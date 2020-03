Às 23h. Benfica empata com o Moreirense na Luz e deixa-se ultrapassar pelo FC Porto

Neste jornal, o Benfica escorrega no Estádio da Luz frente ao Moreirense (1-1) e perde a liderança do campeonato para o FC Porto. Os dragões têm agora 1 ponto de vantagem sobre as águias.