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Jornal das 11, na Rádio Observador, com os Rafael Lopes. José, no encerramento de campanha, o líder do PS acusou o primeiro-ministro de ter cometido um crime e de violar o dever de isenção e de imparcialidade.

Em causa, o pedido de Luís Montenegro aos portugueses para votarem nos candidatos mais alinhados com o governo. José Luís Carneiro fala em irresponsabilidade e fez questão de deixar uma resposta ao primeiro-ministro. Vamos escutar o que disse José Luís Carneiro, em Valongo.

E porque estão a formar a sua opinião, é que é incompreensível a declaração que fez hoje o primeiro-ministro. Um primeiro-ministro que não deixa de ter responsabilidades especiais enquanto titular de órgão político. O primeiro-ministro veio dizer aos portugueses que procuraria dar um tratamento diferente aos autarcas que estivessem alinhados com o governo? Significa então que se os autarcas forem eleitos pelo Partido Socialista, vão ter um tratamento de discriminação, de desigualdade, imparcialidade? Isto é muito sério, caros e caras camaradas.

José Luís Carneiro, durante um comício em Valongo, na reta final da campanha, uma ideia que o secretário-geral do PS já tinha também defendido numa ação de campanha em Gaia.

E no encerramento da campanha em Espinho, Luís Montenegro defendeu o Orçamento do Estado apresentado pelo governo.

Diz até que a oposição tem dificuldades em criticá-lo. Na qualidade de presidente do PSD, Luís Montenegro deixou ao longo do dia o recado de que o reforço das candidaturas do PSD nestas eleições são também o reforço das condições do governo para executar o programa e fechou a campanha Luís Montenegro com elogios ao Orçamento de Estado.

Numa semana em que apresentámos o Orçamento do Estado para 2026, que é um orçamento que segue esta linha política, que baixa os impostos, é o orçamento que garante o crescimento das pensões, o aumento das pensões, o aumento do complemento solidário para os idosos, que garante o investimento público, o orçamento que gerou tanta dificuldade em que fosse criticado. E não há nenhum problema que a oposição possa dizer que o orçamento é bom, porque ele é bom. É bom para as pessoas, é bom para as famílias, é bom para os municípios, é bom para as instituições, é bom para as empresas.

Luís Montenegro, no discurso final da campanha autárquica em Espinho, onde deixou novo apelo ao voto no domingo.

E há pouco discursou André Ventura no fecho da campanha do Chega.

O líder do Chega está na Quinta de Santo Inho, em Viana do Castelo, para encerrar a campanha eleitoral. Esteve a discursar há instantes perante militantes do partido. Uma declaração que foi acompanhada pelo Ricardo Loureiro. Ricardo, com que nota fecha André Ventura a campanha eleitoral?

É, mesmo há instantes terminou esse discurso nesta Quinta de Santo Inho, às portas da cidade de Viana do Castelo, no Alto Minho. Um discurso forte, com palavras bastante duras, muito dentro da linha do que habitualmente costuma ter André Ventura. Palavras ao PS, onde disse que José Luís Carneiro, secretário-geral dos socialistas, politicamente morreu à nascença e que Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, não deveria ter regressado de Gaza. Ele que trouxe também para o discurso a questão dos imigrantes e que, segundo ele, pagamos mais pela imigração e pelos imigrantes que chegam ilegalmente ao nosso país do que propriamente aos nossos ex-combatentes do ultramar. André Ventura, que deixou a certeza de que iria conseguir ter um país na ordem e também na lei, um país politicamente correto, palavras do líder do partido o Chega. E deixou um pedido aos autarcas, que segundo ele serão eleitos no próximo domingo, que têm que ser um exemplo, que não podem ceder a nenhum tipo de corrupção e a nenhum tipo de pressões. Falou ainda das habitações que são entregues, e passo a citar, a criminosos. Exceto que não lançou nenhuma medida para aquilo que é a questão da habitação, mas deixou mais uma expressão bem forte no seu discurso. Disse ainda que no próximo domingo vai vencer várias autarquias, que será um dia histórico, uma onda que começou em 2017 e que este ano terá autarquias ganhas de norte a sul do país no próximo domingo. Ele falou ainda dos jovens que se vão juntando ao partido Chega. E neste discurso, que como dissemos, terminou há pouco, ele fechou com um refrão de uma conhecida música, de um vulto da música portuguesa, Amália Rodrigues, "Eu hei de voltar a Viana". Foi desta forma que o líder do partido Chega encerrou este discurso, acompanhado por centenas de militantes às portas da cidade de Viana do Castelo. O momento contou com um espaço repleto, com muito apoio para aquilo que será também a campanha, que encerra dentro de aproximadamente 50 minutos, mas esse dia forte do próximo domingo, a 12 de outubro. Lembrar, e é uma nota que deixamos aqui de rodapé acerca da concelhia de Viana do Castelo, são 14 as Juntas de Freguesia ou Uniões de Freguesia a que concorre no total de 27 e em termos de distrito vianense, o Chega, muito à semelhança do que acontece em todo o país, vai e tem candidatos aos 10 conselhos do distrito de Viana. Foi com essa mensagem que deixou André Ventura, "Hei de voltar a Viana", a partir da Quinta de Santo Inho, no Alto Minho.

O Ricardo Loureiro com os destaques do discurso de André Ventura no tempo extra da campanha do Chega.

E a horas de acabar a campanha eleitoral, Alexandra Leitão não pede uma vitória com maioria absoluta, mas quer, José, conquistar o maior número possível de vereadores.

E no dia a seguir às eleições, logo que se vê, é o que defende Alexandra Leitão, mas maioria absoluta é um pedido que a candidata do PS não faz.

Eu não estabeleço esse objetivo, para ser franca, e não é por falta de confiança, é porque eu acho que não se deve estabelecer o objetivo dessa maneira. Eu acho que o que nós queremos é poder ter uma governação da cidade diferente e poder governar, tendo que eventualmente fazer acordos, tendo que eventualmente dialogar. Portanto, eu não peço uma maioria absoluta, peço o maior número possível de vereadores para poder aplicar o programa equilibrado e de convergência que está aí há muitas semanas já para ser analisado e para ser visto por todos.

Alexandra Leitão, no fecho da campanha da coligação Viver Lisboa.

Ainda sobre Lisboa, no encerramento da campanha do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua mostra certezas sobre uma vitória de Alexandra Leitão.

A líder do Bloco de Esquerda, que está coligado com o PS na corrida à Câmara de Lisboa, diz que Carlos Moedas vai ser derrotado. É uma convicção, como diz Mariana Mortágua, que surge depois de Luís Montenegro ter pedido maioria absoluta para o atual autarca da capital na Amadora. Mariana Mortágua prevê um cenário diferente.

Tenho a profunda convicção que Carlos Moedas vai perder a Câmara Municipal de Lisboa e que Alexandra Leitão vai ganhar e esta coligação vai ganhar a Câmara Municipal de Lisboa. E vou vos dizer por quê. Porque acho que, por um lado, Carlos Moedas deixou Lisboa numa situação desastrosa, foi incapaz de responder pelo seu mandato e foi incapaz de apresentar uma ideia política para Lisboa durante toda a campanha. E pelo contrário, a coligação que o Bloco de Esquerda integra e que é encabeçada por Alexandra Leitão mostrou que tem um projeto para a cidade e é um projeto para todos.

Mariana Mortágua, ao ataque contra Carlos Moedas, diz que o atual autarca deixou Lisboa num estado lastimoso.

José, vamos atualizar também as notícias de âmbito local.

A começar no Barreiro, onde dois homens foram detidos por tentativa de homicídio, tráfico de droga e posse de arma proibida. Em comunicado, a PJ diz que estes dois homens, um de 17 anos, outro de 33, foram detidos no decurso de uma operação policial. Em Aveiro, a Câmara Municipal deu início ao processo de restauro da escultura de João Afonso de Aveiro, que está localizada na Praça do Rossio, anúncio feito hoje pela autarquia. A intervenção prevê a reprodução de uma peça que desapareceu na sequência de um ato de vandalismo. No Porto, cerca de 170 estudantes de medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar vão realizar rastreios gratuitos à população local. A iniciativa Medicina na Baixa decorre de dia 21 a 23 de outubro, nos espaços Pol zero e Trinity Porto. Durante três dias, os estudantes vão fazer avaliações do risco de doenças cardiovasculares. Em Oeiras, a empresa Parques Tejo alerta para tentativas de burla com multas de estacionamento. A empresa apela aos condutores que não paguem os valores das notificações falsas e que comuniquem a situação de imediato. Em Leiria, o Banco das Artes Galeria vai receber uma exposição itinerante a partir do dia 17 deste mês. A mostra destaca obras de arte contemporânea da comunidade dos países de língua portuguesa. Esta exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada até o próximo dia 5 de abril. Em Santarém, já arrancou o European Rocketry Challenge no Pavilhão Desportivo Municipal de Constância. Hoje estiveram reunidos cerca de 700 estudantes na cerimônia de abertura. Esta sexta edição vai decorrer até o dia 15 deste mês. Reúne 28 equipas de 16 países diferentes.

É assim que fechamos o jornal das 11h00.