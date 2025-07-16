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Jornal das 11, com edição da jornalista Laura Figueiredo. E começamos pela alteração à Lei dos Estrangeiros. O Presidente da República diz que quer uma resposta à atual situação, que considera insustentável, mas sem que se caia no outro extremo.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda vai avaliar se promulga ou não a nova Lei de Estrangeiros, à margem de uma comemoração na Diocese de Santarém. O Presidente da República explicou aos jornalistas que não assistiu ao debate desta tarde na Assembleia da República e que, por isso, não conhece a versão final. Ainda assim, o chefe de Estado assegura que vai fazer uma avaliação rigorosa da proposta.

A lei foi votada hoje. Eu não assisti ao debate, não conheço a versão votada, que teve alterações, ao que parece, no final. Há de chegar às minhas mãos e se encontrar que há um equilíbrio geral e não há nenhum ponto pormenor que me impressione politicamente de forma negativa, eu assino, promulgo. Se entender que tenho dúvidas nalguns aspectos quanto ao seu conteúdo, devolvo à Assembleia e peço: "Olhe, vejam lá isto. É mesmo para ser assim ou pode conhecer-se outra fórmula?"

Caso encontre algum ponto na lei que não respeite a Constituição, Marcelo Rebelo de Sousa admite encaminhá-la para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado garante ainda estar disponível para receber todos os partidos, da direita à esquerda. Já quanto às demolições de habitações precárias no bairro do Talude Militar, em Loures, o Presidente da República diz que os portugueses respeitam a autonomia do poder local, mas considera que é preciso que sejam apresentados números claros quanto ao sucedido.

E precisamente sobre o tema, a Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar, em Loures.

A abertura do inquérito surge depois de a autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Loures por abuso de poder nas operações de demolição. A autarquia socialista começou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação que foi, entretanto, interrompida por uma providência cautelar. O advogado Miguel Matias admite que não encontra sentido no inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre este processo de demolição. Em declarações à Rádio Observador, Miguel Matias diz que os moradores foram notificados atempadamente sobre as demolições e sublinha o papel da autarquia, que está a encontrar alternativas habitacionais para os lesados.

Sinceramente, não percebo porque as demolições efetuadas, portanto, perdoe-me a palavra, às barracas, foram notificadas, certamente, dentro do devido tempo. E eu sei que a Câmara de Loures está a providenciar para arranjar colocação às pessoas que ficaram desalojadas das suas habitações. Portanto, eu percebo que há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado entre aquilo que é um direito condigno a ter um teto e o direito condigno também, e o dever da Câmara Municipal de Loures, de agir de acordo com a lei.

Miguel Matias diz ainda que deveriam ter sido esclarecidas pela Procuradoria-Geral da República as possíveis acusações que a autarquia de Loures pode vir a enfrentar. Ainda assim, acredita que em causa podem estar crimes como abuso de poder, que pode mesmo levar à perda de cargos autárquicos ou políticos.

Falamos agora das eleições autárquicas, precisamente. Carlos Moedas considera que os lisboetas têm de escolher entre uma visão moderada ou uma visão radical.

Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o governo para a cidade de Lisboa. O PSD avança coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas pisca também o olho aos socialistas. António José Soares.

Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e a Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem, e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade. Mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio, vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir! Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António 2400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas se vai traduzir em 2000 novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

O jornalista António José Soares com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O acordo de coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal na capital para as autárquicas vai ser formalizado já na próxima semana.

Olhamos agora para a saúde. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde promete que este verão a situação das urgências vai ser melhor do que no ano passado.

Entrevistado na RTP, Álvaro Almeida garante que o problema das urgências pediátricas, por exemplo, já foi resolvido. Embora admita que não pode resolver todos os problemas, o diretor-executivo do SNS assegura que vai ser um verão melhor do que o do ano passado.

Não posso garantir que os problemas estão todos resolvidos, que obviamente, isso não posso garantir. Agora, que a situação será menos má do que no ano passado, será melhor que o ano passado, sim, podemos garantir. Temos todos os mecanismos para conseguir que isso aconteça.

Relativamente ao médico dermatologista que ganhou €400 mil em cirurgias extra, Álvaro Almeida considera que a situação não é normal, mas diz que não está surpreendido.

De facto, não parece normal. Ganhar €400 mil num ano, não sendo normal, não é necessariamente surpreendente. Provavelmente, terá ocorrido alguma irregularidade. Para começar, há uma irregularidade que não devia ter acontecido, que é ser o próprio médico que marca as cirurgias, faz a cirurgia e codifica a cirurgia. A mesma pessoa fazer as três coisas não é suposto, não é assim que deve funcionar.

Álvaro Santos de Almeida diz que vai mudar a gestão do atual sistema integrado da gestão de inscritos para cirurgia para um sistema novo, mas admite que a mudança já estava a ser feita antes do conhecimento destes casos.

E Laura, o incêndio em Sabrosa, em Vila Real, já obrigou à retirada de habitantes de duas aldeias.

A autarca de Sabrosa explica que os moradores das pequenas aldeias de Delegada e Vale das Gatas foram retirados por precaução e levados para o pavilhão multiusos para passar a noite. Helena Lapa diz que nestas aldeias vivem entre cerca de 50 a 60 pessoas, sobretudo idosos. Ora, o comandante dos Bombeiros de Sabrosa diz que o incêndio está muito disperso e que o combate é difícil por causa do vento intenso. De acordo com a Proteção Civil, no terreno estão quase 370 bombeiros, apoiados por mais de 110 meios terrestres.

11 horas, nove minutos. Laura Figueiredo, é tempo de conhecermos as notícias de âmbito local.

Em Santarém, a urgência de obstetrícia do Hospital do Concelho vai estar fechada durante quatro dias, uma indicação confirmada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. Os constrangimentos começam na sexta-feira e continuam no domingo, segunda e terça-feira. A Marina de Oeiras é certificada pelo Fórum Oceanos como estação náutica de referência nacional. Este é um marco estratégico para o desenvolvimento da náutica e da economia azul no concelho. A estação integra agora a rede das estações náuticas de Portugal como produto estruturante da oferta turística local e ponto de encontro entre operadores, clubes, escolas e entidades públicas. Em Vila Nova de Gaia, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai disponibilizar um serviço gratuito para o Festival Marés Vivas. Trata-se de uma ligação entre a Trindade, no Porto, e a Madalena, em Gaia. O serviço está disponível a partir desta sexta-feira e até domingo. Aveiro recebe a 10ª edição do Festival dos Canais entre os dias 16 e 20 de julho. O evento conta com música, teatro, dança, circo, gastronomia, atividades para crianças e também a estreia de um espetáculo aéreo. Destacam-se ainda os concertos de Carolina Deslandes, com Pedro Abrunhosa a agir, também Diogo Santiago e Capitão Fausto. A entrada é gratuita. No Seixal, o cais fluvial volta a receber um parque de diversões aquáticas. O Splash Seixal 2025 abriu hoje e vai estar em funcionamento até 24 de agosto. O recinto está aberto todos os dias, entre as 10:00 da manhã e às 19:00 da tarde. O município da Batalha recebe o projeto Estações Efémeras, que tem como objetivo promover o património natural, a identidade cultural local e a defesa do ambiente através de espetáculos. A iniciativa acontece na aldeia Pia do Urso entre 22 de julho e 3 de agosto. A entrada é gratuita.

É assim que fechamos o jornal das 11 da noite da Rádio Observador. Teve edição da jornalista Laura Figueiredo.