington, aceleração total". Filipa.

Conta.

Vou terminar com uma notícia que acho que vais gostar.

Manda vir.

É gira. Uma das maiores e mais significativas tumbas do Vale dos Reis, no Egito, está novamente aberta ao público.

Qual delas é que é?

É a tumba do faraó Amenhotep III, que governou o Egito antigo há muito tempo, entre 1390 a 1350 antes de Cristo, e que voltou a abrir as portas este fim de semana, depois de ter estado fechada mais de 20 anos para restauro.

Mais de 20 anos? É muito tempo. Por que demorou tanto tempo?

Foi um trabalho muito delicado, Filipa. A estrutura estava em risco de colapso. Foi necessário, por exemplo, refazer os murais e também estabilizar as paredes. Mas valeu a pena esperar esse tempo todo, porque o resultado é impressionante.

Então vale a pena certamente visitar. Mas tenho questões, António, que é o que se pode ver dentro desta tumba?

É espetacular. A tumba tem 36 metros de corredores, uma câmara principal destinada ao faraó, ao Amenhotep III, além de outras duas para as rainhas. As pinturas mostram o faraó com os deuses egípcios. Há inscrições do famoso Livro dos Mortos, aquele que guiava o espírito na passagem para o além.

Pronto, é mais uma história daquelas impressionantes, e mais uns mistérios para revelar.

Mais uns mistérios. O Egito está cheio de mistérios. Eu adoro o Egito Antigo.

É uma notícia daquelas interessantes, a fechar este jornal das 10.