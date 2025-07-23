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Seja bem-vindo. Edição da jornalista Laura Figueiredo. Damos início a este jornal falando de um tiroteio que aconteceu esta noite junto ao mercado Time Out, em Lisboa. Laura.

Uma notícia que foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada à Rádio Observador pelo Comando Metropolitano da PSP. Os suspeitos estão em fuga. O alerta foi dado pelas 20h30. De acordo com as autoridades, até ao momento não há registro de feridos e desconhecem-se também as circunstâncias desta troca de tiros numa das zonas mais movimentadas de Lisboa.

É uma notícia que contamos continuar a acompanhar, caso haja desenvolvimentos, nos próximos espaços noticiosos aqui na Rádio Observador. Para já, falamos de eleições presidenciais e da mais recente sondagem que dá a vitória a Henrique Gouveia e Melo na primeira e também na segunda volta.

Numa altura em que falta meio ano para a ida às urnas, um estudo da Aximage para a TVI apontando o almirante com 26% das intenções de voto. A seguir, surge Marques Mendes com 19% e depois António José Seguro, com 14% das intenções de voto. Já numa segunda volta, e de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos: 41% contra 36%, se for contra o antigo presidente do PSD, e 42% contra 36%, se disputar a segunda volta contra o ex-secretário-geral socialista. O estudo indica ainda que António José Seguro está à frente de Luís Marques Mendes, se a segunda volta for apenas entre os dois. A sondagem foi feita entre 11 e 21 de julho, com uma amostra de 100 respostas efetivas. O intervalo de confiança é de 95% para uma margem de erro de mais ou menos 3,1%.

Continuando no âmbito das presidenciais, Rui Moreira reitera que só em setembro vai decidir se avança com uma candidatura à Presidência da República.

O autarca do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa, na Embaixada de França, em Lisboa. No final da cerimónia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se. O mês de agosto diz que é para banhos e uma decisão final só em setembro.

Principalmente nesta casa, que é a casa da França, não me poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

Declarações de Rui Moreira, a destacar a importância de preservar os valores da Europa e também das relações seculares entre França e Portugal. André Ventura saúda uma eventual candidatura de Rui Moreira à presidência, só não diz se pretende manifestar apoio ou não ao atual autarca do Porto na corrida a Belém.

Moreira vai ser candidato presidencial ou não. Não é por isso que eu estou aqui. Certamente que o partido nas próximas semanas terá uma posição sobre isso. Eu não vou alimentar uma situação que não conheço e que não sei. Um eventual apoio. Eu não sei se o Rui Moreira é candidato ou não, não faço a menor ideia.

André Ventura, na apresentação da candidatura do Chega à Câmara do Porto. O partido leva às autárquicas pela cidade invicta Miguel Couto Real.

Carlos Moedas diz que encabeça uma coligação de moderados em oposição a uma candidatura do radicalismo do contra.

Na sessão de assinatura de acordo da coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS, o autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda, que reúne PS, Livre, Bloco e PAN. Carlos Moedas afirma que a candidatura de Alexandre Leitão representa o radicalismo de esquerda e diz que o PS é o dono daquilo que não foi feito. Já quanto à coligação formalizada hoje, Moedas diz que a candidatura não é contra ninguém e também que os lisboetas têm uma grande decisão a tomar.

É por isso que estamos aqui para assinar um acordo, para formalmente assinar um acordo. No dia 12 de outubro, os lisboetas têm uma escolha a fazer, uma escolha muito importante. É uma escolha entre uma moderação assertiva que faz e um radicalismo do contra. É isso que os lisboetas têm à frente, e essa escolha vai muito para lá dos partidos.

Também o deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, discursou. Diz esperar que a próxima legislatura prime pela exigência e afirma também que a cultura não pode ser uma coutada da esquerda.

Exigência na relação com o cidadão. Lisboa tem de ser o farol nacional da eficiência mais simples, mais rápida, mais transparente. Exigência na gestão, nas contas, no espaço público, do lixo ao passeio, da calçada ao candelabro. Exigência na cultura, porque a cultura não é uma coutada da esquerda e porque uma cidade é para ser fruída.

Já pelo CDS, Telmo Correia afirma que a candidatura de Alexandre Leitão é uma versão renovada da geringonça.

Quem deixou esta situação apresenta-se agora a eleições. E atenção, porque o nosso adversário principal, o adversário principal daqueles que serão candidatos em Lisboa, não é sequer este PS de nova roupagem, aparentemente mais sensato e moderado. É o antigo, o anterior, o da geringonça na sua pior versão. É um PS unido à extrema esquerda mais radical.

Já o social-democrata Hugo Soares deixou largos elogios a Carlos Moedas. Este acordo de coligação define que o PSD fica com o primeiro e o terceiro lugar na lista para a Assembleia Municipal de Lisboa. A Iniciativa Liberal fica com o segundo posto e o CDS aparece em quarto.

Ainda na política nacional, olhamos agora para o PS, que defende que o governo deve escolher o governador do Banco de Portugal sem manobras de distração, tal como a auditoria da Inspeção-Geral das Finanças.

O vice-presidente parlamentar do PS diz que considerou o pedido de Miranda Sarmento muito irônico. António Mendonça Mendes sublinha que este pode vir a ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

Na perspectiva do deputado do PS e também antigo secretário de Estado, é muito irônico que seja o atual ministro das Finanças a chamar a Inspeção-Geral das Finanças para fazer uma auditoria a uma operação do Banco de Portugal.

11 horas, oito minutos. Mudamos agora de tema neste jornal das 11h. Olhamos para o Bastonário da Ordem dos Advogados, que apela ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie face à lei da nacionalidade.

A Ordem dos Advogados alerta que esta lei viola três artigos da Constituição e, por isso, o Bastonário pede esclarecimentos ao Tribunal Constitucional. Isto numa altura em que a aplicação retroativa desta lei pode pôr em causa a segurança de muitos imigrantes, já com nacionalidade portuguesa.

Eu acho que o pior que poderia haver era não haver uma apreciação da constitucionalidade e depois passarmos a uma situação em que iria estar a ser aplicada em tribunal e a ser levantada a questão da constitucionalidade em relação a esta lei, o que ainda causaria mais insegurança jurídica. Portanto, eu acho que era muito importante que houvesse uma clarificação, até para acabar com este clima de insegurança.

João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados, ouvido esta tarde no Explicador da Rádio Observador.

E na saúde, o INEM pagou esta semana 9,7 milhões de euros de dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar. Mas, Laura, ainda há valores em falta.

Uma informação avançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses, depois de uma reunião com o Ministério da Saúde e também com o Instituto Nacional de Emergência Médica. A Liga pretende ainda assim garantias do pagamento dos 3,7 milhões de euros em falta às associações. Caso a dívida não seja saldada brevemente, os bombeiros vão mesmo avançar com um protesto.

Estamos a aguardar que a senhora ministra ou o INEM nos diga que sim, que tem condições para poder pagar até ao final da próxima semana. Se não o fizer, sexta-feira, vamos prosseguir com o nosso protesto para chamar a atenção da opinião pública que os bombeiros estão em dificuldade porque não podem continuar a ter sob o seu ônus o financiamento antecipado da emergência pré-hospitalar, do transporte de emergência pré-hospitalar.

Declarações de António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros, que garante que o socorro à população não está em causa, caso avancem com o protesto na sexta-feira.

Na atualidade internacional, destaque para a Ucrânia, que sugere um encontro entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Donald Trump e Erdogan. Um encontro que deverá acontecer no final de agosto.

É uma das novidades que sai da reunião das negociações de paz que aconteceu hoje na Turquia. Na conferência de imprensa de Rescal, do líder da delegação russa, revelou também que Moscovo propôs um cessar-fogo temporário de 24 a 48 horas, de modo a recolher os corpos dos soldados mortos ou feridos em combate. Ficou também acordada uma troca de 1200 prisioneiros entre Ucrânia e Rússia, uma troca que entretanto já aconteceu. É o que avança o presidente ucraniano na rede social X.

11 horas, 11 minutos. Tempo ainda neste jornal para uma ronda pelas notícias que vão marcando a atualidade local e regional.

Em Rio Maior, um homem de 44 anos morreu na sequência de um despiste. O carro em que seguia bateu contra o muro de uma casa. A vítima poderá ter sofrido também de uma doença súbita, uma vez que se terá queixado de indisposição quando acordou. O alerta foi dado pelas oito da manhã. Para o local foram mobilizados nove operacionais e três viaturas. Um homem de 30 anos foi detido em Vila do Conde por envolvimento em vários roubos a idosos. O suspeito atuava em conjunto com outro homem de 31 anos, que já se encontra em prisão preventiva desde 3 de julho. Os suspeitos abordavam as vítimas com o recurso a força física para roubar pertences como fios de ouro e carteiras. Em Aveiro, está atualmente em exposição uma estrutura com mais de 125 mil beatas de cigarro recolhidas nas ruas do distrito por alunos da escola da região entre março e julho. Esta instalação vai estar em exposição até o final de setembro. Pretende alertar para o impacto ambiental das beatas. No Seixal, o Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento vai ter os Campeonatos Nacionais de Sub20. É uma parceria da autarquia com a Federação Portuguesa de Atletismo. As provas acontecem este fim de semana. Em Pombal, arrancam amanhã as festas de Boto. A edição deste ano conta com concertos, procissões e também um espaço para crianças. As cabeças de cartaz são Nininho Vaz Maia, Bárbara Tinoco e também Xutos e Pontapés. A Câmara de Sintra vai dar continuidade ao projeto Óperas na Rua, com espetáculos na sexta-feira e sábado. No dia 25, a Praça Duque de Saldanha recebe o espetáculo Cantos Marotos, uma ópera cômica. Já dia 26, o Largo da Igreja Matriz de Almargem do Bispo vai ser palco de Maria Callas. As sessões estão marcadas para às nove da noite, com entrada livre.

Fica por aqui o jornal das 11h da Rádio Observador, edição da Laura Figueiredo.