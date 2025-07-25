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Jornal das 11, edição de António José Soares, a começar com Mário Centeno. Mário Centeno garante que deu toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças, que não fez nenhuma pergunta.

Em entrevista à RTP3 esta noite, o ainda governador do Banco de Portugal foi confrontado com a polêmica sobre a nova sede e garante que toda a informação foi dada de forma voluntária ao governo, embora o Banco de Portugal não estivesse obrigado a fazê-lo. Sobre as bandeiras vermelhas do processo, Centeno diz que não ignorou e que as transpôs para o contrato promessa de compra e venda.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente que o custo do projeto total não era o contratado. Quando questionado sobre as declarações do executivo ao Expresso que contradizem esta informação, Centeno repete que foram dadas todas as informações sobre o contrato promessa, os alertas, a forma como o banco tratou desses alertas e o custo das avaliações.

Ainda na primeira parte desta entrevista à RTP, Mário Centeno diz que não sente a desilusão por sair do Banco de Portugal.

O governador do Banco Central, agora em fim de mandato, fala numa decisão do governo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo. Foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

Declarações de Mário Centeno, que diz ainda que não está desiludido por não ter sido reconduzido no cargo de governador, reafirma, cargo esse no qual vai ser então agora sucedido por Álvaro Santos Pereira, a quem desejou felicidades para a entrada em funções.

O antigo deputado do PS, Vitalino Canas, critica a nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. Diz que é uma escolha politicamente censurável.

Vitalino Canas desvaloriza as participações de Mário Centeno e de Álvaro Santos Pereira entre os governos. Considera que é o currículo de ambos que conta para a avaliação. O histórico socialista lamenta a saída de Centeno, a quem reconhece competência, e acusa Luís Montenegro de pôr em causa a independência do Banco de Portugal com uma nomeação política.

No fundo, houve aqui uma escolha essencialmente política. E isso é incompatível com o perfil constitucional e o perfil europeu do governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal não deve ser escolhido tendo em conta o seu perfil político e a sua confiança. E, portanto, nós aqui, manifestamente, e é isso que me parece que é motivo de censura, a substituição de alguém que tinha competência para exercer a função, que exercia com independência em relação ao governo e em relação ao qual o governo não lhe agradava essa independência.

Vitalino Canas, ouvido no Explicador da Rádio Observador, onde esteve também o antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, que desvaloriza o assunto. Já sobre as mudanças à lei laboral que o governo pretende realizar, Duarte Pacheco acredita que o executivo não vai pôr em causa o direito à greve, mas alerta para abusos permitidos pela legislação.

Há abusos que são permitidos pela atual legislação e, portanto, é normal que o governo a queira rever. Ninguém quer pôr em causa o direito à greve, é um direito constitucional, e nós somos uma democracia, repito, um Estado de direito, e portanto, temos que respeitar a Constituição, mas há uma liberdade e há outra. Quer dizer, quando o Metropolitano interrompe a sua atividade normal para plenários nas horas de ponta, o objetivo é claramente perturbar o serviço aos cidadãos.

Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD, e Vitalino Canas, antigo deputado do PS, em debate na Rádio Observador.

A greve dos trabalhadores da Menzies provocou o cancelamento de pelo menos 19 voos no Aeroporto de Lisboa.

A empresa é responsável pelos serviços de assistência em escala nos aeroportos. Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, diz que para além das viagens canceladas devido à paralisação, até às 15h, pelo menos 25 voos tinham partido apenas com passageiros, sem bagagem nem carga. A ANA Aeroportos de Portugal aconselha os passageiros com viagens operadas pela Menzies a contactarem previamente a respectiva companhia aérea para confirmarem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto. A greve começou à meia-noite de hoje e prolonga-se até segunda-feira.

Ainda na política, com André Ventura, diz que só é candidato a presidente da República em último caso.

Foi em entrevista esta noite à SIC Notícias. O presidente do Chega afirma que ainda não tomou nenhuma decisão sobre uma possível candidatura a Belém. André Ventura explica que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato a eleições presidenciais. Por isso, só admite entrar na corrida se nenhum candidato corresponder aos valores do partido.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o Chega pode ganhar em Setúbal e no Sul do país.

Edição das 11h00. E a Meta vai proibir anúncios políticos, eleitorais e também sociais na União Europeia, já a partir de 10/10/2025.

A empresa justifica a decisão com o novo regulamento europeu sobre transparência e publicidade política. A medida aplica-se ao Facebook, Instagram e outras plataformas da Meta. O debate político orgânico vai continuar a ser permitido, mas sem promoção paga.

Agora no desporto, o Sporting conquista o troféu Cinco Violinos, que foi no Jamor, em casa emprestada dos Leões, e ganharam à equipa espanhola do Villarreal por 1 x 0.

Golo marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o penalti na ausência de Gyökeres, que está já em Londres para assinar com o Arsenal. Os Leões despedem-se assim da pré-temporada com o triunfo e a conquista do troféu em honra dos Cinco Violinos. Foi a décima vez que o Sporting conquistou esta prova.

Agora 11h07. Para o senhor António falta atualizar toda a informação de âmbito local.

E começamos no centro do Porto. O troço compreendido entre a Rua do Paraíso e a Travessa de São Brás vai passar a ter circulação apenas no sentido norte-sul entre a próxima segunda-feira e dia 9 de agosto. Em causa está uma empreitada de remodelação das redes de abastecimento de água. A Carris Metropolitana vai reorganizar as paragens das linhas junto à estação de comboios da Fertagus, no Fogueteiro, a partir do dia 1 de agosto. A empresa explica que vão ser reorganizadas as paragens de 16 linhas. O objetivo é garantir uma maior eficiência e rapidez no transbordo. O Parque Papa Francisco, em Lisboa, recebeu hoje a cerimónia de abertura da maior reunião mundial de escuteiros. A edição deste ano reúne mais de 7 mil escuteiros de 100 países. A iniciativa decorre até dia 3 de agosto. O centro histórico de Santarém vai ser palco do Festival de Estátuas Humanas entre os dias 8 e 10 de agosto. Vão estar em exibição 20 estátuas vivas, interpretadas por quatro artistas profissionais convidados e 16 amadores. A novidade da edição deste ano é um espaço mini estátuas, onde as crianças podem experimentar ser uma estátua viva. Em Espinho, a Rua dos Combatentes, em Gethin e a Rua da Idanha vão ser requalificadas. As obras vão desde a fronteira com Grijó até à ponte por cima da A29. Está previsto que a empreitada comece no dia 4 de setembro. O Castelo de Leiria recebe a partir de domingo o Festival Cria Jazz. A primeira banda a entrar em palco são os Murat Projet. O grupo é composto por músicos italianos e espanhóis que juntam sonoridades do Sul da Europa e do Médio Oriente.

Ponto final no jornal das 11h00, António José Soares, de volta às 11h30. Então até já.

Até já, Nuno.

A seguir, primeira parte da Geração V.