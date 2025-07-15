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11 horas. Jornal das 11, com edição da jornalista Laura Figueiredo. O Partido Socialista mantém o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do PS diz que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais no bairro do Talude.

Em Beja, antes da apresentação dos candidatos socialistas para as eleições autárquicas, José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro. A autarquia socialista de Loures iniciou, na segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas, uma operação que foi, entretanto, interrompida por uma providência cautelar. O líder socialista pede soluções equilibradas, com humanismo e sensibilidade social, mas admite que é necessário compreender as dificuldades de um conjunto de autarquias na área metropolitana de Lisboa, que hoje se confrontam de novo com o reaparecimento de construções de barracas ilegais. Em defesa da autarquia socialista, sai também Eurico Brilhante Dias, à entrada da Comissão Política Nacional do PS, em Lisboa. O líder parlamentar do PS reconhece que Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, não passou a percepção de empatia e humanismo com a demolição de barracas, mas assegura que o partido mantém o apoio ao autarca. Uma crítica que foi feita com pinças e com Eurico Brilhante Dias a preferir elogiar Ricardo Leão genericamente, ao dizer conhecer todo o esforço do autarca para tornar o território que administra o melhor território possível para as pessoas que vivem em Loures.

Opinião diferente têm vários ex-governantes e deputados do Partido Socialista que estão indignados com a demolição de habitações no bairro do Talude Militar e, por isso, Laura, avançaram com uma carta aberta.

Nomes como João Costa, Isabel Moreira ou António Mendonça Mendes assinaram hoje uma carta aberta onde manifestam a indignação com as recentes decisões de autarcas do PS, com o título "Sobre a demolição de princípios e de barracas". A carta de militantes e simpatizantes do PS manifesta a preocupação com a demolição do teto de dezenas de famílias. Socialistas explicam que não foi previamente acautelada a proteção dos moradores.

Olhamos agora para a saúde, é um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo Hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipes do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada.

Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando Fonseca, que já tinha as equipes muito desfalcadas, vê agora agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Amadora-Sintra vai assim transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que o novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, e o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador. A presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte no reforço dos recursos humanos. Caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes.

Da saúde à educação, o ministério alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso nos envios das classificações dos exames nacionais do nono ano para as escolas.

As notas deviam ter chegado hoje, mas sem esta informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar as classificações finais, uma vez que os exames nacionais de português e matemática pesam 30% na nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional de Exames assegura, num e-mail enviado aos diretores das escolas, que vão ser enviados amanhã os resultados dos exames. À Rádio Observador, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas diz acreditar que as pautas possam mesmo sair amanhã. Filinto Lima sublinha que a situação é incómoda.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações, portanto, das provas finais. Algo terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores daquilo que de fato obviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas espera que o Ministério da Educação esclareça a situação.

Carlos Moedas considera que há um antes e depois de Manuela Eanes na vida de muitas mulheres portuguesas.

Declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimônia de entrega da Medalha de Honra da Cidade à antiga primeira-dama, no evento que aconteceu esta tarde nos Paços do Conselho. Carlos Moedas lembrou a forma como Manuela Eanes era vista nos primeiros anos da democracia.

Mas lembro-me, sobretudo neste dia, da forma como a minha mãe olhava para si, a admiração que tinha por si. Ela e as mulheres da sua geração em Beja, que era uma cidade ainda bastante fechada, que naquela altura tinha ainda muito de cinzento do antigo regime, e em si, essa geração da minha mãe viu o símbolo de algo novo, de uma sociedade mais aberta, mais moderna, de uma sociedade onde a mulher não estava reservada a um papel fixo e pré-definido. Houve para elas, essas mulheres, um antes e depois de Manuela Eanes em Portugal.

Manuela Eanes foi hoje homenageada em reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em prol das causas sociais, especialmente na defesa dos direitos das crianças.

José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República.

Em causa a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com o objetivo de proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates faz um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspectos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da Foz. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates, que passou o dia a lançar acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias.

Onze horas, oito minutos. Laura Figueiredo, é tempo de olharmos para as notícias de âmbito local.

Em Oeiras, o centro de saúde vai estar fechado entre os dias 18 e 25 deste mês. A Unidade Local de Saúde informa que vão ser feitos trabalhos de remoção de fibrocimento. A decisão foi tomada em coordenação com as autoridades. No Porto, um homem foi detido por suspeitas de furto no interior de um estabelecimento. De acordo com a PSP, o suspeito foi detido. Tinha na sua posse artigos furtados no valor de 1500 €. Foram apreendidos vários artigos eletrónicos e também garrafas de vinho. No Barreiro, a água vai ser cortada esta quinta-feira. A suspensão do abastecimento vai afetar a União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e da Verderena. O corte começa às 08:30 e termina às 15:00. Em Leiria, o trânsito vai estar cortado por causa da Feira Medieval. A iniciativa começa na quinta-feira e acaba no domingo. O corte afeta o percurso entre a Rotunda do Sinaleiro e o Largo do Papa Paulo VI. Em Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal assinou um acordo para apoiar os bombeiros. O objetivo é apoiar a missão de serviço público. Os bombeiros vão receber cerca de 500 mil €. Na Azambuja, começaram hoje as obras no campo de jogos da escola básica. Conta com o investimento municipal de mais de 370 mil €. Prevê-se que os trabalhos demorem cerca de oito meses.

Ponto final no jornal das onze da noite da Rádio Observador, de edição da jornalista Laura Figueiredo.