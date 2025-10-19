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10 horas. Jornal das 10, edição de Vasco Maldonado Correia, a começar no plano internacional. Israel anuncia a retoma do cessar-fogo em Gaza, depois de uma série de ataques de parte a parte ao longo do dia.

Tel Aviv avisa, no entanto, que vai responder a qualquer violação da trégua sempre que necessário. E foi isso mesmo que aconteceu hoje. Israel diz ter respondido, diz ter atacado na Faixa de Gaza depois de ataques do Hamas. Em comunicado, o exército israelita assegura que o cessar-fogo está novamente em vigor. Hoje dois soldados israelitas morreram, três ficaram feridos depois desse ataque do Hamas em Rafah. As autoridades de Gaza, controladas pelo grupo palestiniano, dizem agora que os ataques de Israel provocaram 45 mortos.

Agora, no plano nacional e na política, o PS apoia oficialmente António José Seguro na corrida às presidenciais.

Anúncio feito depois da reunião da Comissão Nacional do PS, em Penafiel. Aos jornalistas, o presidente do partido, Carlos César, fala numa decisão unânime.

Não teve qualquer voto contra, houve apenas duas abstenções e todos os restantes membros da Comissão Nacional votaram favoravelmente. Isso quer dizer que o Partido Socialista, para além da confiança e para além do sentido de responsabilidade que nos outros domínios aqui evidenciou, apresenta também uma ambição. E essa ambição é de que as próximas eleições presidenciais possam concorrer para a salvaguarda do Estado democrático de direito, que não conduza a radicalismos ou a indefinições perigosas. E nesse enquadramento, e face às candidaturas que foram confirmadas e apresentadas, a opção que pareceu mais ajustada ao Partido Socialista era de apoio ao candidato António José Seguro.

Presidente do PS, que garante que o único motivo para este apoio tardio é a necessidade de fechar o ciclo das autárquicas antes de olhar para a corrida a Belém. Defende que, com este apoio aprovado, o partido esgota agora a participação nestas eleições presidenciais. Antes da reunião da Comissão Política, António José Seguro já tinha merecido o elogio do secretário-geral socialista, José Luís Carneiro. É o que nos conta agora a Maria Rêgo.

Demorou quatro meses, mas chegou.

Esta proposta tem a nossa assinatura. Ela propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a presidente da República.

José Luís Carneiro fala de um candidato pronto e que conhece os cantos à casa.

Além de ter sido secretário-geral dos Jovens Socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer, da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

Em matéria de Orçamento do Estado, apesar da discórdia.

Este está longe de ser uma proposta de Orçamento do Estado com a qual nós pudéssemos estar de acordo. É mesmo um mau Orçamento do Estado.

Houve um entendimento por um bem maior.

O governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao Orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país.

O porta-voz do partido deixa, ainda assim, o aviso.

O governo não vai utilizar a escusa do voto do Partido Socialista para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses.

No que toca a eleições autárquicas, houve espaço para otimismos.

Sozinhos, ganhámos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhámos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD.

José Luís Carneiro, durante um discurso de pouco mais de meia hora na Comissão Nacional do Partido Socialista.

Jornalista Maria Rêgo, em Penafiel, esteve a acompanhar a reunião da Comissão Nacional do PS.

Gravíssimo. E é assim que António Filipe olha para a proibição do uso da burca em espaços públicos.

Candidato às eleições presidenciais, que é apoiado pelo PCP, diz que é uma decisão que aumenta a repressão sobre as mulheres, pode levar a que sejam impedidas de sair da própria casa. Considera que a lei se trata de uma distração em relação àquilo que são os problemas reais, que preocupam de facto os portugueses no dia a dia, até porque o uso da burca, argumenta António Filipe, é pouco comum em Portugal e por isso não existe uma preocupação social que justifique a aprovação deste tipo de medidas.

André Ventura está triste com a saída de Mithá Ribeiro do Chega e acusa o antigo deputado de não lhe ter ligado antes de tomar a decisão.

Nada que afete o partido, mas não deixa de magoar, é o que diz André Ventura num vídeo publicado no Instagram, até porque foi ele quem assegurou Mithá Ribeiro e o indicou para a mesa da Assembleia da República, é o que diz André Ventura.

Ele foi representante na mesa do Chega há uns dias atrás, um partido que agora diz que é caótico, que é com liderar moníaco, etc. Portanto, isso não faz sentido nenhum, não cabe na cabeça de ninguém, mas entristece e magoa por sentir um tal volte face na forma de pensar e, sobretudo, uma quebra da confiança. Nem sequer uma chamada a dizer: "Olha, eu vou sair por causa disto, disto, disto e disto." Para mim, para os líderes da bancada, para alguém. Portanto, isso é uma forma de estar na política, de facto, que não interessa a ninguém, que não interessa ao Chega.

André Ventura, aqui em mais uma reação à saída de Gabriel Mithá Ribeiro, reação que foi publicada esta noite no Instagram, isto depois de Gabriel Mithá Ribeiro ter saído do partido, ter publicado também um artigo de opinião Aqui no Observador, em que acusa André Ventura de ser narcísico e de secar tudo o que tem à volta.

Agora, na atualidade também internacional, as autoridades francesas continuam à procura dos responsáveis pelo assalto ao Museu do Louvre.

Foram roubadas joias valiosas que pertenciam à coleção da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. Em estúdio, temos conosco o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim, boa noite. O que sabemos até agora sobre o assalto?

Eram 8h30 da manhã quando soou o alarme do Louvre. Um grupo de assaltantes entrou no museu e roubou oito objetos que, segundo o Ministério da Cultura francês, têm um valor inestimável: uma tiara, um colar de safiras e um par de brincos safiras de um conjunto que pertencia às rainhas Maria Amélia e Hortência, ainda um conjunto de colar e par de brincos de esmeraldas de Maria Luísa e também um broche, conhecido como Broche-Relicário, uma tiara da imperatriz Eugênia e um grande laço de corpete da mesma imperatriz.

Martim, como é que entraram e escaparam os assaltantes?

De acordo com o Le Parisien, entraram pelo primeiro piso do museu, por um dos lados, colado ao rio Sena. Dois homens com coletes amarelos utilizaram o elevador de carga até a Galeria Apolo, onde estavam as joias, partiram as janelas e fizeram-se passar por trabalhadores das obras que estão em curso no museu. Intimidaram também os vigilantes, que fugiram do local. Para escapar, tinham mais dois homens preparados do lado de fora com duas motas e, de acordo com o ministro da Administração Interna de França, o assalto durou cerca de sete minutos. O governante garante que estão a ser realizados todos os esforços possíveis e a investigação ainda decorre.

Martim Madeira, obrigado aqui em direto neste jornal conosco em estúdio, com o que já se sabe sobre o assalto registrado hoje no Museu do Louvre, em Paris, sendo que inicialmente os assaltantes conseguiram roubar nove joias, mas entretanto deixaram cair uma delas no chão. Foi encontrada pela polícia, mas já danificada.

Grande série Netflix daqui a uns tempos. É aquilo que eu te digo, Vasco e Martim.

Fica atento.

É, vais. A informação de volta daqui a pouco, às 10h30, a seguir o "Porque Sim Não É Resposta".