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Jornal das 11, edição de Laura Figueiredo. A começar com o presidente da República, diz que foi previamente informado pelo primeiro-ministro sobre o processo de privatização da TAP.

Questionado sobre se a reprivatização da companhia aérea conta com o apoio do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que a questão esteve já presente em governos anteriores e que o negócio esteve perto de se concretizar. O presidente da República considera que as condições da privatização salvaguardam a posição do Estado na empresa.

É uma solução, primeiro, que salvaguarda a posição dos trabalhadores. Segundo, que salvaguarda a prevalência de Portugal e do Estado português, porque é minoritária a parte estrangeira, seja de um ou de dois candidatos, ou três, os que forem. Depois, porque há certamente uma preocupação de encontrar uma solução que seja rápida, mas também muito respeitadora de procedimentos.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos de independência da ex-colônia portuguesa. Quanto à possibilidade de se recuperar o dinheiro investido na companhia aérea, o chefe de Estado defende que é prematuro estar a falar em valores e que é preciso esperar para ver.

E o PS reforça que o Estado deve manter uma participação na TAP.

Apesar de concordar com a privatização da companhia aérea, José Luís Carneiro acredita que a TAP deve garantir o serviço público nacional e ligações aos países da diáspora. O secretário-geral do PS defende ainda que a empresa tem que se abrir ao investimento privado para continuar a crescer.

Entendemos que a TAP, para crescer, tem que se abrir ao investimento privado, investimento com competência técnica e com capacidade financeira e, por outro lado, que garanta que o Estado português continue a ter uma palavra a dizer naquelas que são funções relevantes da companhia aérea. Por um lado, continuar a garantir que o hub está localizado em Lisboa, ponto um. Temos que fazer com que ela faça a relação com a nossa diáspora, que se encontra em todas as regiões do mundo e tem também que ser um fator de coesão, garantindo e assegurando o serviço público aos Açores e à Madeira.

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação do candidato a autarca eco à Câmara do Bombarral, onde o secretário-geral do PS disse ainda que há uma descoordenação de emergência médica e quer que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea seja ouvido com caráter de urgência no Parlamento. José Luís Carneiro deixa críticas ao Governo.

Há uma descoordenação total em relação à coordenação da emergência médica. Há entidades do Estado que sacodem as suas responsabilidades para outros setores da administração. A defesa diz que é com a saúde, a saúde diz que é com a defesa e por isso o Partido Socialista acabou de pedir uma audição com caráter de urgência ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea para procurar, por um lado, saber que planos é que estão previstos para esse apoio à emergência médica.

O líder socialista avisa ainda que quer trazer o assunto ao debate sobre o Estado da Nação na quinta-feira.

Ainda na saúde, os obstetras contratados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão ganhar mais 40% em relação ao salário normal.

São seis médicos obstetras que aceitaram deixar o setor privado para integrar, a partir de setembro, o deficitário serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Estes novos médicos vão ter acesso a vagas carenciadas, criadas através de um decreto lei em julho de 2015 pelo governo de Pedro Passos Coelho e vagas que têm como objetivo atrair médicos para zonas cronicamente deficitárias. Isto vai permitir aos profissionais obterem um rendimento mensal de cerca de 1300 € brutos acima do salário base. Os médicos têm ainda direito a outras regalias relacionadas com dias de férias, apoio aos filhos e pagamento das despesas de deslocação.

Xavier Barreto, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, apela ao Governo para que o problema das urgências obstetrícias da margem sul do Tejo fique resolvido antes de setembro.

À Rádio Observador, Xavier Barreto diz considerar que uma solução viável seria, por exemplo, a criação de urgências regionais, que permitiria resolver o problema da falta de recursos. As escalas dos três hospitais da península de Setúbal passariam a estar concentradas, de forma a que existisse pelo menos uma maternidade a funcionar de forma permanente. Com a ministra da Saúde a reconhecer esta solução, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares deixa o apelo ao Governo e aos restantes partidos para que não se espere até o final do verão.

O diretor-executivo tem dito que concorda com as urgências regionais. A própria ministra assumiu agora muito recentemente e, portanto, o nosso apelo é que passem rapidamente à prática. Portanto, no nosso entender, não há nenhuma razão para esperarmos até setembro. É claro que isto levanta problemas políticos, portanto, também não podemos ignorar. E o que nós temos aqui pedido é que as diferentes forças políticas assumam este consenso, que analisem com rigor, com detalhe, as alternativas que estão à nossa disposição, que concordem com a solução para que depois não utilizem isto como arma de arremesso político.

Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, aprovada hoje no Parlamento, Xavier Barreto admite que é um passo importante para entender o que realmente aconteceu e prevenir situações futuras.

E eu acho que é importante sabermos aquilo que aconteceu, não por uma questão de culpabilização seja de quem for. Eu acho que isso pouco interessa, não aproveita a ninguém, não vai mudar nada daquilo que aconteceu no passado, infelizmente, mas permite-nos perceber, de facto, como é que podemos antecipar e prevenir este tipo de situações no futuro.

Xavier Barreto, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, ouvido esta tarde na Rádio Observador.

Carlos Moedas é candidato a um segundo mandato na Câmara Municipal de Lisboa. Quanto a Alexandra Leitão, não quer comentar.

A candidata socialista foi questionada pela Rádio Observador sobre a entrada em cena do social-democrata e reagiu assim.

Já tive a oportunidade de dizer que não tenho nenhum comentário a fazer. É o incumbente, é presidente de Câmara, não tenho nenhum comentário a fazer.

Alexandra Leitão prefere focar-se nas medidas que queria ter visto implementadas pelo autarca no tema da segurança.

Eu manifesto a minha estranheza pela inação de Carlos Moedas, que ao fim de quatro anos de presidente da Câmara de Lisboa e sendo tão vocal quanto às questões da segurança, o que tem para apresentar ao fim de quatro anos é um plano que vai haver. Nem plano existe ainda, é um plano que vai haver, quando havia medidas concretas que a Câmara podia e devia ter adotado, como a melhoria da iluminação da cidade, como o aumento dos agentes da Polícia Municipal e como a instalação das câmaras de videovigilância. Isto sim, são medidas concretas que dependem da Câmara.

Alexandra Leitão, em declarações à entrada para uma reunião com a Associação Portuguesa de Hotelaria. Quanto a Carlos Moedas, já desvalorizou as críticas da candidata socialista ao plano de segurança apresentado para Lisboa. Diz que talvez Alexandra Leitão desconheça do que está a falar. Carlos Moedas apresenta oficialmente a recandidatura a um segundo mandato na autarquia de Lisboa na próxima quarta-feira.

Vamos agora para o desporto e Portugal fora do Europeu feminino de futebol.

A seleção feminina perdeu frente à Bélgica por 2 x 1 no último jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa. Com este resultado, a equipa das Quinas falha a passagem aos quartos de final da prova. Na conferência de imprensa de rescaldo à partida, o selecionador nacional, Francisco Neto, assume a responsabilidade pela derrota e esclarece que Portugal teve vários erros individuais e coletivos. Vamos já escutar as declarações de Francisco Neto, o selecionador nacional.

Hoje foi, sem dúvida nenhuma, o jogo onde conseguimos criar mais oportunidades, dominar mais o jogo, assumir mais o jogo em meio-campo adversário. Mas, ao mesmo tempo, também, uma das grandes ilações é que os erros nos penalizaram muito. Cometemos alguns erros individuais e coletivos e isso intranquilizou-nos muito durante a competição. Os jogos têm que ser jogados em 90 minutos. Sofremos, em dois jogos, gols demasiado cedo para quem quer competir a este nível. E aí, sem dúvida nenhuma, o responsável disso sou sempre eu.

Declarações de Francisco Neto no final da partida na Suíça. Neste Europeu, a seleção feminina não ganhou qualquer jogo.

Agora são 11h07. E para fechar, Laura, tempo ainda de atualizar toda a informação de âmbito local.

O novo Hospital de Sintra vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, mas este sábado o serviço de urgência básica vai já estar aberto a partir das 08h, anúncio feito pelo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Amadora-Sintra. Os banhos nas praias de Anjeiras Norte, em Matosinhos, e Labruja, em Vila do Conde, estão desaconselhados em causa a descargas feitas no rio Onda, que contaminaram as praias. O aviso é da Agência Portuguesa do Ambiente. A Câmara Municipal de São João da Madeira anunciou um concurso público para escolher a nova direção artística do Centro de Artes Oliva, isto depois da saída de Andreia Magalhães, diretora do centro, no final de agosto do ano passado. O processo de escolha do novo diretor está aberto até 31 de julho. As Caldas da Rainha foram classificadas com muito bom numa avaliação feita pela UNESCO. A análise foi realizada às várias cidades consideradas criativas pela organização. As Caldas da Rainha fazem parte desta classificação no domínio do artesanato e artes populares desde 2019. O Cais Fluvial do Seixal volta a receber o Splash Seixal de 16 de julho a 24 de agosto. O parque de diversões vai estar aberto todos os dias das 10h às 19h. Entre as principais atrações, destacam-se as diversões aquáticas, o circuito de arborismo, aulas de fitness e também o campo de voleibol de praia. Em Leiria, o espetáculo Cá Dentro, que se realiza a 19 de julho, é o último do projeto da Sociedade Artística Musical dos Poucos, Ópera na Prisão. Esta iniciativa decorreu já durante três anos no estabelecimento prisional de Leiria. O espetáculo começa às 16h e conta com atuações de 15 reclusos.

Laura Figueiredo, na edição das 11h. A informação de volta quando forem 11h30. A seguir, a primeira parte de homens de uma certa idade. Até já.

Até já.