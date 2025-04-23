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25 de maio. Muito boa noite. Agora a edição das 11, com António José Soares e a começar com Cavaco Silva, que lembra que em 1980 os ataques da oposição ao primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro não surtiram efeito.

Um possível paralelismo com a situação política atual, ainda que o antigo presidente da República não tenha feito qualquer referência a Luís Montenegro. Cavaco Silva discursou na apresentação de um livro sobre Sá Carneiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sem referir a atual crise política, lembrou o clima político no início dos anos 80, com o que descreve como uma campanha de calúnias do PS e do PCP contra o governo da então Aliança Democrática, mas sublinha que esses ataques tiveram o efeito contrário ao pretendido pela oposição.

Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a Aliança Democrática voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro por parte do Partido Socialista e do Partido Comunista tiveram, afinal, efeitos contrários àquilo que eles esperavam.

Aníbal Cavaco Silva, num discurso sem referências à atual crise política, disse apenas que as qualidades de Sá Carneiro, especialmente a procura da estabilidade, continuam relevantes nos dias de hoje.

Entretanto, António, depois de Cavaco Silva, discursou Luís Montenegro e voltou a acusar a oposição de ter impedido a AD de governar.

O presidente do PSD lembra a moção de rejeição, que foi apresentada logo a seguir à tomada de posse do governo, e as mais recentes moções de censura apresentadas no Parlamento. Todas elas foram chumbadas, mas Montenegro considera que o resultado das votações não espelhava a verdadeira vontade dos partidos. E isso ficou muito claro com o chumbo da moção de confiança levada ao Parlamento pelo governo. Luís Montenegro sublinha ainda que pro país ter estabilidade política, é crucial que o executivo da AD volte a ser legitimado nas urnas.

Eu orgulho-me de ter dito há um ano e de agora reiterar, não tenho que mudar de opinião, não tenho que mudar de forma de ser, de um ano para o outro, nem de um mês para o outro, porque estamos em campanha eleitoral. Eu só aceito ser primeiro-ministro depois da legitimação direta do voto popular e da vitória numa eleição legislativa. Não é nenhuma mania, é mesmo uma questão de legitimação.

Luís Montenegro, que esteve ao lado de Cavaco Silva esta tarde na apresentação de um livro sobre Francisco Sá Carneiro.

Entretanto, está apresentado o programa eleitoral do Chega, focado na imigração, com aumentos nos salários e também pensões.

O partido de André Ventura quer aumentar o salário mínimo para 1.150 € até 2029 e promete um grande pacote anticorrupção e na imigração, o destaque vai para a Lei Manu. Nadine Soares.

O Chega propõe um salário mínimo de 1.150 € até 2029 e as pensões dos idosos são para aumentar.

Nós vamos dar a todos os nossos idosos e pensionistas uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal.

Já no tema da imigração, o Chega quer uma lei com o nome do jovem que morreu em Braga. O destaque passa pela Lei Manu.

Nós faremos aprovar a Lei Manu. Dirá isto a todos os imigrantes que estiverem em Portugal: "Quando cá cometeres um crime, acontecer-te-ão duas coisas. Pagarás o preço da tua liberdade e serás posto na prisão durante vários anos, mas mal termines o teu tempo de prisão, tu não ficarás nem mais um segundo nesta terra".

Uma expulsão automática, embora a lei já preveja o cenário de uma sanção opcional. As portagens são para eliminar em todo o país e na habitação, o partido de André Ventura propõe a descida do IVA na construção. Nas creches, o Chega quer priorizar os filhos de pais trabalhadores. Na Justiça, um processo mais simples e rápido, com menos burocracias. O Chega recupera a proposta de confisco de bens e atira ao PS e ao PSD.

Não só se uniram na governação ao centro e ao socialismo em Portugal, PS e PSD uniram-se também para ser o centro, a marca e a proteção da corrupção generalizada que há em Portugal hoje em dia. Por isso o Chega foi claro nesta matéria desde o início, mas é preciso confiscar os bens dos corruptos.

E diretamente a Luís Montenegro deixa a mensagem.

Se quer gerir o país como geriu a Spin Livra, não nos vamos ofender, não nos vamos chatear. Senhor primeiro-ministro, saia-me só da frente e deixe-me ser primeiro-ministro.

Algumas propostas e mensagens deixadas na apresentação do programa eleitoral do Chega para as legislativas de 18 de maio.

A jornalista Nadine Soares, que acompanhou a apresentação do programa eleitoral do Chega esta tarde em Lisboa, com algumas das medidas para as eleições legislativas de 18 de maio.

11 horas e cinco minutos e o deputado do PSD, Cristóvão Norte, diz que há boas bases para AD tentar encetar um acordo de governo com a Iniciativa Liberal.

Esta manhã, em entrevista ao Observador, já Rui Rocha também tinha aberto as portas a esse cenário pós-eleitoral. Cristóvão Norte alinha no mesmo sentido.

Da minha parte, se porventura, o resultado eleitoral assim o convocar, eu creio que haveria boas bases para encetar um acordo com a Iniciativa Liberal, com vista a dar esse rumo de estabilidade. Agora, isso primeiro está o resultado eleitoral e estão as opções dos portugueses antes de estarmos a imaginar qualquer tese a esse respeito.

Declarações no programa Explicador, da Rádio Observador esta tarde, onde esteve também o deputado da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, que acolhe a hipótese de assumir uma pasta ministerial num eventual governo da AD.

O Rodrigo Saraiva está disponível, desde que iniciou este projeto da Iniciativa Liberal, para contribuir para transformar o país. Se isso é feito numa autarquia, se é feito no Parlamento, se é feito no governo, acima de tudo o que é importante é que a Iniciativa Liberal, seja o Rodrigo, seja o Carlos, seja o Rui, seja a Mariana, seja a Joana, seja o Mário, seja o João, é confiável pelas ideias e pelas propostas que traz. Porque elas demonstram ambição e exigência, seja na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, na área da segurança, em muitas outras áreas, nós demonstramos ambição e uma visão que é mesmo preciso. Nós temos que puxar o país para frente.

Rodrigo Saraiva e Cristóvão Norte, no Explicador desta tarde da Rádio Observador. Recordamos que já Rui Rocha, esta manhã, apontou como ministriável Carlos Guimarães Pinto para a pasta da Modernização Administrativa.

E a Ministra da Saúde admite que é necessário garantir que nasçam menos bebés em ambulâncias. No entanto, diz que em algumas circunstâncias é impossível evitar.

Declarações numa visita ao Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Ana Paula Martins recorda, no entanto, que sempre existiram nascimentos em ambulâncias.

Sempre nasceram bebés em ambulâncias e vão continuar a nascer em alguns momentos, porque não é medicamente possível que, em algumas circunstâncias, isso não aconteça. Mas naturalmente que esse não é, de forma nenhuma, o nosso objetivo.

Já sobre o encerramento recorrente de urgências, a ministra admite que há uma preocupação com a Península de Setúbal, mas insiste que há sempre profissionais a trabalhar em urgências hospitalares.

Ainda na saúde, agora na Europa. A Europa está em risco de não atingir as metas da ONU em relação ao VIH e também à tuberculose.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, estes objetivos devem estar cumpridos até 2030. O relatório desta entidade europeia indica também que embora tenham sido registados progressos em algumas áreas, muitos países não estão no bom caminho. A presidente do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Pamela Rande-Wagner, afirma que a Europa precisa de ações coordenadas e ousadas em matéria de prevenção, testes e tratamento.

Agora no desporto e no futebol em particular, o Benfica venceu o Tirsense 3x0 na Luz.

Um jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os gols dos encarnados foram marcados por António Silva, Bah e Andrea Belotti. As Águias já vinham da primeira mão com uma vantagem de 5x0. Vão agora com este resultado defrontar o Sporting no final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, no dia 25 de maio.

Agora 11h08. Vamos então para outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O Vaticano decretou nove dias de luto pela morte do Papa. Começa no sábado, dia de funeral, e terminam no dia 4 de maio. O líder da Igreja Católica vai ser sepultado na Basílica Romana de Santa Maria Maior. Até lá, a urna vai ficar exposta na Basílica do Vaticano para permitir que os fiéis se despeçam de Francisco. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa já assinou o decreto do governo que declara luto nacional nos dias 24, 25 e 26 de abril pelo falecimento do Papa. No dia 25 de abril, o município de Lisboa vai descerra uma placa de homenagem a Celeste Caeiro, mais conhecida por Celeste dos Cravos. A cerimônia vai ter lugar a partir do 12h30, na confluência da Rua do Carmo com o Rossio. A 25 de abril de 74, recordamos que Celeste Caeiro ofereceu a um militar um cravo, que este colocou no canto da espingarda, gesto que a mulher repetiu com outros soldados. O realizador português Pedro Pinho vai ter um filme a concurso no próximo Festival de Cannes. Trata-se da película "O Riso e a Faca" e está nomeada para a secção Un Certain Regard. O filme foi gravado na África Ocidental e conta com interpretações de Sérgio Coragem, Cléo Diarra e Jonathan Guilherme. O Festival de Cannes vai decorrer entre 13 e 24 de maio.

Notícias às 11, edição do António José Soares. A informação estará de regresso nesta noite de quarta-feira, véspera quase de feriado, a partir das 11h30. Até já!

Até já, Nuno.

Até já!