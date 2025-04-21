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Começa agora o Jornal das 11 com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, começamos com o primeiro debate da noite entre PS e PCP. Pedro Nuno Santos recusa comparações entre a AD e o Partido Socialista e volta a apelar ao voto útil. Já Paulo Raimundo acredita que pode existir acordo pós-eleitoral com o PS, caso os socialistas mudem de rumo. No primeiro debate desta semana, Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo saíram em defesa do Serviço Nacional de Saúde e criticam a atuação do governo em torno do SNS. O secretário-geral do PS lembra que para preservar o SNS, entre outras coisas, é preciso derrotar a AD e, para isso, diz Pedro Nuno Santos, não se podem dispersar votos à esquerda.

Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queira dar borra fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD. E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem de ganhar as eleições à AD. E para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande dispersão de votos.

Quanto à governabilidade do país, Paulo Raimundo diz que a geringonça pode ser reeditada caso o PS mude de rumo.

Nós temos que responder é à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde, a resposta à habitação, é a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda que com caminhos diferentes, não vale a pena.

Então há caminho?

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos em debate na RTP. Neste frente a frente, o líder socialista referiu-se ainda à polêmica em torno do líder do PS Braga, que se demitiu na sequência das notícias sobre envolvimento em violência doméstica. Pedro Nuno Santos é perentório: o PS tomou uma decisão definitiva.

Em matéria de violência doméstica, o Partido Socialista não vacila e é por isso que foi tomada uma decisão firme e definitiva sobre esse caso.

Vítor Hugo Salgado lamenta que o PS não apoie a recandidatura à Câmara do Vizela. O autarca, que não negou as acusações, lembra que não foi ouvido nem acusado em qualquer processo e diz que, por isso, o Partido Socialista foi precipitado. Laura, e no segundo debate da noite entre Chega e Bloco de Esquerda, André Ventura diz que vai adotar medidas protecionistas se chegar a primeiro-ministro. Uma posição assumida no debate desta noite na Sic Notícias com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a propósito da questão das tarifas às importações, o líder do Chega diz que há países a produzir em massa e invadir Portugal com produtos baratos.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua se calhar veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas, e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua, se eu for primeiro-ministro português, há uma coisa que lhe digo: se vou ser protecionista nalgumas coisas, vou. Vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais.

Na resposta, Mariana Mortágua usou peças de lego de vários tamanhos para mostrar a origem das importações portuguesas e desmentir André Ventura.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa, isto que aqui está são 5%. Isto que aqui está é o Brasil. Isto são as importações dos Estados Unidos da América.

Mas isso é o lego que a Mariana usa em casa para brincar.

Isto aqui, que é a invasão dos indianos, são as importações da Índia.

Eu estou falando da União Europeia.

1% das importações portuguesas. Deixe-me acabar, por favor.

Acabe.

Isto aqui, que é tão pequenino que quase nem se vê, são as importações do Paquistão, 0,2%.

Vocês sabem sobre isso do Paquistão?

Aqui são as importações do Bangladesh. 0,2%.

A conversa aqueceu no final, quando o debate se voltou para a imigração e segurança, sobretudo quando André Ventura falou no assalto de que foi vítima Joana Mortágua, a irmã da líder do Bloco de Esquerda.

Até o caso da sua irmã foi assaltado no Martinho Niemöller.

Deixaram vir eu.

Quem é que chamou? Chamou o Batman? Não, chamou a polícia, não foi?

Eu percebo a sua preocupação, mas posso lhe dizer que não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega. Tanto a mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que tenha sido um deputado do Chega, percebo a sua preocupação.

Mas foi à polícia, não foi? Não chamou o Batman, nem o Super-Homem, nem o Homem-Aranha.

Mariana Mortágua e André Ventura em debate esta noite na Sic Notícias. Mudamos agora de tema neste jornal. Marcelo Rebelo de Sousa elogia a coragem do Papa Francisco em defesa da dignidade humana e recorda-o como um amigo tardio, mas intenso de Portugal. O Presidente da República falava no Palácio de Belém numa declaração a propósito da morte do Papa. O chefe de Estado agradeceu o carinho de Francisco pelo nosso país e recordou a relação do Papa com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto, e aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude, há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a voz corajosa do Papa no contexto internacional ao longo dos 12 anos de pontificado. Depois da mensagem ao país, o presidente da República deslocou-se à sede de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa. Tempo agora para atualizarmos as notícias de âmbito local, Laura. Começamos em Almada. Aumentou 15% o número de beneficiários do projeto ReFood no último ano, um projeto que tem como objetivo combater o desperdício alimentar e ajudar famílias carenciadas. Em Leiria, o Instituto Politécnico entregou uma proposta ao Ministério da Educação para transformar a instituição na Universidade de Leiria e Oeste. O presidente Carlos Rabadão garante que a instituição supera os requisitos legais para se constituir como universidade. A Câmara Municipal de Sintra vai estar presente na Festa da Arqueologia 2025. O evento acontece de 25 a 27 de abril, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, com a temática Arqueologia da Alimentação. A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai organizar a terceira edição do Festival do Peixe do Rio, na aldeia Avieira de Caneiras. O evento tem como objetivo promover a gastronomia ligada ao rio Tejo e à arte da piscatória. O Festival do Peixe do Rio acontece de 22 a 25 de maio. Em Vila do Conde, termina no domingo o período de candidaturas à primeira Bienal de Arte Jovem. A iniciativa é promovida pela autarquia, pretende divulgar o trabalho de jovens criadores em várias disciplinas artísticas. Em São João da Madeira vai decorrer a sexta edição do Festival A Cidade Dança. O festival vai assinalar o Dia Mundial da Dança, que se celebra 29 de abril. O evento decorre desde esse dia até 4 de maio.