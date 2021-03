Agência Portuguesa do Ambiente opôs-se à venda de seis barragens da EDP em Julho do ano passado

A Agência Portuguesa do Ambiente opôs-se inicialmente à venda de seis barragens da EDP, mas o negócio acabou por ser viabilizado. No Brasil, Sérgio Moro atuou com parcialidade no processo Lava Jato.