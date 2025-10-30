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10 horas. O Jornal das 10, edição da Laura Figueiredo e a começar com o PS, que considera que o Presidente da República tornou evidente que o governo falhou na saúde.

Em causa as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que aponta o dedo às últimas gestões do Serviço Nacional de Saúde, que considera que ficaram marcadas por decisões casuísticas. Numa referência implícita ao plano de emergência apresentado pela ministra Ana Paula Martins no ano passado, o chefe de Estado refere que, nos últimos anos, o SNS tem apresentado sobretudo medidas de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um rombo na fazenda acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ainda a que seja feito um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se o governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O Presidente da República criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa conclui que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde.

E como dizíamos, Laura, o PS já reagiu às declarações do Presidente da República. José Luís Carneiro considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde.

À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS no Largo do Rato, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição. José Luís Carneiro conclui que o governo falhou e mostrou incapacidade de responder às necessidades da saúde.

O senhor Presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do PS acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso.

E ao mesmo tempo que o Presidente da República falava sobre o setor da saúde, o governo emitiu um comunicado onde o Ministério da Saúde admite que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente. Ainda assim, garante que isso não corresponde a menos assistências aos utentes.

Um comunicado emitido um dia depois do jornal Público ter noticiado que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa em 2026, mesmo que isso implicasse abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. Numa nota enviada às redações sobre a proposta de orçamento do Estado para a área da saúde, o ministério explica que em causa está apenas uma otimização dos recursos existentes. A tutela adianta que está até previsto um aumento no número de consultas médicas e no número de cirurgias. No caso da lista dos utentes inscritos para cirurgia, o ministério diz que tem a previsão de melhoria na percentagem de inscritos dentro dos tempos máximos de resposta garantidos.

O presidente do Chega considera que extinguir o partido seria extinguir a própria democracia. É reação de André Ventura às queixas que foram apresentadas na Justiça contra o partido.

Queixas-crime apresentadas pelo movimento SOS Racismo, por discriminação, incitamento ao ódio e à violência, e também pelo advogado António Garcia Pereira, que exige a extinção do partido. Ora André Ventura afirma que estas queixas servem para silenciar o Chega e deixa um aviso.

Se há um conjunto de pessoas que acha que se vence em democracia calando os outros, silenciando os outros, ilegalizando partidos, não é a democracia da União Soviética que nós queremos, nem a da Coreia do Norte, nem a da Venezuela de onde estas pessoas vêm. Há quem não concorde conosco, ganhem nas urnas, ganhem a convencer as pessoas, ganhem no voto, não ganhem com prisões, não ganhem com silenciamento, não ganhem com cancelamento.

Declarações de André Ventura esta tarde na Assembleia da República. As queixas-crime surgiram na sequência da instalação de cartazes com referências ao Bangladesh e a ciganos. O movimento SOS Racismo apresentou queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Já o advogado António Garcia Pereira dirigiu a queixa diretamente ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, e diz estranhar a falta de iniciativa do Ministério Público, apesar das provas sobre o caráter racista do Chega serem claras.

Laura, vamos agora para a corrida a Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e, com isso, beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Gewehr.

Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite. Um assunto que para Marques Mendes não é uma questão, Miguel Viterbo diz.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato em definitivo não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente

Quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos

Rui Moreira que, apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios, de candidatos dispostos a usar a presidência da República como trampolim para a governação do país

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da República tem de ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo sem perder a gravitas

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência

Miguel Vitor Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e Sebastião Bugalho

Agora 10:08. Para fechar, Laura, outras notícias que a esta hora vão marcando a atualidade

A atualidade internacional. A Ucrânia está a trabalhar com a União Europeia para lançar um 20º pacote de sanções contra a Rússia. O anúncio feito por Volodymyr Zelensky no discurso diário, onde aproveitou para destacar também o impacto inicial das sanções aplicadas pelos Estados Unidos às petrolíferas russas. O presidente ucraniano diz que se vai notar uma redução nas importações de petróleo russo pela Índia e pela China e pede que não haja uma quebra desta linha de ação por parte de países terceiros. Donald Trump vai limitar para 7500 o número de refugiados admitidos anualmente nos Estados Unidos. Números que representam uma enorme queda em relação ao limite de 125 mil, estabelecido no ano passado pelo antigo presidente norte-americano Joe Biden. Neste processo, diz Donald Trump, privilégio vai ser dado a uma maioria de sul-africanos brancos, uma política que já está a ser criticada por organizações não governamentais. Uma decisão justificada pelo governo norte-americano por razões humanitárias ou por servir o interesse nacional. Mais de 700 mil crianças e adolescentes precisam urgentemente de alimentos e água potável nas Caraíbas, depois das inundações causadas pelo furacão Melissa. É um aviso da UNICEF, em comunicado, que refere que a tempestade deixou famílias desalojadas e causou graves danos nas infraestruturas, plantações e serviços de saúde e educação. Avança ainda a UNICEF que a distribuição de mantimentos essenciais para crianças já começou. O furacão Melissa fez pelo menos 32 mortos nas Caraíbas, com 23 vítimas no Haiti, quatro na Jamaica, quatro no Panamá e uma vítima também na República Dominicana

Ponto final no Jornal das 10. Laura Figueiredo volta às 10:30. A seguir a primeira parte do Papo-Papo. Então até já.

Até já.

Até já.