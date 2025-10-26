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Edição das 10. António José Soares, mais uma vez bem-vindo. Muito boa noite e a começar no desporto, no caso com o Rui Costa, que venceu a primeira volta das eleições presidenciais do Benfica, mas o clube vai para uma segunda volta.

É verdade, Nuno. O atual presidente alcançou 42,13% dos votos. Em segundo lugar ficou João Noronha Lopes com 30,26. Rui Costa afirma que o resultado o deixa orgulhoso, mas lamenta que o processo eleitoral tenha de se estender por mais duas semanas.

É uma pena, de fato, porque todos nós queríamos que isto acabasse na primeira volta para não se ter mais 15 dias e para que o clube se possa concentrar naquilo que é o dia a dia do próprio, da equipe de futebol, das modalidades e por aí fora. Mas era inevitável, portanto, acho que era uma situação muito fácil de prever.

Rui Costa revela também que está disponível para debater com João Noronha Lopes antes da segunda ida às urnas. Esta segunda volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica está marcada para dia 8 de novembro.

E João Noronha Lopes assegura que não vai desistir do Benfica e que pretende manter-se na corrida à presidência dos encarnados.

É a reação do candidato que ficou em segundo lugar. Diz agora que espera um resultado melhor no dia 8 de novembro. Assegura ainda que quer falar com todos os benfiquistas e que vai andar a viajar pelo país para o fazer. João Noronha Lopes deixou os parabéns a Rui Costa, mas sublinha que 60% dos benfiquistas não querem o atual projeto do clube.

Não acho que a segunda volta com dois candidatos é uma eleição nova. E mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar mais nas ideias e nos projetos, que é isso que os sócios do Benfica querem ver discutidos. Este não era o resultado que eu esperava, como eu já lhe disse, mas mais uma vez, há quase 60% dos sócios que desejam que se tome outro rumo e, portanto, o meu trabalho vai ser um trabalho incansável, é de ir de encontro a esses sócios, explicar ainda melhor as minhas ideias, explicar ainda melhor o meu projeto.

Martín Meyer também já reagiu. Por enquanto, não diz quem vai apoiar na segunda volta.

Primeiro, também tenho que fazer o meu próprio balanço com a minha equipa e com as pessoas que estiveram mais próximo de mim. Entendo, obviamente, que vamos para uma segunda volta. Enquanto candidato nesta primeira volta, isso será um tema importante, mas eu diria que não é para hoje.

Recordamos então que nas contas finais, Rui Costa e Noronha Lopes ficaram nos dois primeiros lugares. Seguem então agora para a segunda volta marcada para 8 de novembro.

Ainda no futebol, o Sporting venceu esta noite o Tondela por três bolas a zero.

Um jogo da nona jornada do campeonato que decorreu em casa do Tondela. Os gols dos Leões foram marcados por Soares, Pedro Gonçalves e Penda. No final da partida, o técnico do Sporting reagiu às defesas do guarda-redes do Tondela. Rui Borges não destacou as falhas dos jogadores, mas sim a energia da equipa.

Mas eu não friso nós falharmos, eu friso é que para falharmos, nós somos a equipa que mais cria ocasiões de gol. Logo por aí, já digo também aquilo que tem sido o nosso escalão ofensivo ao longo da época. Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos. Outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo do início ao fim, conseguirem na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

Rui Borges, em declarações à Sport TV. Já o treinador do Tondela admite que o adversário foi bastante competente. Ivo Vieira destaca as várias defesas do guarda-redes da casa, Bernardo Fontes.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Agora, encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco. É verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado por aí até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

O treinador do Tondela, em declarações à Sport TV, no final da derrota por 3 x 0 em casa frente ao Sporting. Com este resultado, os Leões igualam provisoriamente os Dragões na liderança do campeonato.

Quanto ao Porto, joga amanhã com o Moreirense, também para o campeonato. Francesco Farioli quer voltar aos bons resultados.

O encontro em Moreira de Cónegos está marcado para às 20h15. O Futebol Clube do Porto volta a competir após a derrota com o Nottingham Forest para a Liga Europa. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, Farioli elogiou a equipa adversária e assegura que os Dragões vão estar preparados para tudo o que o Moreirense tenha preparado.

É sem dúvida um jogo que vai exigir muito da nossa equipa. O Moreirense tem bons jogadores, é uma equipa organizada, tem soluções de qualidade para colocar em campo e percebe-se que seguem as ideias do treinador. Por isso, temos de estar preparados e prontos para tudo. Queremos voltar ao nosso caminho vitorioso na liga.

O treinador do Porto, na conferência de imprensa da antevisão do jogo contra o Moreirense, que está marcado então para amanhã, às 20h15, e que vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

Ainda na política, ou agora na política, é o caso André Ventura. Voltou hoje a defender a necessidade de três Salazares para reerguer Portugal.

Foi num comício no Funchal, o candidato presidencial e líder do Chega afastou-se dos valores de Abril, dizendo que são precisos três Salazares, porque o país vive numa bandalheira completa e mergulhada em corrupção. Ventura apontou ainda o dedo a três dos seus adversários na corrida a Belém: Gouveia Melo, Marques Mendes e António José Seguro.

No dia 18 de janeiro, não vão estar só em causa quatro nomes Vão estar em causa três projetos de venda do país, de cedência do país, de ajoelhar aos outros e um outro projeto que é de nunca nos ajoelharmos, de defender a nossa dignidade e de andarmos de cabeça erguida pelo mundo inteiro.

André Ventura garantiu ainda ser o candidato de Portugal, e não de abril, prometendo unir o país e recuperar a dignidade nacional.

Entretanto, o Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado para 2026.

Em conferência de imprensa, a coordenadora do partido afirmou que se trata de um documento que castiga as pessoas e beneficia a banca. Mariana Mortágua acusou ainda o PS de permitir a aprovação de um orçamento que classifica de muito pouco transparente e explica o sentido de voto do Bloco de Esquerda.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista, com uma abstenção violenta. Porque é um orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca e porque é um orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco, o Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

As acusações do Bloco de Esquerda, numa conferência de imprensa na sede do partido em Lisboa. O Orçamento do Estado começa a ser discutido amanhã na Assembleia da República. A votação na generalidade está marcada para terça-feira.

Agora, no plano internacional, o principal negociador do Hamas afirma que o grupo está disposto a entregar as armas se terminar, entretanto, a ocupação e os ataques israelitas.

O dirigente explicou que o armamento do Hamas está ligado à presença da ocupação e da agressão. Citado pelo "Times of Israel", Khalil Al-Hayya disse que, com o fim da ocupação, essas armas seriam entregues ao Estado, sem esclarecer se se refere a uma futura administração palestiniana ou a outro tipo de governo. O desarmamento do Hamas é uma das condições exigidas por Israel para encerrar a guerra em Gaza e integra o plano de 20 pontos apresentado pelos Estados Unidos para garantir um cessar-fogo duradouro. Nuno, antes de terminarmos, tens ideia do que se passa por estes dias lá para os lados da Amadora?

Tenho uma vaga ideia. Tenho uma ideia que há desenhos, há balões, há fãs de super-heróis, tudo à mistura, certo?

Exatamente, é o Amadora BD que está de volta para mais uma edição e com muitas novidades.

Fala-me então de destaques para este ano, António.

Há de tudo, com muitos aniversários, como é costume, para celebrar. Este ano, o Zé Povinho, que faz 150 anos, o Spirit vai superar 85 velas, os Peanuts chegaram aos 75 e a Liga da Justiça festeja já 65 anos.

Entretanto, há também o habitual espaço de venda de livros.

Exatamente, e eu já tenho um em vista para comprar este ano.

Acho que chamo a adivinhar. Eu sei qual é. Eu também.

Sabes? Qual é que é?

Ele promete até pastéis de nata.

É verdade! E chegou há poucos dias às prateleiras. Exatamente, é o "Astérix na Lusitânia". Já leste?

Não, mas vi uma reportagem. Achei aquilo fantástico, é que é passado em grande parte em Lisboa. É o Zé Povinho, as referências incríveis.

Exato. E os atuais autores dizem que este novo livro do Astérix é uma homenagem à cultura lusitana e também à saudade.

Entretanto, é importante também referir quando e horários em que se podem ir visitar estes livros da Amadora BD.

Pode-se ir visitar até ao próximo domingo. De segunda a quinta-feira, o horário é das 10:00 às 20:00. Às sextas, sábados e domingo, abre à mesma hora, às 10:00, mas encerra uma hora mais tarde, ou seja, às 21:00.

É uma excelente proposta em jornal das 10, deixada aqui pelo António José Soares, que volta daqui a pouco às 10:30. Até já.

Até já, Nuno.

Até já, Astérix.