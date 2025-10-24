Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 10, edição de Laura Figueiredo. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a CDU fica a apenas um voto do Chega na Câmara de Lisboa.

O Tribunal Constitucional avaliou o recurso da coligação encabeçada por João Ferreira à votação e a diferença de três votos foi encurtada para um. No entanto, ainda não é desta que a votação fica fechada. Um voto nulo tinha sido validado a favor da CDU, enquanto ao Chega aconteceu o contrário. Por isso mesmo, o Tribunal Constitucional ordena agora a recontagem da seção de voto número 28 da Assembleia de Voto da Freguesia de São Domingos de Benfica. A recontagem vai ser feita pela Assembleia de Apuramento Geral num futuro próximo. Com esta decisão, a CDU continua a ter a possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega.

Por enquanto, o presidente da República não vai comentar a Lei da Nacionalidade, prefere esperar pela votação final na Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes de 28 de outubro, dia da votação global do diploma no Parlamento, seria prematuro.

Aquilo que eu soube, eu aguardo pelo diploma que saia e seja enviado para Belém, para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado desse diploma a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção de juiz. É outro diploma, portanto, terei de esperar pelo outro diploma para realmente me poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

Declarações do Presidente da República no primeiro dia da deslocação às Ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa pronunciou-se ainda sobre a substituição do presidente do INEM. Diz que aconteceu dentro do quadro legal e é, por isso, uma decisão que deve ser respeitada.

Nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública e espera agora que o serviço cumpra bem a missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do CRESAP. Portanto, houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse, e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades. Uma hierarquia na aplicação dos critérios deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e nesse sentido há que respeitar a aplicação da lei.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde na Ilha das Flores, a defender o processo administrativo da substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado diz que teoricamente é uma boa decisão.

E a Ministra da Saúde anunciou meia via verde para contratar médicos tarefeiros.

A regulamentação aprovada em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestação de serviços e prevê um regime de incompatibilidades. A ministra diz que esses médicos podem voltar ao trabalho, à tarefa no SNS, mas têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso também criámos, neste regime, até a possibilidade de médicos que estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a próxima urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal já no início do próximo ano.

E vai ser dedicada às especialidades de ginecologia e obstetrícia.

Precisamente, e a Ministra da Saúde tenta descansar os médicos a propósito das deslocações que vão ter de fazer entre hospitais.

Estas urgências centralizadas têm um regime jurídico, e é deixar isto muito claro, os médicos, os enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde continuam a trabalhar nas suas ULSs. Nada muda. Portanto, o seu vínculo laboral é à sua Unidade Local de Saúde e ao seu hospital. Mas, no âmbito daquilo que também a lei já prevê, os próprios acordos coletivos de trabalho, há deslocações em serviço. Já hoje há. E é também uma maneira de libertar os profissionais de tantas urgências semanais, uma vez que, ao fazermos estas urgências centralizadas, teremos, naturalmente, escalas diferentes.

A garantia da ministra não convence o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Nuno Rodrigues discorda da deslocação forçada de profissionais do SNS para as urgências regionais.

E, Laura, há outras novidades deste Conselho de Ministros para a área da saúde.

A ministra explicou também um novo sistema de lista de espera no SNS, Sistema Nacional de Acesso à Consulta e Cirurgia, que vem substituir o SIGIC, numa referência direta ao caso do dermatologista do Hospital Santa Maria, médico que ganhou €400 mil em 10 sábados de cirurgias adicionais no ano passado. Ana Paula Martins refere que este novo sistema vai conseguir identificar situações anómalas. A Ministra da Saúde anunciou ainda uma nova unidade de combate à fraude no SNS, que vai ser coordenada pela Polícia Judiciária.

Falamos agora de presidenciais. Francisco Rodrigo dos Santos, antigo líder centrista e apoiante a Henrique Veiga Mel, defende que o almirante representa um novo estilo de democracia.

Afastado dos interesses partidários.

Devemos também saber ler e interpretar os ares dos tempos. E o que nós auscultamos é que a saturação com o abuso inconsequente e irresponsável com que os titulares da pasta da Presidência da República têm prosseguido as suas atribuições, tem sido um entrave à estabilidade política do país

Francisco Rodrigues dos Santos, que esteve com Paula Costa Pinto e Adalberto Campos Fernandes na edição de hoje de "A Caminho de Belém", aqui na Rádio Observador.

Adalberto Campos Fernandes defende que o candidato apoiado pelo PS não se acha dono dos votos dos portugueses. Uma convergência à esquerda pedida por Ana Gomes, Eurico Brilhante Dias e Vasco Lourenço, à custa das candidaturas de António Filipe e Catarina Martins.

O antigo ministro da Saúde e apoiante de Seguro defende que estas eleições não devem ser vistas como uma corrida entre a esquerda e a direita.

Não somos donos dos votos das pessoas e não rejeitamos votos, como alguns candidatos que chegaram e disseram que havia votos que não queriam. O António José Seguro quer os votos dos portugueses que acreditam nos valores que ele defende, que são os valores da democracia, da liberdade, do progresso e dos direitos humanos. E, portanto, não é um vindouro, não é um candidato da oportunidade.

Em resposta, Paula Costa Pinto, apoiante de Catarina Martins, confirma que houve diálogo à esquerda, mas que António José Seguro não foi capaz de liderar uma candidatura agregadora.

Temos mais candidatos e significa que a esquerda não se sente segura com a opção de Seguro. Catarina Martins, por outro lado, surge aqui como uma pessoa que tem um passado com uma capacidade muito grande e com provas dadas na unificação da esquerda.

Paula Costa Pinto, que atira farpas ao LIVRE e defende que o partido deve ponderar se apoia ou não o deputado Jorge Pinto nas presidenciais.

Agora, 10h07, "A Caminho de Belém", um novo programa da Rádio Observador e também já disponível em podcast. E agora outras notícias que, para já, vão marcando a atualidade.

O Ministério da Educação assegura que vai resolver os atrasos nos manuais escolares com a maior brevidade. Uma resposta enviada à Lusa, a tutela esclarece que está a desenvolver as diligências necessárias para emitir vouchers para a atribuição de manuais escolares. Já foram emitidos os vouchers a cerca de 1,012 milhões de alunos. Mais de um mês depois do ano letivo ter começado, quase 20 mil alunos ainda não receberam os manuais. A Infraestruturas de Portugal vai fazer um levantamento técnico exaustivo das necessidades da Estrada Nacional dois. Em comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, explica que o objetivo é melhorar as condições de segurança do traçado, que liga Chaves a Faro. Está também prevista a requalificação de marcos e bermas. Uma decisão que foi tomada na sequência da viagem feita pelo ministro Miguel Pinto Luz, nos últimos dias, pela Estrada Nacional dois. Na atualidade internacional, os Estados Unidos nomearam um diplomata veterano para vigiar a trégua na Faixa de Gaza, um anúncio feito hoje por Washington. O Centro de Coordenação Civil-Militar, o órgão de monitorização do cessar-fogo, estabelecido esta semana no enclave palestiniano, vai ser liderado pelo diplomata Steve Fagin. O governo norte-americano informou também que, para já, descarta o regresso da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos.

A seguir, primeira parte da Geração V. Laura Figueiredo volta às 10h30. Até já.

Até já.