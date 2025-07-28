Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 11 na Rádio Observador, com edição da Laura Figueiredo. E Laura, começamos com o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão muito próximas da localidade de Bemposta.

Ao final da tarde, o presidente do município, António Bates, dizia que a prioridade era dominar esta frente antes do anoitecer, algo que acabou por não acontecer. À Rádio Observador, Daniel Lopes, habitante da Bemposta, explica que há dificuldades no acesso dos bombeiros ao local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar.

O testemunho de Daniel Lopes, habitante da Bemposta. Ao início da noite, o autarca de Penamacor receava que tivessem já ardido algumas habitações. António Bates explica que pelos estrondos que se ouviram do rebentamento de botijas de gás, é provável que algumas casas possam ter ardido, embora ainda não tenha confirmação. A esta hora, no local, estão mais de 400 bombeiros apoiados por mais de 130 veículos.

Num outro incêndio em Ponte da Barca, a aldeia de Ermida é a principal preocupação da Proteção Civil no combate ao fogo, que começou este sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A aldeia da Ermida está ameaçada pelas chamas, o que obrigou a confinar a população numa igreja. O comandante sub-regional do Vale do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta que o incêndio tem uma frente ativa e que estão a ser realizados trabalhos de consolidação de alguns locais que foram extintos durante o dia. Rui Costa acrescenta que os idosos e pessoas com mobilidade reduzida continuam abrigados na Igreja de Entre Ambos os Rios e que não há condições para voltarem a casa. Na igreja estão a ser fornecidas refeições, água e todas as comodidades necessárias. Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirma que o incêndio na aldeia de Ermida enfrenta um momento complicado já há algumas horas.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações, e aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento para o outro, com a alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos de lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, ouvido pela CNN Portugal. Nesta altura são mais de 400 os operacionais no terreno em Ponte da Barca, apoiados também por 130 viaturas.

Destaque ainda, Laura, para o incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, que tem neste momento quatro frentes ativas.

E no terreno estão mais de 370 operacionais. O comandante dos bombeiros voluntários de Arouca, José Gonçalves, diz que as chamas lavram nesta altura com muita intensidade.

Tenho três ocorrências. Uma em Alvarenga, com uma frente ativa a descer para o rio. Tenho outra ocorrência em Canelas, com uma frente ativa e meios em combate. E tenho outras duas frentes ativas com meios em combate, em Canelas. É isso.

E estão a arder com muita intensidade essas frentes?

Estão a arder com muita intensidade.

Existem casas em risco?

Não há casas, agora é só mato e eucalipto, mais nada.

E os meios de combate que estão envolvidos nesta altura?

Tenho aqui operacionais, tenho 374 homens e 124 viaturas, e durante o dia andaram aqui oito meios aéreos.

O comandante explica ainda quais são as expectativas de combate para as próximas horas.

As expectativas é ver se isto acalma um bocadinho, vamos ver o que é que se pode fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Para amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga controlar.

Já sabe que logo de manhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

O comandante dos bombeiros voluntários de Arouca, José Gonçalves, a fazer um ponto de situação à Rádio Observador.

Mudamos de tema para falar sobre Luís Marques Mendes, que aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios para as empresas, isto na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas e num valor superior a mil milhões. O candidato presidencial considera que o acordo não é bom, mas é o possível. E neste ponto, diz Marques Mendes, que é preciso é resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações, ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Marques Mendes esta tarde, à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, ainda vem muito a tempo.

Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe. Diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump.

Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia europeia, é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência em toda a linha da União Europeia àquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. Temos vindo a assistir a uma situação em que, a nível da União Europeia, se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. Estamos perante um pseudoacordo que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia.

E Laura, quem também critica o acordo comercial alcançado com os Estados Unidos é João Leão, o antigo ministro das Finanças.

Ouvido no "Explicador" esta tarde da Rádio Observador, João Leão diz que há um perdedor evidente: a União Europeia.

É um acordo que está longe de ser o ideal. Resta saber se é o acordo possível nesta fase. E a Europa, não tendo procurado outros aliados para fortalecê-la nesta luta que tem para manter os mercados mais abertos e evitar o protecionismo, entrou nesta situação com alguma fragilidade, e este acordo está longe de ser o ideal.

João Leão, antigo ministro das Finanças, ouvido no "Explicador" da Rádio Observador.

E falamos ainda de autárquicas. O candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas.

A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas aconteceu esta tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não é um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito, e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido foram as palavras de André Ventura, que marcou presença na apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas à Câmara de Lisboa. O líder do Chega diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro, todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinha ainda a importância do resultado do partido no distrito de Lisboa nas próximas autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão consolidados.

11 horas, nove minutos, Laura, tempo ainda para atualizar a informação de âmbito local.

O Barreiro vai disponibilizar mais de 480 casas de renda acessível até 2027, num investimento privado de € 85 milhões. A obra integra-se no programa de subarrendamento municipal lançado pela autarquia. As rendas vão variar entre os € 500 e os € 875. Em Santarém, dois feridos, um deles grave, num despiste de mota na A13, em Benevente. A autoestrada foi cortada nos dois sentidos para permitir a aterragem do helicóptero que transportou o ferido grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. Em Oliveira de Azeméis, a Polícia Judiciária deteve dois homens suspeitos de sequestrar e roubar um idoso de 80 anos em três ocasiões distintas no espaço de 10 dias. Em comunicado, a PJ adianta que os crimes incluíram sequestro, roubo agravado e também furto qualificado. Na última tentativa, os suspeitos foram apanhados em flagrante. Estavam a extorquir bens avaliados em dezenas de milhares de euros. Dois homens foram detidos em Sintra, em Oeiras, por violência doméstica. A PSP adianta que as detenções aconteceram devido a ameaças e agressões sobre as antigas companheiras. Ao suspeito de Alfragaceim foi aplicada a medida de coação, de afastamento e proibição de contactar com a vítima, enquanto o homem detido em Oeiras ficou proibido de contactar a vítima, também com recurso a meios de vigilância eletrónica. Em Matosinhos, o festival Animars está de volta em agosto, com música, DJs e também atividades ao ar livre no Jardim do Senhor do Padrão. A iniciativa decorre aos fins de semana, entre 2 e 17 de agosto, e inclui concertos às 19h, como Bombazine, Cabeças de Gato. Criado em 2020, o evento é já uma marca do verão na cidade. Em Pombal, um projeto-piloto junta crianças e idosos para combater o isolamento social numa praceta no centro da cidade. Esta iniciativa é promovida pela Câmara, no âmbito da rede europeia Breaking Isolation. A ideia poderá ser replicada noutros bairros do concelho.

É o ponto final no Jornal das 11, edição da Laura Figueiredo.