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Notícias das 10 com José Rafael Lopes e começamos com o mais recente balanço da Proteção Civil sobre a Depressão Ingrid. São quase 700 ocorrências.

O balanço foi feito pelo oficial de operações da Proteção Civil, José Costa, à Rádio Observador. Detalha as ocorrências registradas, com destaque para o número de árvores que caíram.

Entre as 0h e as 19h do dia de hoje, dia 23, temos o registro de 669 ocorrências relacionadas com este quadro de meteorologia mais adversa. As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com 247 quedas de árvore, 192 limpezas de via, 122 quedas de estruturas, 63 movimentos de massa e 43 inundações. Temos ainda o registro de dois salvamentos aquáticos. Foram empenhados 2312 operacionais e 932 meios terrestres.

Hoje, a zona mais afetada tem sido a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 229 ocorrências, seguida pela região Norte, com o registro de 211. José Costa diz que as autoridades da Proteção Civil estão em prontidão especial face aos avisos emitidos e às previsões para esta noite e para o dia de amanhã. Deixa, por isso, várias recomendações à população.

Evitar atividades relacionadas com o mar, não se aproximar da orla costeira, não praticar desportos ou corridas perto da orla costeira e também não deixar lá os veículos estacionados. Se tiver que viajar, faça só se for mesmo necessário. Evitar deslocações que possam ser adiadas.

José Costa, oficial de operações da Proteção Civil, faz ainda um apelo para que seja adotada uma condução defensiva, de modo a que sejam evitados riscos desnecessários.

E o Metrô de Lisboa vai manter abertas entre hoje e a madrugada de terça-feira as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio.

Acontece no período noturno para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. O Metrô toma a medida devido ao frio, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa. As estações, recordo, Santa Apolónia, Oriente e Rossio, vão estar abertas para assegurar uma resposta adequada às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa e também por todo o país, devido à Depressão Ingrid. Há ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima, bem como queda de neve em algumas das regiões de Portugal.

E, José, o mau tempo provocou o corte de três estradas nacionais em Viseu.

A Estrada Nacional 2 e as Estradas Nacionais 229 e 321, nos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Lamego, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve, informação dada pela GNR. O corte chegou perto do início da noite. Vão manter-se encerradas as estradas ao trânsito durante muitas horas devido à neve, que cai com grande intensidade. A GNR admite que não há meios para limpar a quantidade de neve que tem caído na região.

E o mau tempo está a provocar cortes na energia elétrica. Há cerca de 3800 pessoas sem eletricidade.

Balanço feito pela ER Redes às 18h30. É o balanço mais recente. Por essa hora, o distrito de Aveiro era o mais afetado pelos constrangimentos na rede elétrica. De acordo com a empresa de distribuição de energia, durante a madrugada foram afetados cerca de 20 mil clientes, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Para responder aos constrangimentos, a ER Redes informa que há equipes no terreno a acompanhar os trabalhos necessários junto das entidades de proteção e segurança.

Nas presidenciais, a sondagem da Católica para a RTP, que aponta António José Seguro como vencedor, de forma confortável, da segunda volta das presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS surge com 70% das intenções de voto. André Ventura tem os restantes 30%. Este possível resultado de António José Seguro representa mais do dobro dos cerca de 31% que conseguiu alcançar no último domingo, na primeira volta das eleições presidenciais. Já o líder do CHEGA sobe sete pontos percentuais face ao resultado da primeira volta. A sondagem indica que grande parte dos votantes em Cotrim Figueiredo, Govém Melo e Marques Mendes mostram estar inclinados para votar em António José Seguro.

E vamos escutar os candidatos. André Ventura acusa António José Seguro de fugir ao escrutínio.

Em causa a recusa do candidato apoiado pelo PS em ir a dois dos três debates que André Ventura queria realizar durante a segunda volta. No Montijo, o candidato apoiado pelo CHEGA critica António José Seguro, diz que tem medo de se comprometer com medidas para o país.

Eu quero debater os problemas do país na imigração, na habitação, na saúde, nos salários baixos. É isso que eu quero debater. O senhor António José Seguro está com medo de qualquer coisa que haja para debater. Eu quero debater o país e acho que ele viu na primeira volta que eu procurei debater o país, debater o que nos divide, o que nos distingue, ver onde é que nos aproximamos. Ou seja, eu quero discutir Portugal. Agora, se há um candidato que quer passar nisso, tipo Miss Portugal, que ninguém lhe pode dizer nada e que passa pelos pingos da chuva sem ter que se comprometer com nada, isso é um mau exemplo pra democracia, mas, sobretudo, levanta uma suspeita que está com medo de alguma coisa e que está com medo de ser sujeito ao escrutínio.

André Ventura, em passo apressado no Montijo devido ao mau tempo que se fazia sentir ao final da tarde. Já sobre os apoios à direita em Seguro, André Ventura critica, sobretudo, a Iniciativa Liberal, a quem antecipa a morte política.

Andar a dizer que não se vai tomar o partido porque o espaço político não está representado, mas depois mete os peões políticos todos a dizer que se vai apoiar. Quer dizer, a Iniciativa Liberal diz assim: "Não, nós não vamos apoiar ninguém porque não votamos em socialistas", ou algo assim. Mas depois o mandatário diz que vai votar no Seguro. E agora a própria líder da Iniciativa Liberal diz que vai votar no António José Seguro. Quer dizer, só falta fazerem o funeral político à frente do país todo, porque eu não conheço nenhum caso na Europa em que um partido liberal de direita diz que vai apoiar um candidato socialista. Não conheço nenhum.

André Ventura, em declarações aos jornalistas depois de ter estado na Suíça junto das comunidades portuguesas

E António José Seguro diz que cada um faz a campanha que quer.

Reação do candidato apoiado pelo PS quando questionado sobre a recusa para participar em mais debates com André Ventura.

Que nenhum candidato fez tantos debates. Portanto, é muito simples. Eu estou aqui para fazer a minha campanha. A minha campanha privilegia o contato direto com cada portuguesa e com cada português. É isso que eu vou fazer. Portanto, cada um faz a campanha que entende. Muito obrigado.

António José Seguro, no final de uma visita ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos. Nesta declaração aos jornalistas, António José Seguro também mostrou agrado com o apoio de Luís Marques Mendes e pediu uma legitimidade reforçada nas urnas. O candidato apoiado pelo PS não quis comentar os recentes apoios que tem recebido, mas sobre o apoio do ex-adversário, reage desta forma.

No caso concreto, doutor Luís Marques Mendes, naturalmente que recebi com agrado. Foi um dos adversários na campanha eleitoral e fico feliz por ele ter expressado o seu apoio, o seu voto, a uma pessoa que está próxima dos seus valores.

António José Seguro, em declarações aos jornalistas sobre as mais recentes sondagens, assume estar satisfeito com a vantagem que parece ter em relação a André Ventura.

E o secretário-geral do PCP diz que os defensores do Serviço Nacional de Saúde estão perante uma armadilha.

Durante uma audição pública no Parlamento, Paulo Raimundo critica a postura dos dois candidatos presidenciais em relação ao setor. O líder comunista considera que António José Seguro e André Ventura não apresentam soluções para os problemas na saúde.

Nas eleições presidenciais, há dois candidatos. Um que defende um pacto, o que está à vista, e outro que vai enunciar, como tem feito, todos os males do Serviço Nacional de Saúde, sem apresentar nenhuma solução, fazendo a maior berraria possível, porque aquilo que quer transmitir é uma situação de caos. Não para o melhorar, não para responder, mas para servir o interesse do negócio.

Paulo Raimundo avisa que quem quer proteger o SNS não se pode levar pela conversa do caos.

Na atualidade internacional, a reunião trilateral entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia terminou por hoje.

Começou esta manhã e tem estado a acontecer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e por hoje está feito em termos de contatos entre as três partes, embora sem qualquer tipo de conclusão que tenha sido revelada sobre a reunião. Zelensky não esteve presente, mas mesmo assim garantiu que está em contato constante com a equipa que enviou para Abu Dhabi para participar neste encontro trilateral do lado da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha afirmado que estas reuniões e estas negociações podiam prolongar-se para amanhã, situação que se confirmou. A reunião trilateral entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia vai ser retomada este sábado.

Oito minutos para lá das dez da noite, vamos a outros temas em destaque.

O Sporting anunciou a renovação de contrato de Ousmane Diomande. O central vai ficar no clube até 2030, mantém na cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, renovação anunciada no site oficial do Sporting. Diomande tem mais de 110 jogos pelo Sporting, está no clube desde 2023. A Polícia Judiciária teve um homem com um papel relevante numa alegada organização criminosa transnacional, organização que faria circular fundos ilícitos obtidos por meios informáticos numa atividade que terá usado as vítimas em mais de 2,5 milhões de euros. Em comunicado, a PJ explica que o método envolvia contas bancárias abertas com identidades falsas, sendo que o suspeito teria três identidades falsas distintas. Em França, o primeiro-ministro anunciou um plano para acelerar a construção civil no país. Sébastien Lecornu quer construir dois milhões de casas até 2030. O plano inclui habitação nova e imóveis renovados.

Notícia de fecho do Jornal das 10.