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Jornal das 11 com a edição da jornalista Laura Figueiredo. O Ministro da Defesa não consegue quantificar o retorno que o investimento no setor vai ter na economia portuguesa.

O governo tem garantido que Portugal vai cumprir a meta do investimento na defesa de 2% do PIB em 2025, o que corresponde a mais de mil milhões de euros. O próprio Nuno Melo já disse, no passado, que o objetivo traçado para este ano tem como pressuposto dar retorno e fazer crescer a economia. Questionado esta noite sobre o valor desse retorno, Nuno Melo não consegue quantificar.

Nenhum de nós pode fazer, nem o Ministro das Finanças acertará em todas as previsões orçamentais, menos eu teria essa validade em relação ao impacto, que de todo modo, eu tenho certeza será muito grande.

Ou seja, porque ao país está a ser exigido este enorme esforço de investimento na defesa. Os portugueses não merecem saber, no cômputo geral, quanto é que isso significará de retorno para a economia?

Os portugueses não só merecem, como sabem exatamente e como anunciam, aquele que será o investimento até o final de 2025, sendo que numa relação de causa e efeito, o que nós sabemos é que, tendo em conta os projetos aquisitivos e a necessidade de envolvimento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas em todo o processo, nós sabemos que estamos a assegurar a criação de muitos postos de trabalho.

Já sobre a carta enviada por José Luís Carneiro a desafiar Luís Montenegro para um acordo estratégico com o PS na área da defesa, Nuno Melo recorda a posição do chefe de governo sobre esta matéria.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem a acontecer com todos.

O Ministro da Defesa, Nuno Melo, entrevistado esta noite na CNN Portugal.

E Laura, afinal houve acordo de princípio entre o governo e o Chega para alterar as leis da nacionalidade.

Uma confirmação dada pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares no explicador da Rádio Observador. Apesar de confirmar o entendimento com o Chega, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o fato de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Ontem, Luís Montenegro garantiu no debate do Estado da Nação não saber ao que o líder do Chega se estava a referir. De qualquer maneira, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões. E nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração.

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura.

E precisamente o partido de André Ventura pediu uma audiência urgente a Belém com o intuito de sensibilizar o Presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros.

O Chega quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal e por isso pretende André Ventura explicar ao chefe do Estado o impacto para o país, em termos de segurança, de uma eventual não promulgação.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República, porque esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

O líder do Chega acusa ainda o governo de eleitoralismo rasca por deixar para antes das eleições autárquicas o pagamento do suplemento extraordinário das pensões. Em causa o diploma do governo promulgado hoje pelo Presidente da República, que prevê a atribuição de um suplemento extraordinário para as pensões até 1567,50 € atribuído em setembro. Ainda assim, apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai inviabilizar a medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um, é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, é que nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo, nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de 1 milhão de pensões abaixo de 500 €. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar 16 € ou 12 € por mês as pensões.

André Ventura na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal.

O Partido Socialista vai aprovar o suplemento extraordinário das pensões, mas não garante o mesmo com a baixa do IRC.

No final da apresentação da candidatura de João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia, José Luís Carneiro assegurou que vai votar favoravelmente a atribuição da pensão extraordinária aos pensionistas. Durante o debate do Estado da Nação, ontem, o secretário-geral do PS tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter eleitoralista. No entanto, reforçou que o PS não podia ser contra uma medida que tem um relativo benefício para os pensionistas. Já no que diz respeito à redução do IRC, José Luís Carneiro diz que vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir o voto.

A Câmara Municipal de Loures esclarece que das 36 pessoas do bairro do Talude Militar que recorreram aos serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajudas.

De acordo com os dados divulgados pela autarquia, das 55 famílias que ocupavam as construções demolidas, 36 procuraram apoio social. Destas, 14 estão a receber apoio direto da Câmara, outras 14 encontraram alternativa junto de familiares ou amigos, uma família recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Atualmente, três famílias com cinco menores continuam com apoio de pernoita, enquanto 10 famílias com 21 crianças recebem apoio alimentar. Cinco famílias já conseguiram autonomizar-se no mercado de arrendamento com ajuda municipal. A Câmara mantém para já técnicos no terreno, através de unidades móveis e das instalações da associação local. Entre hoje e amanhã, estão a decorrer ações de limpeza no Talude Militar para remover resíduos e melhorar a segurança do espaço. A autarquia garante que todas as pessoas foram previamente informadas e que o apoio social esteve sempre disponível antes, durante e depois da operação.

11h07 minutos, Laura Figueiredo, é tempo de conhecermos as notícias de âmbito local.

Em Lisboa, dois homens foram detidos no Aeroporto Humberto Delgado por suspeita de tráfico de droga. Os suspeitos de 23 e 24 anos foram encontrados com cerca de 45 mil doses de droga. Os detidos foram, entretanto, presentes à autoridade judiciária e para primeiro interrogatório judicial, ficaram em prisão preventiva. No Seixal, um homem foi detido por furto qualificado depois de atropelar um polícia. Em comunicado, a PSP adianta que o homem já tinha sido detido e identificado várias vezes por conduzir viaturas furtadas. Quando o suspeito era abordado pelas autoridades, não cumpria as ordens e fugia. Desta vez, ficou em prisão preventiva. O Politécnico de Leiria arrancou com a construção de uma residência de estudantes em Pombal. É a primeira residência deste tipo no município. O novo espaço vai ter capacidade para acolher mais de 40 estudantes. O Estádio Municipal de Rio Maior vai receber um novo relvado antes do arranque da Primeira Liga. A empresa municipal responsável pela gestão do recinto prevê a colocação do relvado no fim de semana de 9 e 10 de agosto. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional garante que o atual relvado não tinha condições. Ovar recebe mais uma edição do Cruzeiro da Ria este fim de semana. Trata-se de uma das provas de vela mais antigas da Península Ibérica. Acontece entre a Marina do Carregal e São Jacinto. Conta com experiências de stand up paddle, canoagem e também um espetáculo de comédia. O Maia Sinfónico 2025 está de volta ao município este fim de semana. O evento tem como objetivo destacar e promover talento local com a Orquestra Clássica da Maia. Os concertos ao ar livre acontecem na Praça do Doutor José Vieira de Carvalho.

É a notícia de fecho do Jornal das 11 da Rádio Observador, teve edição da jornalista Laura Figueiredo.