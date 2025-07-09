Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Ao Palhão. Jornal das 11 com a Laura Figueiredo. E Laura, a Ministra da Saúde diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências fechadas, mas admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação, especialmente na península de Setúbal.

Esta noite, em entrevista à SIC, Ana Paula Martins foi confrontada com o atual estado da saúde. A ministra realça que durante o último ano foram feitos vários progressos na área da obstetrícia, mas perante o fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Martins admite que não está tudo resolvido e pede tempo para a estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente, a península de Setúbal, que, como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entrámos. Mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Orta, que é muito conhecido, e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Orta, pelo menos, em 11 dias, com abertura total.

Ana Paula Martins reconhece ainda a falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e destaca a falta de atratividade como uma das principais causas. Questionada ainda sobre a intenção do PSD e CDS de retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra esclarece que a lei, tal como está, precisa de aperfeiçoamentos.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente, a península de Setúbal, que, como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entrámos. Mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Orta, que é muito conhecido, e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Orta, pelo menos, em 11 dias, com abertura total.

Ana Paula Martins, que insiste na rejeição de que o PSD tem a intenção de descredibilizar denúncias, lembra que, sendo uma proposta, precisa ser discutida.

E o presidente da República quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos.

Marcelo Rebelo de Sousa considera fundamental conhecer as ideias da ministra Ana Paula Martins para o setor.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança. E, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde, no final da cerimónia de entrega dos Prêmios Gulbenkian para a Humanidade de 2025. O chefe de Estado recusou comentar o encerramento das urgências na península de Setúbal. Diz que prefere esperar para ouvir o que tem a dizer Ana Paula Martins. Questionado ainda sobre se não foi mais exigente com outros ministros da Saúde no passado, o presidente da República diz que manteve até um apoio público a anteriores titulares da pasta, aponta como exemplo Adalberto Campos Fernandes.

E Laura, foi demitido o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Ruitato Marinho, na sequência da auditoria ao caso das cirurgias extra que deram a ganhar cerca de €700 mil em 22 dias de trabalho fora de turno, ao dermatologista Miguel Alpalhão.

A notícia é avançada pela CNN Portugal e confirmada ao Observador pelo próprio diretor clínico demitido. A exoneração foi pedida na semana passada por Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração. Ana Isabel Gouveia Lopes, a atual diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, foi convidada para o lugar. Uma médica que esteve envolvida no caso das gêmeas luso-brasileiras. A Ministra da Saúde já deu luz verde à demissão de Ruitato Marinho e à nomeação de Ana Isabel Gouveia Lopes.

E Luís Marques Mendes elogiou o sinal de abertura e equilíbrio do governo ao aceitar adiar para setembro a votação final da Lei da Nacionalidade e até lá abrir um período de audições.

Depois de ontem ter chamado a atenção para possíveis inconstitucionalidades na Lei da Nacionalidade, hoje o candidato presidencial mostrou-se satisfeito com a decisão do Executivo. Marques Mendes diz que assim há mais tempo para uma legislação com conta, peso e medida. A nova unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP e as mudanças à Lei de Estrangeiros também vão ser adiadas.

No desporto, está encontrado o segundo finalista do Mundial de Clubes.

O PSG venceu esta noite o Real Madrid por 4x0. O português Gonçalo Ramos fez um dos gols do Paris Saint-Germain. Com este resultado, os franceses têm encontro marcado com o Chelsea no final desta prova. Final do Mundial de Clubes marcada para às 20h00 da noite do dia 13, este domingo.

E Martim Meyer afirma que a candidatura à presidência do Benfica é livre de interesses instalados no clube.

O empresário de 51 anos apresentou hoje oficialmente a candidatura para as eleições presidenciais do Benfica no Teatro Capitólio. Meyer deixou críticas ao que considera serem jogos de bastidores no Benfica e acrescenta que quer defender o legado do avô e antigo presidente das Águias, Borges Coutinho.

Estou aqui convosco porque quero liderar uma candidatura independente, livre dos interesses instalados. Todos aqueles que gravitam à volta do nosso clube, não podem. Dos que dele se aproveitaram e ainda se aproveitam, em benefício próprio, ou têm essa intenção disfarçada do seu propósito e que se dizem de enorme benfiquismo. Isto não pode ser. Porque nós temos o Benfica no sangue. Este é o meu legado

O candidato à presidência do Benfica deixou ainda críticas a Rui Costa.

O Benfica comprou em jogadores €900 milhões e vendeu €1800 milhões, dos quais 800 milhões vieram da sua formação. Ou seja, sem a formação, no global, e ao contrário do que se faz crer os sócios, nem perdeu, nem ganhou. Portanto, nem vitórias, nem mais-valias. Estes factos são suficientes para demonstrar a falta de estratégia, a falta de competência e a preocupante falta de vitórias.

Para além de Martim Maia, também o empresário João Noronha Lopes e os advogados João Diego Mantegas e Cristóvão Carvalho já anunciaram oficialmente a candidatura à presidência do Benfica. As eleições dos encarnados estão marcadas para 25 de outubro. Ora vamos ainda atualizar as notícias de âmbito local. A Câmara de Santarém investiu €300 mil na requalificação do Aeródromo Municipal. Com estas obras, o município diz que reforçou o papel estratégico no combate a incêndios florestais. O aeródromo está agora equipado com dois aviões bombardeiros médios e um helicóptero ligeiro. O vereador do PSD da Câmara de Matosinhos critica a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, por em oito anos nada ter feito para resolver a poluição nas praias do concelho. Já a autarca diz que tem desenvolvido um trabalho intenso na melhoria da qualidade da água balnear. Isto depois da Agência Portuguesa do Ambiente ter detetado bactérias perigosas para a saúde pública nas praias do concelho pela terceira vez este ano. O programa Habita Almada entregou 12 apartamentos em regime de arrendamento apoiado a famílias do concelho. As casas fazem parte de um edifício que estava devoluto desde 2013 e que foi agora reabilitado. As famílias foram selecionadas com base em necessidades específicas, como pessoas com mobilidade reduzida ou crianças com necessidades educativas especiais. Em Gualva Cassã, em Sintra, vai ser inaugurada a Casa da Economia Circular na próxima quinta-feira. É uma iniciativa da Youth Coop, cooperativa para o desenvolvimento e cidadania. O espaço vai contar com oficinas criativas e projetos que promovem a redução de resíduos, a reutilização de materiais e a mobilidade sustentável. Em Porto de Mós, a partir de domingo, há espetáculos nas serras do concelho. A iniciativa é promovida pela autarquia em parceria com o Festival Sister Música e quer proporcionar experiências artísticas acessíveis a todos. Os concertos de entrada livre começam às 17h. Em São João da Madeira, o Museu do Calçado vai receber a exposição Terra Inesgotável até dia 19 de outubro. O objetivo desta apresentação é mostrar a riqueza do património têxtil artesanal em Portugal, através do design do calçado. Laura Figueiredo com o Jornal das 11.