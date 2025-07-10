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Para a SIC. Edição das 11, Laura Figueiredo. A começar com o Ministro das Infraestruturas, diz que manter a participação do Estado na TAP é garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza e pode permitir reembolsar toda a ajuda.

Em entrevista à RTP esta noite, Miguel Pinto Luz explica que o governo não optou por uma alienação de mais de 50% da TAP, porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9%, maximizamos a oportunidade dos 50,1%. Ou seja, nós alienamos 49,9%, encontramos um parceiro internacional credível que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, isso vai valorizar a participação dos 50,1%. E, portanto, maximizamos desse ponto de vista o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores que aparecem nesta primeira fase possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma alienação de maioria de capital mais apetecível para os potenciais compradores, o Ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o executivo vai ser criterioso na venda, pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse-o ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar.

Mesmo que o negócio seja melhor no fundo.

Ainda que possa, esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com o parceiro da indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro das Infraestruturas garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP.

Edição das 11. Um ano é o prazo que o governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização de 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos.

No briefing do Conselho de Ministros esta tarde, Miguel Pinto Luz traçou cinco objetivos para este negócio: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa e ainda preservar o valor político da TAP. A privatização vai ser feita em quatro etapas, mas o governo deixa em aberto a possibilidade de reverter o negócio, caso as propostas não vão ao encontro das expectativas. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos no prazo de 15 dias. Este é um decreto-lei que não tem de passar pelo Parlamento, mas espera o parecer do Presidente da República.

Entretanto, no mesmo dia em que o governo anunciou também a privatização de 49,9% da TAP, sabe-se agora que a empresa vai renovar a frota automóvel com o arrendamento de cerca de 40 novos veículos para administradores e diretores.

É uma notícia avançada pela CNN. Esta é uma medida tomada cerca de três anos depois da última renovação da frota, numa altura em que Pedro Nuno Santos era ainda ministro das Infraestruturas. Desta vez, a renovação foi feita com o conhecimento prévio do governo. A luz verde foi dada pelo atual ministro Miguel Pinto Luz. Ora, em declarações à CNN, a TAP explica que a decisão se justifica pelo fato de já não ser possível estender os contratos das viaturas anteriores, que já tinham sete anos. Contas feitas, a TAP vai gastar cerca de um milhão e meio de euros com o aluguer das novas viaturas por quatro anos. Além destes automóveis, foi também renovada uma frota operacional de veículos de manutenção e de engenharia.

E Laura, os partidos exigem mais explicações sobre a venda da parte da TAP. O Chega já pediu um debate de urgência e considera que só assim é possível clarificar o plano do governo.

No explicador desta tarde, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecido a forma como está a ser feita e se está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos, e que nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do primeiro-ministro e refere que o partido vai manter a posição.

Porque achamos que não está ainda esclarecido a forma como está a ser feita e se está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos, e que nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusa o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Já pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial

Recuperar até ao limite do possível que a negociação permita os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

Chega, PS, Iniciativa Liberal e PSD ouvidos esta tarde no explicador da Rádio Observador. O Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa.

Agora 11h06 e se as eleições autárquicas fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto.

Pelo menos é o que revela uma nova sondagem do Iskete para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do Partido Socialista em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicaram a intenção de voto. O PS passou de 8% para 36% e o PSD de 17% para 33% da intenção de votos. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte-Real, candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. Já os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco de Esquerda vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal com 3% e 2% das intenções de voto. Mais longe ainda fica o Livre, com apenas 1%. Já no que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitem que no dia 12 de outubro não tencionam votar.

E já há uma inteligência artificial, Amália, na internet, e não é do governo, foi desenvolvido um chatbot com o mesmo nome, anunciado pelo primeiro-ministro no final do ano passado.

Foi criado por um programador de software português, entrevistado pelo Observador. Eduardo Gonçalves admite que a escolha do nome foi feita de propósito para ironizar o projeto oficial, orçamentado em 5,5 milhões de euros e que está ainda em fase de desenvolvimento. Já a versão low cost do chatbot Amália está online há vários meses e afirma ser uma inteligência artificial à portuguesa, António José Soares.

O chatbot Amália, desenvolvido por Eduardo Gonçalves, foi criado no início da primavera deste ano. Ao contrário do ChatGPT, que tem tendência para responder em português do Brasil, esta versão promete falar português europeu, mas não só. Recorre também a dados nacionais. Segundo o seu criador, não usa big tech nem motores de pesquisa do Google. Começa, sim, por ir a sites de notícias, por exemplo, do Público ou Observador, e usa o próprio motor de pesquisa do site. Esses resultados são depois usados para alimentar o modelo principal. Eduardo Gonçalves diz ainda que quis demonstrar que é possível entregar um produto sem muitos recursos. Em declarações ao Observador, admite que não substitui o projeto de inteligência artificial do governo, pois o seu Amália low cost surge como uma solução tecnicamente simples. Quanto à escolha do nome, o desenvolvedor de software afirma que apenas foi contactado pela Fundação Amália, incomodada com o uso do nome da fadista portuguesa. Entretanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia registou em abril um pedido de marca para o nome Amália junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Um trabalho dos jornalistas Cátia Rocha e António José Soares, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. O Observador já contactou o governo, o FCT e a Fundação Amália para obter mais esclarecimentos sobre este chatbot Amália não oficial. Até o momento, não obteve qualquer resposta.

Agora 11h09. Para fechar, falta atualizar toda a informação de âmbito local.

No Porto, o Túnel de Ceuta vai estar fechado ao trânsito das 10 da noite até às 4 da manhã de sexta-feira para trabalhos de manutenção. Durante o condicionamento do trânsito, a circulação é permitida no sentido nascente-poente na Rua de Ceuta. No Seixal, a Câmara Municipal vai apoiar a construção de creches. O executivo municipal aprovou na reunião realizada esta quarta-feira duas comparticipações no valor total de €400 mil para apoio ao início da construção de duas novas creches no Conselho, uma na Torre da Marinha e outra no Pinhal Conde da Cunha. Em Rio Maior, os bombeiros voluntários têm uma nova ambulância de socorro, um investimento de €75 mil, com toda a ajuda da comunidade, que conseguiu angariar mais de €40 mil. Aveiro aprovou hoje a abertura de um novo concurso para a realização do Museu Santa Joana. De acordo com a nota deixada pela Câmara, o novo concurso tem o valor base de mais de €5 milhões. Leiria vai abrir o primeiro hotel de cinco estrelas na cidade. O espaço vai nascer ao lado do Percurso Polís, vai ser o primeiro da marca Hotelis a nascer nesta zona do país. Já na Amadora, arranca a edição deste ano do Festival de Verão da Mina de Água. Os Calema são os primeiros a subir ao palco às 10 da noite.

Edição das 11, Laura Figueiredo. De volta quando forem 11h30. A seguir, com a primeira parte de Tinto no Branco. Laura, de volta então às 11h30. Até já.

Até já