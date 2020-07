Reino Unido? "Nestes últimos dias vi muitas falinhas mansas, muita pieguice. Vamos ser francos: a culpa é do Governo", diz Marques Mendes

Para o comentador, a exclusão de Portugal do corredor turístico do Reino Unido deve-se ao aumento do número de casos de Covid-19. "Foi Portugal que se colocou a jeito", afirma.