Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

11 horas. As notícias com Rui Casanova.

Começamos com o debate entre Iniciativa Liberal e Livre. Rui Rocha acusa Rui Tavares de irresponsabilidade ao nível económico. O líder do Livre considera que pode elevar a fasquia da governação do PS. São os destaques do "Frente a Frente", que foi transmitido esta noite pela CNN Portugal. Começamos com Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, que acusa Rui Tavares de fingir ser moderado, mas afirma que o Livre tem políticas de extrema-esquerda, sobretudo ao nível da habitação.

Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do Livre. É mais um ataque. E, portanto, o Livre, embora se apresente como moderado, está algures entre a foice e o martelo.

Já Rui Tavares faz um apelo ao voto útil de Pedro Nuno Santos.

Nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências. E, evidentemente, com o Livre, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da de Luís Montenegro tem que a entregar a uma gestão profissional independente. Pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas.

Rui Tavares esclarece ainda que o Livre é mesmo contra a saída de Portugal da NATO. Já Rui Rocha acrescenta que o pacote do governo de medidas de apoio às empresas por causa das tarifas de Donald Trump é eleitoralista. Seguimos com o debate entre AD e PAN. Nuno Melo acusa o PAN de contribuir para o aumento da imigração descontrolada. Já Inês de Sousa Real diz que PS e PSD são iguais. Este debate foi transmitido pela SIC Notícias, também esta noite. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro e acusou a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como um aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração. E isso, devo lhe dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque, na verdade, têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês de Sousa Real falou também no tema das touradas e da caça neste debate para acusar o governo de apoiar "quem dispara em tudo o que mexe", expressão utilizada por Inês de Sousa Real. Já Nuno Melo acusa a porta-voz do PAN de ter um discurso miss mundo sobre a defesa. Destaque agora para a atualidade internacional e para a guerra na Ucrânia. Um ataque da Rússia a Sumy fez pelo menos 34 mortos e 117 feridos. É o que indica o mais recente balanço das autoridades ucranianas. Há duas crianças entre as vítimas mortais e também cinco crianças entre as vítimas, sendo que o número de vítimas tem vindo a subir ao longo das últimas horas. Este ataque ocorreu em pleno Domingo de Ramos. Os bombardeamentos russos atingiram sobretudo edifícios residenciais. Vários líderes europeus já vieram a público condenar este ataque e criticar, uma vez mais, a violação do direito internacional por parte da Rússia. Também Volodymyr Zelensky pede uma resposta mais dura à comunidade internacional contra a Rússia. São declarações de Volodymyr Zelensky na sequência deste ataque, mais um da Rússia contra a Ucrânia. O Benfica queixa-se da arbitragem no jogo contra o Arouca e fala em benefício ao Sporting nos Açores. É o que se pode ler num comunicado divulgado esta noite pelos encarnados, depois do empate em casa a dois gols frente ao Arouca, um resultado que faz o Benfica perder a liderança isolada do campeonato para o Sporting. O jogo ficou marcado por um pênalti assinalado a favor do Arouca, num lance que acabou por dar gol. O Benfica fala num pênalti inexistente e, neste comunicado, afirma que, nos Açores, um pênalti claro contra o Sporting foi ignorado. É uma referência ao jogo de ontem do Sporting nos Açores contra o Santa Clara, uma partida que os Leões acabaram por vencer. Neste comunicado, o clube fala em episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem e exige ainda competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. Ora, o comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não havia pênalti de Otamendi sobre Jason, jogador do Arouca.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta, e é ele que, no seu salto, consegue bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o pênalti é mal assinalado. Na minha opinião, o VAR tem razão.

Análise feita por Pedro Henriques no programa da Rádio Observador, sem falta, já disponível em podcast. Vamos agora às reações dos treinadores. Bruno Lage assume responsabilidade pelo resultado e afirma que o campeonato vai ser até ao fim.

Estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós. É aquilo que eu vos tenho dito sempre até final. Tenho dito sempre que o campeonato vai ser até final. Faltam-nos cinco jogos, são cinco finais, temos que encarar isso dessa forma como temos vindo a fazer até aqui.

Já Vasco Seabra elogia o esforço da equipa e explica a tática do Arouca para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, temos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira, tivemos que nos refugiar mais e defender mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Análise dos treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. E também na análise à partida, Augusto Inácio considera que o Arouca mereceu o empate. O comentador da Rádio Observador critica ainda a gestão feita por Bruno Lage, principalmente no final da partida, quando o Benfica estava a tentar segurar a vantagem e acabou por perdê-la.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez reativa o Bruno Lage, já coloca o Arthur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram pró-ativas. O que quer dizer com isto? Que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final, e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez o jogo.

Análise de Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador, no programa Relatório de Jogo, também já disponível em podcast. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela classificativa. Tempo agora para o espaço de informação local na Rádio Observador. Um homem de 39 anos morreu esta madrugada no Conselho do Seixal. Foi agredido com um martelo na cabeça na via pública. De acordo com a PSP, o suspeito fugiu, mas foi entretanto apanhado pelas autoridades. A Polícia Judiciária foi acionada e está a investigar o caso. Na Marinha Grande, distrito de Leiria, um homem de 50 anos foi preso preventivamente por suspeita de violência doméstica contra a mulher. De acordo com a PSP, foram os filhos do casal a dar o alerta. A polícia foi acionada e deteve o suspeito. A estação de metro de Odivelas reabriu esta manhã depois de ter estado encerrada durante várias horas por causa de uma inundação. Aconteceu ontem ao final da tarde. A forte chuva que caiu levou grandes quantidades de água a entrarem na estação e a obrigar a um encerramento temporário. O Metro de Lisboa informa que a circulação na linha amarela foi retomada. Em Santarém, o presidente do CHEGA apela à mobilização do eleitorado. André Ventura lembra que nas últimas legislativas foram eleitos três deputados, um resultado que André Ventura considera surpreendente. Quer repetir, o cabeça de lista é o atual deputado Pedro Correia. No Porto, a presidente do Conselho de Administração da Casa da Música espera aumentar o financiamento da instituição. Em entrevista à Agência Lusa, Isabel Furtado considera fundamental o crescimento do financiamento, quer do lado público, quer do lado dos privados, para o crescimento da Casa da Música. Em entrevista à Agência Lusa no contexto dos 20 anos da instituição. Falamos agora da Páscoa. O pão-de-ló de Ovar está mais caro este ano. A Associação de Produtores revela que este aumento pode rondar os €2 ou os €3 por quilo. Na origem deste aumento está a subida do preço dos ovos. Terminamos em Viseu, a Festa de São João, em São João da Pesqueira, está de regresso de 22 a 24 de junho, à Praça do Marquês. O cartaz já foi divulgado pela autarquia e o grande destaque é mais uma vez as tradicionais marchas populares. É o fecho deste jornal das 11 da Rádio Observador. As notícias são novo atualizadas já a seguir, na síntese das 11h30.