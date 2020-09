"O PAOK foi mais eficaz. Temos que fazer uma retrospetiva, mas a equipa teve coisas interessantes", afirma Jorge Jesus

Neste jornal, ouvimos as declarações do técnico encarnado após a derrota na Grécia por 2-1, que elimina o Benfica da Champions. Ainda as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o 13 de outubro.