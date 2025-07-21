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Jornal das 11, na Rádio Observador, a edição é da Laura Figueiredo. O secretário-geral do PS diz que as críticas internas não são sinais de fraqueza, mas sim da riqueza de um partido que sabe acolher a diversidade.

Em Coimbra, numa sessão de apresentação dos candidatos às Juntas de Freguesia da Coligação Avançar, José Luís Carneiro usou o exemplo da candidatura encabeçada por Ana Abrunhosa àquela autarquia para dizer que o partido que lidera é como uma grande casa comum de encontro.

Quando aqueles que nos criticam e olham para o PS como tendo muitas vozes, vozes livres, que no espaço público manifestam os seus pontos de vista, e quando olham para isso como uma fraqueza, eu só posso sorrir, porque essa é a nossa grande riqueza. A grande riqueza do Partido Socialista é essa diversidade, que é interior, que é interna, mas que é essa diversidade de acolher, de se abrir às expressões cívicas e às expressões políticas que estão expressas noutros movimentos políticos, noutras identidades políticas. Essa é a força, a grande força do PS.

José Luís Carneiro sublinha que o contrário da diversidade é mesmo o autoritarismo que outros procuram trazer para a vida política.

Laura, falamos agora de eleições presidenciais, que acontecem no próximo ano. Gouveia e Melo continuam a cair nas intenções de voto.

De acordo com a mais recente sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios, o almirante caiu quase sete pontos percentuais face ao último estudo, feito no mês passado. Henrique Gouveia Melo tem agora a prestação mais baixa desde que anunciou a candidatura a Belém, 21% das intenções de voto, mais quatro pontos percentuais que Luís Marques Mendes e António José Seguro. No quarto lugar desta sondagem surge André Ventura, com 10%. Em março, o almirante chegou a ter quase 36% das intenções de voto.

Precisamente, Laura, esta tarde Gouveia e Melo deixou críticas ao protocandidato à presidência, João Cotrim Figueiredo.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal disse este fim de semana ao Observador que estava a ponderar entrar na corrida a Belém. Ora o almirante diz que todos são bem-vindos, mas devem estar disponíveis a 100%, o que para Gouveia e Melo não é o caso.

Todas as pessoas devem ter a oportunidade, se acharem que estão em condições, de concorrer à presidência e participarem na democracia. A única coisa que estranhei é o anúncio de um candidato part-time, mas isso depois é uma preocupação dele próprio. É um candidato que quer estar em Bruxelas e quer, simultaneamente, ser candidato à Presidência da República.

Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas em Lisboa.

E Luís Marques Mendes, outro candidato presidencial, defende uma auditoria independente ao processo de compra da nova sede do Banco de Portugal.

Em causa, uma notícia avançada pelo Observador. Mário Centeno foi alertado por assessores técnicos e jurídicos para vários riscos associados ao contrato promessa para a construção de dois novos edifícios. Apesar dos avisos, avançou com a assinatura há dois meses no final do mandato como governador do Banco de Portugal. O CDS já avançou também com pedido de audiência urgente no Parlamento. Marques Mendes concorda, mas defende que se vá mais longe.

A bem da imagem do Banco de Portugal, a bem da credibilidade do governador, era uma auditoria interna independente, que esclarecesse tudo. É uma sugestão construtiva que deixo.

E face às declarações do primeiro-ministro, que sublinhou que Mário Centeno tem todas as condições e requisitos para ser reconduzido como governador do Banco de Portugal, Marques Mendes não comenta, remete apenas a decisão para o Executivo.

Quem é que vai ser o novo governador? Sobre isso não me vou pronunciar, espero. É uma decisão do governo. Espero a decisão, não faço ideia qual seja, acho que ninguém sabe.

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, considera que as notícias que vieram hoje a público sobre Mário Centeno não são boas nem bonitas. Quem se opõe de forma veemente à recondução de Mário Centeno é André Ventura, que já deixou esse pedido ao primeiro-ministro.

Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua.

O presidente do Chega não confirma, no entanto, se vai acompanhar o pedido de audição urgente a Mário Centeno, apresentado pelo CDS.

Mariana Leitão critica o primeiro-ministro por Luís Montenegro considerar que a direita do caos e do ódio é uma direita responsável.

Em causa, a entrevista que Luís Montenegro deu esta manhã à Antena 1, em que considerou que o Chega está a mostrar maior responsabilidade. A recém-eleita presidenta da Iniciativa Liberal mostra-se preocupada com a leitura que o chefe de Governo faz do partido de André Ventura.

Eu acho sempre muito complicado nós chamarmos responsáveis à direita do caos, à direita do ódio, à direita que não tem soluções, que não apresenta uma única solução. Portanto, vejo essas palavras com alguma apreensão. Não é uma questão da normalização, é uma questão daquilo que este partido defende, da forma que defende conforme lhe é conveniente, conforme o soundbite, nunca com propostas concretas que permitam resolver os problemas do país.

Durante a visita ao Hospital Amadora-Sintra esta tarde, a líder da IL criticou ainda a falta de estratégia do governo para resolver os problemas no SNS, em particular no acesso às urgências. Mariana Leitão diz que o Executivo prometeu muito, mas fez pouco ou nada.

Laura, falamos agora de educação. A disciplina de Cidadania não vai lecionar matérias relacionadas com identidade de género.

O ministro da Educação realça que o tema da igualdade é muito importante pela cultura de respeito. Já quanto à identidade de género, Fernando Alexandre considera que é um tema complexo.

A equidade de género é muito importante

Isso é fundamental. A igualdade de género, termos essa cultura do respeito, é muito importante. Outra questão muito mais complexa é a questão da identidade de género. E de facto, ela não faz parte das aprendizagens essenciais, é uma matéria de grande complexidade e que muitas vezes as pessoas não estão sequer preparadas para lecionar. E sobretudo quando estamos a falar de alunos muito jovens.

Ainda na educação, o governo decidiu alargar o apoio à deslocação a todos os professores e educadores de infância colocados a mais de 70 km de casa. A medida entra em vigor a partir de setembro. Foi anunciada esta tarde pelo ministro da Educação. Os professores vão passar a receber entre € 150 a € 450 mensais. Ora Fernando Alexandre faz as contas a quanto esta medida vai custar por ano.

Eu gostava de lembrar que foi o governo anterior, com este ministro e com o primeiro-ministro Luís Montenegro, que criou o apoio à deslocação para os professores. Foi uma medida inédita e inovadora, que nós tínhamos dito que queríamos experimentar e alargar depois de avaliados os efeitos. E, por isso, aquilo que nós estamos a fazer é com uma medida que está avaliada em € 25 milhões anuais, na forma que apresentamos hoje, é de facto um avanço muito grande em relação àquilo que existia. Aquilo que existia anteriormente era zero.

A medida vai chegar a mais de oito mil docentes. Em reação a estas medidas apresentadas, as estruturas sindicais saúdam as propostas do governo, mas pedem mais. Francisco Gonçalves, subsecretário-geral da FENPROF, pede mais clareza.

Não ficou aqui claro também, hoje, que teríamos um processo negocial. Os processos negociais têm regras, regras essas que terão que ser cumpridas. Portanto, o que foi feito aqui foi uma apresentação de um conjunto de intenções. Até sexta-feira a FENPROF fará chegar a sua posição relativamente a essas intenções, mas de facto não podemos, em matéria alguma, prescindir daquelas que são as regras que existem para um processo negocial entre uma entidade patronal e, no caso, as entidades que defendem os interesses dos trabalhadores, os sindicatos.

Já Daniel Martins, representante do STOP, diz que as novas medidas, nomeadamente da nova gestão de horas extraordinárias, resolve a crise no setor da educação, mas a custo de mais trabalho e desgaste dos profissionais.

Passam agora oito minutos das onze. Laura Figueiredo, vamos agora ao habitual noticiário de âmbito local.

Em Almada mantêm-se encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta. O serviço encerrou portas no fim de semana, só reabre no próximo sábado. É uma das três urgências fechadas esta segunda-feira, a par de Santarém e Leiria. No Porto, as obras do metro vão afetar a ligação ferroviária entre Porto e Aveiro até ao final do ano, sobretudo durante a noite e aos fins de semana. É o que adianta a Metro do Porto, em comunicado. Nos próximos três fins de semana, os condicionamentos na circulação vão acontecer entre a meia-noite e as oito da manhã. Esperam-se depois novos constrangimentos em setembro. A Amadora vai receber a segunda edição do festival É um Encontro, um evento gastronómico organizado pela Associação Crescer. Está marcado para os dias 12, 13 e 14 de setembro. Reúne chefs de renome, membros da comunidade e artistas que vão realizar show cookings, workshops e também master classes. Entre os convidados estão os chefs Junta Novas, Chakall e Joana Barrios. O festival solidário tem lugar no Parque Central da Amadora. As Caldas da Rainha recebem as tradicionais tasquinhas na Expoeste entre 8 e 17 de agosto. O evento reúne associações e coletividades locais com pratos típicos e doçaria regional. Além da oferta gastronómica, vão estar presentes 40 expositores dedicados ao artesanato local. Há ainda música ao vivo com diferentes artistas. A entrada é gratuita. O Castelo de Leiria vai receber três espetáculos do Festival Cria Jazz, uma iniciativa do grupo de teatro O Nariz. O evento vai juntar músicos de todo o mundo, como o espanhol Mario Pousada ou o italiano Mario Loi. Esta sexta edição do festival arranca no domingo, dia 27, a partir das 19h. Em Aveiro, o Mercado do Peixe recebe no próximo sábado, às 18h30, o espetáculo Azul, Assim Apenas. O evento está integrado na programação cultural À Tarde no Mercado, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro. A entrada é livre, apenas sujeita à lotação do espaço.

Jornal das 11, com edição da Laura Figueiredo.